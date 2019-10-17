Во время 4-часового тура вы познакомитесь с Дубаем от его истоков как маленькой рыбацкой деревни на Дубай-Крик до великолепного мегаполиса, в который она превратилась.

Начните экскурсию в интересном историческом районе Бастакия, где вы посетите Музей Дубая в древнем форте аль-Фахиди. После этого вы прокатитесь на водном такси, абре, по Дубай-Крик и полюбуетесь прекрасными видами города по пути в район Дейра.

По прибытии вы увидите невероятное разнообразие экзотических специй на Рынке пряностей. Возможно вы захотите купить особый сувенир, посетив Золотой рынок.

Также вы сделаете остановки для фотографирования у восхитительной мечети Джумейра, построенной по средневековой традиции Фатимидов, и у отеля Бурдж-эль-Араб.