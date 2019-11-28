Осмотрите достопримечательности Дубая туре по достопримечательностям на полдня на роскошном автобусе и взгляните на все, что может предложить этот мегаполис. Узнайте, как маленькая рыбацкая деревня в Дубайской бухте превратилась в футуристический город с удивительной архитектурой и богатыми культурными достопримечательностями.

Взгляните на рукотворные сооружения в Джумейре и отель Бурдж-аль-Араб, чей концептуальный дизайн напоминает надутый парус. Полюбуйтесь потрясающим экстерьером мечети Джумейра, построенной в традиционном стиле Фатимидского халифата. Затем отправьтесь в исторический район Аль-Бастакия, где в форте Аль-Фахиди XVIII века расположился Музей Дубая.

Вас проводят к лифту в монументальной башне Бурдж-Халифа, на котором вы поднимитесь на смотровую площадку на 124-м этаже, откуда открывается прекрасный вид на город и его окрестности. Откройте для себя многочисленные достопримечательности торгового комплекса Dubai Mall в удобном для вас темпе после завершения тура.