Дубай
Здесь можно открыть для себя мир, состоящий из 50 миллионов цветов, которые представлены в самых разных формах.
Насладитесь зеленой сокровищницей впечатлений, где каждый уголок раскрывает перед вами новые краски и ароматы.
А еще здесь находятся скульптуры, трижды включенные в книгу рекордов Гиннесса, которые удивят вас своей красотой и уникальностью.
Насладитесь зеленой сокровищницей впечатлений, где каждый уголок раскрывает перед вами новые краски и ароматы.
А еще здесь находятся скульптуры, трижды включенные в книгу рекордов Гиннесса, которые удивят вас своей красотой и уникальностью.
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Описание
Что вас ожидает:
- Красочное разнообразие цветов, форм и скульптур.
- В этом уникальном саду, состоящем из 50 миллионов цветов, вы окунетесь в зеленую сокровищницу впечатлений. Здесь вы увидите самые экзотические цветы и растения со всего мира, которые поддерживаются в течение всего года. Сад чудес в Дубае — это не только красивые цветы и растения, но и удивительные скульптуры. Вы увидите три скульптуры, которые трижды попали в книгу рекордов Гиннесса. Они являются настоящими произведениями искусства и привлекают внимание посетителей со всего мира.
- Помимо этого, Сад чудес в Дубае предлагает различные развлечения и активности для посетителей всех возрастов. Вы можете посетить музей бабочек, где увидите самые красивые и экзотические бабочки, или прогуляться по знаменитому туннелю из цветов, который подарит вам незабываемые впечатления. Сад чудес в Дубае — идеальное место для фотосессий и фотопрогулок. Здесь вы сможете сделать самые яркие и запоминающиеся фотографии, которые будут напоминать вам о красоте этого места еще долгое время.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- При соответствующем билете трансфер в обе стороны от любого отеля в пределах Дубая (или других городов по запросу)
- Что не входит
- Еда напитки
- При соответствующем билете трансфер в обе стороны от любого отеля в пределах Дубая (или других городов по запросу)
- Место начала и завершения?
- Street 3 - Al Barsha - Al Barsha South - Dubai
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
Билеты
Можно с детьми
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