Здесь можно открыть для себя мир, состоящий из 50 миллионов цветов, которые представлены в самых разных формах.



Насладитесь зеленой сокровищницей впечатлений, где каждый уголок раскрывает перед вами новые краски и ароматы.



А еще здесь находятся скульптуры, трижды включенные в книгу рекордов Гиннесса, которые удивят вас своей красотой и уникальностью.