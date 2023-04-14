Дубай: билет в Сад чудес

Дубай

Описание
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Ответы на вопросы
Здесь можно открыть для себя мир, состоящий из 50 миллионов цветов, которые представлены в самых разных формах.

Насладитесь зеленой сокровищницей впечатлений, где каждый уголок раскрывает перед вами новые краски и ароматы.

А еще здесь находятся скульптуры, трижды включенные в книгу рекордов Гиннесса, которые удивят вас своей красотой и уникальностью.
Дубай: билет в Сад чудес
Дубай: билет в Сад чудес
Дубай: билет в Сад чудес
Дубай: билет в Сад чудес
Дубай: билет в Сад чудес
Дубай: билет в Сад чудес
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Красочное разнообразие цветов, форм и скульптур.
  • В этом уникальном саду, состоящем из 50 миллионов цветов, вы окунетесь в зеленую сокровищницу впечатлений. Здесь вы увидите самые экзотические цветы и растения со всего мира, которые поддерживаются в течение всего года. Сад чудес в Дубае — это не только красивые цветы и растения, но и удивительные скульптуры. Вы увидите три скульптуры, которые трижды попали в книгу рекордов Гиннесса. Они являются настоящими произведениями искусства и привлекают внимание посетителей со всего мира.
  • Помимо этого, Сад чудес в Дубае предлагает различные развлечения и активности для посетителей всех возрастов. Вы можете посетить музей бабочек, где увидите самые красивые и экзотические бабочки, или прогуляться по знаменитому туннелю из цветов, который подарит вам незабываемые впечатления. Сад чудес в Дубае — идеальное место для фотосессий и фотопрогулок. Здесь вы сможете сделать самые яркие и запоминающиеся фотографии, которые будут напоминать вам о красоте этого места еще долгое время.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • При соответствующем билете трансфер в обе стороны от любого отеля в пределах Дубая (или других городов по запросу)
Что не входит
  • Еда напитки
  • При соответствующем билете трансфер в обе стороны от любого отеля в пределах Дубая (или других городов по запросу)
Место начала и завершения?
Street 3 - Al Barsha - Al Barsha South - Dubai
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Билеты
Можно с детьми
Парк цветов
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