Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь видом на районы Дубай Марина и Джумейра Бич Резиденс, отель Atlantis и другие достопримечательности с борта роскошной мегаяхты
Поужинайте блюдами уровня 5 звезд, приготовленными профессионалами отеля Westin в Дубае
Проведите весело время вместе с исполнителями традиционного танца танура
Получите теплый прием на красной ковровой дорожке и получите холодные полотенца для рук и разнообразные соки. Наслаждайтесь различными канапе и едой на кухнях у бассейна яхты. Перейдя в главную обеденную зону, насладитесь широким выбором блюд местной и интернациональной кухни.
Насладитесь видом на район Дубай-Марина во время круиза на яхте по Jumeirah Beach Residence, колесу обозрения в Дубае и к отелю Atlantis, расположенному напротив знаменитого острова Пальма Джумейра. Полюбуйтесь панорамным видом на горизонт Дубая из любой точки на яхте.
Ответы на вопросы
Что входит
2,5-часовой круиз на остров Пальма Джумейра и обратно
Международный ужин «шведский стол»
Доступ к частям роскошной яхты (бассейн, обеденная зона, верхняя палуба и передняя часть яхты)
бортовые туалеты для мужчин и женщин
Приветственные напитки по прибытии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Алкогольные напитки не включены в стоимость этого тура, но их можно купить на борту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 583 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Артем
21 ноя 2021
(Украина)
Очень впечатлило,классный бассейн,вкусная еда,можно приобрести за адекватную цену безлимит на алкоголь!)
V
Valerija
21 ноя 2021
(Латвия)
Прекрасный вид, ветерок, музыка, - всё очень приятно
Y
Yolande
16 ноя 2021
(Нидерланды)
Прекрасная прогулка на лодке с хорошей едой и напитками. Очень приветливый персонал. Это абсолютное соотношение цены и качества:))
W
Wolfgang
9 ноя 2021
(Германия)
Было указано неправильное время старта, поэтому мы не смогли принять участие в круизе с ужином. Указанное местоположение яхты также было неверным. Если вы все же решите отправиться в тур, вы должны быть там как минимум за полчаса до начала посадки, чтобы иметь достаточно времени, чтобы найти яхту.
p
philippe
9 ноя 2021
(Франция)
Буфет очень обычный, а население дикое.
E
Edwin
8 ноя 2021
(Нидерланды)
В ваучере указана регистрация заезда с 20:00 до 20:20. К тому времени, когда мы прибыли в 19:50, все были уже на борту, буфет был почти готов, и все места на внешней палубе были уже заняты.
A
Amie
8 ноя 2021
(Сенегал)
Круиз был потрясающим и показал захватывающие виды на Дубай. Еда, однако, была плохой, а качество улучшилось.
A
ADALBERTO
8 ноя 2021
(Бразилия)
Это были зрелищные, очень возбужденные ребята с диджеем, который очень хорошо выступил!! это была незабываемая ночь, не говоря уже о разнообразии напитков, которые мы могли бы выпить, вот совет!!
S
SOPHIE
7 ноя 2021
(Франция)
Разочарованные, вызванные на посадку в 20:00, мы приходим в 19:30, и там нам говорят, что столика для ужина больше нет. Шведский стол уже начался какое-то время. Жаль, что перед островом Блю Уотер остановка намного длиннее, чем у Атлантиды. Никакого места на верхней палубе, вынужденного стоять на протяжении всего круиза, чтобы насладиться пейзажем.
R
Roland
5 ноя 2021
(Германия)
Хорошо организовано. Впечатляющая поездка через Дубай Марина к колесу обозрения и Атлантиде. Шведский стол был в порядке. Очень доброжелательный персонал и сервис. Для дорогого Дубая отличное соотношение цены и качества!
M
Mariia
2 ноя 2021
(ОАЭ)
Классная яхта, очень красивые виды с воды. Нормальная еда, всем хватило. Берите столик на корме, удобно, виды опять же. Отплывает не в 19, а в начале 9го. Реально стоит отправиться на эту прогулку.