Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите старый Дубай и древний форт аль-Фахиди
Пересеките Дубай-Крик на традиционной абре
Прогуляйтесь по Золотому рынку и Рынку пряностей
Во время 4-часового тура вы познакомитесь с Дубаем от его истоков как маленькой рыбацкой деревни на Дубай-Крик до великолепного мегаполиса, в который она превратилась.
Начните экскурсию в интересном историческом районе Бастакия, где вы посетите Музей Дубая в древнем форте аль-Фахиди. После этого вы прокатитесь на водном такси, абре, по Дубай-Крик и полюбуетесь прекрасными видами города по пути в район Дейра.
По прибытии вы увидите невероятное разнообразие экзотических специй на Рынке пряностей. Возможно вы захотите купить особый сувенир, посетив Золотой рынок.
Также вы сделаете остановки для фотографирования у восхитительной мечети Джумейра, построенной по средневековой традиции Фатимидов, и у отеля Бурдж-эль-Араб.
Ответы на вопросы
Что входит
Переезды
Аудиогид
Стоимость посещения музея Дубая
Переправа на абре
Профессиональный англоговорящий гид
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Остановка у мечети Джумейра не включает экскурсию. Если гости захотят войти в мечеть, она открыта только по субботам, воскресеньям, вторникам и четвергам с 08:45 до 09:45. По понедельникам и средам – с 09:00 до 10:00 и с 10:15 до 11:15. Мечеть не работает по пятницам
Женщинам, посещающим мечеть, необходимо надеть головной платок не разрешается вход в шортах, пляжной одежде или одежде без рукавов, так как тело должно быть полностью закрыто
Мужчины, посещающие мечеть, должны быть в длинных брюках
Тур проходит каждый день, включая пятницу, но по пятницам Национальный музей Дубая закрыт утром, и гости не смогут его посетить (возврат оплаты не предоставляется)
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 279 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
85
3
66
2
21
1
22
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jacqueline
17 окт 2019
Супер организовано от пикапа до конца. Отличный тур. Наш гид был очень полезным, так как после тура нам пришлось ехать прямо в аэропорт, и он очень помог нам, когда мы должны были выйти, и организовал для нас такси. Он был очень любезен, потому что кто-то потерял свой мобильный телефон в туре и который был хорошо организован, чтобы найти мобильный телефон, но не должен заставлять других ждать от тура. Интересный тур, я могу его абсолютно рекомендовать. Топ!
А
Аноним
11 окт 2019
(Испания)
Интересно было только то, что на выходе из рынка специй мы ждали автобус 20 минут на полном солнце, с 40º. Я думаю, что они должны были запланировать время отъезда с водителем, чтобы ожидание не превышало 5 минут. Понятно, что ждать нельзя, но не стоит так долго ждать в этих условиях.
А
Аноним
20 сен 2019
Тур по городу, скажем так, начался плохо, потому что мы не поняли друг друга по адресу отеля, поэтому мы потратили 40 евро на такси, чтобы добраться до уже начавшегося тура, тогда все в порядке, поездка на автобусе идеальна, потому что она в такой жаре это не могло быть. Время от одного места до другого было недолгим, но мы знали разные части города, которые иначе мы бы не увидели