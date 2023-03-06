ежедневно в 14:30

К сожалению, оплата принимается только в долларах нового образца, что не сказано в описании. Либо в руб на карту сбера/ дирхамах. Мы платили в рублях, вышло дороже. На экскурсию ехали на джипе, 6 чел (в описании было написано до 35, думали, что приедет автобус, но в пустыню едут только джипы). Ехали где то полтора часа до квадроциклов. Они в стоимость не включены. Цена на квадрики от 150 дирхам за 20 мин по небольшой огороженной площадке. Либо можно сходить в это время в туалет и купить что то в палатке перекусить. Далее поехали кататься на джипе по барханам. Интересно, но развлечение на любителя. Экскурсию брали ради сэндборда. В итоге скатились пару раз всего, тк доска одна, а машин на этой фото-точке штук 20. Доска без нормальных креплений, по сути как картонка) только ради фото на ней стоит скатиться. Потом поехали на шоу, где были верблюды, ужин и роспись хной. К сожалению, солнце уже зашло к этому времени, так что на верблюдах можно кататься только по темноте. Пустыня сильно скрасила общее впечатление, водитель говорил только на англ, а после ужина бросил нас)) в итоге нас поймал какой то другой водитель и развез по домам, но никто не предупредил о смене машины и водителя)) поставила бы и 3 звезды, но первый водитель очень хорошо нас пофотографировал, купил всем воды, и пустыня действительно очень красивая, ужин и шоу в целом были неплохими. Кальян на ужине за доп. цену, 50 дирхам, не очень понравился.