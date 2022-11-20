ежедневно в 15:00

Я познакомлю вас с Дубаем, проведя необычным маршрутом: мы уделим больше внимания историческим кварталам и, наблюдая за их жизнью, будем говорить о деревенском прошлом мегаполиса. Вы почувствуете себя героем сказки про Алладина среди построек Бастакии, прокатитесь на лодочке и завершите день танцем фонтанов. А бонусом получите несколько снимков в стильных декорациях Дубая.

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Описание

Что вас ожидает

Обратная сторона Дубая

Наш маршрут начинается с района Дейра, одного из старейших в городе. Здесь вы увидите не небоскребы, но малоэтажные постройки; здесь живут простые рабочие-эмигранты из Индии и Пакистана и нет толп туристов. Петляя по его улочкам, поговорим о том, каким был Дубай, когда он был еще деревенькой, и о важнейших этапах в его истории.

Мини-фотосессия в золотой час

К тому моменту, когда закат добавит красок небу, мы окажемся на пешеходной набережной и устроим небольшую фотосессию. Утолим жажду кокосом — и пройдем на арабскую лодку Дони, которая переправит нас через пролив в исторический район Бастакия.

Арабская ночь

Узкие переулки, глиняные постройки и мечети, звуки намаза и ароматы множества специй — вас окружит атмосфера арабской сказки. Я расскажу о том, как жили дубайцы в прошлом, раскрою некоторые особенности архитектуры, устройства домов и быта. Мы заглянем в один из музеев, увидим старый форт, построенный в 18-м веке. Погуляем среди лавочек, насладимся чашечкой кофе и, конечно, сделаем несколько кадров.

Шоу фонтантов

Шагнем в Дубай современный и окажемся на музыкальном шоу фонтанов. Более 6000 источников света, отражающихся в воде и брызгах — этот момент останется в вашей памяти надолго, а я закреплю его на снимках и видео.

Организационные детали