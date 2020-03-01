Обзорные экскурсии в Дубае

Что вас ожидает

Прошлое Дубая

Вначале мы отправимся в Старый Дубай: вы увидите форт Аль-Фахиди 17 века, рассмотрите купеческие дома в историческом районе Бастакия, погуляете по древнему порту и заглянете на рынки специй и золота. Я расскажу, как складывалась история Дубая, в чем секрет его процветания и как живут здесь люди.

Современный Дубай

Из исторического сердца Дубая мы перенесемся в город будущего. Вы рассмотрите роскошные отели Парус и Атлантис, подниметесь на 125-й этаж самого высокого здания мира Бурдж-Халифа, проедете по искусственному Пальмовому острову, заглянете в крупнейший торговый центр Ближнего Востока и насладитесь шоу поющих фонтанов. А еще посетите уютно расположившийся у канала район Дубайская Венеция и один из самых высотных кварталов мира Дубай Марина с небоскребами, яхтами и шикарной набережной.