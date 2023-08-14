Чудеса подводного городаНезависимо от того, являетесь ли вы начинающим дайвером или опытным дайвером, Deep Dive Dubai — идеальное место для вас. Наши преданные своему делу инструкторы проведут исчерпывающий инструктаж по секциям бассейна для дайвинга, чтобы адаптировать опыт к вашему уровню мастерства. Мы позаботимся обо всех — и начинающих, и продвинутых дайверах.

Опыт не требуется — исследуйте Deep Dive Dubai с экипировкой для подводного плавания и погрузитесь на глубину до 12 метров. Вы начнете с прохождения краткого инструктажа по основам подводного плавания с аквалангом и ознакомления с оборудованием, затем будет тренировка на мелководье, а уже после вы отправитесь в подводный город в самом глубоком бассейне мира. Ваши друзья, не занимающиеся дайвингом, могут понаблюдать за вами через большие смотровые окна.

Чтобы обеспечить вам незабываемые впечатления, погружение будут сопровождать наши профессиональные дайв-гиды. Они проведут вас по запутанным маршрутам, раскроют тайные места и позаботятся о том, чтобы вы использовали время по максимуму.

Организационные моментыВ Deep Dive Dubai мы ставим во главу угла ваш комфорт и удобство. Мы предоставляем первоклассное оборудование, которое может быть настроено под вас. Кроме того, мы предлагаем удобные запирающиеся шкафчики для хранения ваших вещей, душевые кабины и даже банные полотенца.