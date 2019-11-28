Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите Дубай-Крик, Музей Дубая и исторический район Аль-Бастакия
Изучите базары и рынки Старого города
Полюбуйтесь впечатляющую мечеть Джумейра
Полюбуйтесь панорамой, открывающейся с вершины Бурдж-Халифы
Осмотрите достопримечательности Дубая туре по достопримечательностям на полдня на роскошном автобусе и взгляните на все, что может предложить этот мегаполис. Узнайте, как маленькая рыбацкая деревня в Дубайской бухте превратилась в футуристический город с удивительной архитектурой и богатыми культурными достопримечательностями.
Взгляните на рукотворные сооружения в Джумейре и отель Бурдж-аль-Араб, чей концептуальный дизайн напоминает надутый парус. Полюбуйтесь потрясающим экстерьером мечети Джумейра, построенной в традиционном стиле Фатимидского халифата. Затем отправьтесь в исторический район Аль-Бастакия, где в форте Аль-Фахиди XVIII века расположился Музей Дубая.
Вас проводят к лифту в монументальной башне Бурдж-Халифа, на котором вы поднимитесь на смотровую площадку на 124-м этаже, откуда открывается прекрасный вид на город и его окрестности. Откройте для себя многочисленные достопримечательности торгового комплекса Dubai Mall в удобном для вас темпе после завершения тура.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты в музей Дубая и небоскреб Бурдж-Халифа
Плата за пересечение залива Дубай-Крик
Туристический гид
Встреча в отелях или на станциях метро
Транспортировка на роскошном автобусе
Аудио гид
Что не входит
Продукты питания и напитки
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Курение в транспорте
Важная информация
Прежде чем фотографировать местных жителей, спросите их разрешения. Фотографировать местных дам запрещено
Расписание, вероятно, изменится во время священного месяца Рамадан. Свяжитесь с местным туроператором после бронирования для получения обновлений
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 151 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
28 ноя 2019
(ЮАР)
Это был первый зарубежный визит моего сына и первый в Дубай. Я был здесь, может быть, 10 раз, но у меня никогда не было возможности посетить смотровую площадку Бурдж Халифа. Этот пакет и руководство помогли нам пропустить длинную очередь, и 1 минута до 12-го этажа была впечатляющей. Графика лифта была действительно хорошей.
W
Wolfgang
9 окт 2019
(Германия)
Пунктуальный пикап в отеле, аудиогид на многих языках, хорошо объяснил. Различные фотостопы, посещение музея Дубая очень ограничено по времени, пребывание в магазине, ориентированном на специи, на какое-то время, посещение базаров снова держится относительно плотно (видел только золотой сук, больше времени не было). Выпускной в Бурдж Халифа, здесь только вход был включен. Тур заканчивается в Дубай Молл, здесь вы все равно можете посмотреть и полюбоваться по своему желанию.
S
Sérgio
4 сен 2019
(Бразилия)
Тур очень интересный, но невозможно сделать все за несколько часов, все очень заняты. Вы должны отправиться в тур, посмотреть, что вам больше всего нравится, и вернуться в одиночку и со временем прогуляться. Гид Малика (из Индии) очень хорошие люди! Очень приятно! GetYourGuide и Grayline Tours Dubai, очень рекомендуем! Внимание: всегда хорошо иметь при себе ваучеры, если возможно, отправьте электронное письмо в Grayline перед турами, чтобы подтвердить, они отправят электронное письмо в отель и отель, о чем меня также предупредили, положив письмо в дверь! Дубай, надо видеть!