ежедневно в 15:00

Дубай: арабская сказка

Оценить контрасты старинного и современного районов, увидеть Шоу фонтанов и получить фото на память

Я познакомлю вас с Дубаем, проведя необычным маршрутом: мы уделим больше внимания историческим кварталам и, наблюдая за их жизнью, будем говорить о деревенском прошлом мегаполиса.

Вы почувствуете себя героем сказки про Алладина среди построек Бастакии, прокатитесь на лодочке и завершите день танцем фонтанов. А бонусом получите несколько снимков в стильных декорациях Дубая.
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
Дубай: арабская сказка
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Описание

Что вас ожидает

Обратная сторона Дубая

Наш маршрут начинается с района Дейра, одного из старейших в городе. Здесь вы увидите не небоскребы, но малоэтажные постройки; здесь живут простые рабочие-эмигранты из Индии и Пакистана и нет толп туристов. Петляя по его улочкам, поговорим о том, каким был Дубай, когда он был еще деревенькой, и о важнейших этапах в его истории.

Мини-фотосессия в золотой час

К тому моменту, когда закат добавит красок небу, мы окажемся на пешеходной набережной и устроим небольшую фотосессию. Утолим жажду кокосом — и пройдем на арабскую лодку Дони, которая переправит нас через пролив в исторический район Бастакия.

Арабская ночь

Узкие переулки, глиняные постройки и мечети, звуки намаза и ароматы множества специй — вас окружит атмосфера арабской сказки. Я расскажу о том, как жили дубайцы в прошлом, раскрою некоторые особенности архитектуры, устройства домов и быта. Мы заглянем в один из музеев, увидим старый форт, построенный в 18-м веке. Погуляем среди лавочек, насладимся чашечкой кофе и, конечно, сделаем несколько кадров.

Шоу фонтантов

Шагнем в Дубай современный и окажемся на музыкальном шоу фонтанов. Более 6000 источников света, отражающихся в воде и брызгах — этот момент останется в вашей памяти надолго, а я закреплю его на снимках и видео.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешеходном формате (выбирайте удобную обувь!), включает в себя поездки на метро, лодках; я буду с вами на всем маршруте
  • В стоимость включены: прогулка на лодке, кокос, чашка арабского кофе, а также около 10 снимков в цветокоррекции и короткое видео на память (я вышлю ссылку на облако в течение 3-5 дней после прогулки)
  • Дополнительные расходы: проезд на метро (суммарно около 10-14 дирхамов с человека)
  • Экскурсия подходит для участников любого возраста, нагрузка умеренная

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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