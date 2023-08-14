Погружение в подводный город: Индивидуальная экскурсия по дайвингу в Дубае
Попробуйте совершить свое первое в жизни погружение под руководством опытного инструктора в Deep Dive Dubai — самом глубоком бассейне мира. Вы сможете исследовать настоящий подводный город с комнатами, стенами и затонувшим автомобилем. Мы гарантируем безопасность и массу незабываемых впечатлений!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чудеса подводного городаНезависимо от того, являетесь ли вы начинающим дайвером или опытным дайвером, Deep Dive Dubai — идеальное место для вас. Наши преданные своему делу инструкторы проведут исчерпывающий инструктаж по секциям бассейна для дайвинга, чтобы адаптировать опыт к вашему уровню мастерства. Мы позаботимся обо всех — и начинающих, и продвинутых дайверах.
Опыт не требуется — исследуйте Deep Dive Dubai с экипировкой для подводного плавания и погрузитесь на глубину до 12 метров. Вы начнете с прохождения краткого инструктажа по основам подводного плавания с аквалангом и ознакомления с оборудованием, затем будет тренировка на мелководье, а уже после вы отправитесь в подводный город в самом глубоком бассейне мира. Ваши друзья, не занимающиеся дайвингом, могут понаблюдать за вами через большие смотровые окна.
Чтобы обеспечить вам незабываемые впечатления, погружение будут сопровождать наши профессиональные дайв-гиды. Они проведут вас по запутанным маршрутам, раскроют тайные места и позаботятся о том, чтобы вы использовали время по максимуму.
Организационные моментыВ Deep Dive Dubai мы ставим во главу угла ваш комфорт и удобство. Мы предоставляем первоклассное оборудование, которое может быть настроено под вас. Кроме того, мы предлагаем удобные запирающиеся шкафчики для хранения ваших вещей, душевые кабины и даже банные полотенца.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Опытный инструктор
- Полный комплект оборудования для дайвинга
- Полотенца
- Что не входит
- Подводное видео — 300 AED
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Dubai, Meydan area, Deep Dive Dubai
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После погружения нельзя летать на самолете в течение 12 часов.
- Иметь при себе оригинал паспорта либо Emirates ID
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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