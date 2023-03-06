Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: тур не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.
Что вас ожидает
Аутентичные пейзажи и современные развлечения
Днём мы забираем гостей из отелей и отправляемся в пустыню Lah Bab. В пути к вашим услугам будет аудиогид.
В первой части программы вы промчитесь на джипе по дюнам с настоящим профи по экстремальному вождению. Также вы сможете попробовать себя в сэндбординге — катании на доске по песку. И, конечно, перед вами предстанет невероятное зрелище — закат в пустыне. Если вы ещё не любовались им, то убедитесь, что не зря его включают в список вещей, которые стоит реализовать в жизни хотя бы раз.
Далее вы переместитесь в деревню бедуинов, где вам предложат прокатиться на верблюдах и сделать роспись тату хной, там же вы сможете сфотографироваться в арабских костюмах. А завершит вечер яркая шоу-программа (Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show), ужин (фуршет — барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки) и кальян.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из отелей Шарджи, Дубая, Аджмана, а также все обозначенные выше развлечение, кроме алкоголя
Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату
В зависимости от количества человек в группе, от отеля до места проведения вас доставят на комфортабельном автобусе или внедорожнике. Перемещения по пустыне — на автомобилях Toyota Land Cruiser 200 или Toyota Sequoia.
Тур не предусматривает сопровождение русского гида. Водитель говорит на английском.
ежедневно в 14:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела 3150 экскурсий для 3347 туристов
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
6 мар 2023
К сожалению, оплата принимается только в долларах нового образца, что не сказано в описании. Либо в руб на карту сбера/ дирхамах. Мы платили в рублях, вышло дороже. На экскурсию ехали на джипе, 6 чел (в описании было написано до 35, думали, что приедет автобус, но в пустыню едут только джипы). Ехали где то полтора часа до квадроциклов. Они в стоимость не включены. Цена на квадрики от 150 дирхам за 20 мин по небольшой огороженной площадке. Либо можно сходить в это время в туалет и купить что то в палатке перекусить. Далее поехали кататься на джипе по барханам. Интересно, но развлечение на любителя. Экскурсию брали ради сэндборда. В итоге скатились пару раз всего, тк доска одна, а машин на этой фото-точке штук 20. Доска без нормальных креплений, по сути как картонка) только ради фото на ней стоит скатиться. Потом поехали на шоу, где были верблюды, ужин и роспись хной. К сожалению, солнце уже зашло к этому времени, так что на верблюдах можно кататься только по темноте. Пустыня сильно скрасила общее впечатление, водитель говорил только на англ, а после ужина бросил нас)) в итоге нас поймал какой то другой водитель и развез по домам, но никто не предупредил о смене машины и водителя)) поставила бы и 3 звезды, но первый водитель очень хорошо нас пофотографировал, купил всем воды, и пустыня действительно очень красивая, ужин и шоу в целом были неплохими. Кальян на ужине за доп. цену, 50 дирхам, не очень понравился.