Получите теплый прием на красной ковровой дорожке и получите холодные полотенца для рук и разнообразные соки. Наслаждайтесь различными канапе и едой на кухнях у бассейна яхты. Перейдя в главную обеденную зону, насладитесь широким выбором блюд местной и интернациональной кухни.

Насладитесь видом на район Дубай-Марина во время круиза на яхте по Jumeirah Beach Residence, колесу обозрения в Дубае и к отелю Atlantis, расположенному напротив знаменитого острова Пальма Джумейра. Полюбуйтесь панорамным видом на горизонт Дубая из любой точки на яхте.