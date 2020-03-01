Обзорные экскурсии в Дубае

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История, культура и архитектура города на обзорной автомобильной экскурсии

Адам
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Адам – ваш гид
Вы раскроете все грани удивительного Дубая: колоритные восточные рынки и ультрасовременный торговый центр, старинные дома и ошеломительные небоскребы, насыпные острова и искусственные каналы.

Я помогу понять, что отличает Дубай от других городов мира и расскажу о нем то, что узнал за многие годы жизни здесь.
$170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Дубай — будущее в настоящем
Дубай — будущее в настоящем

Что вас ожидает

Прошлое Дубая
Вначале мы отправимся в Старый Дубай: вы увидите форт Аль-Фахиди 17 века, рассмотрите купеческие дома в историческом районе Бастакия, погуляете по древнему порту и заглянете на рынки специй и золота. Я расскажу, как складывалась история Дубая, в чем секрет его процветания и как живут здесь люди.

Современный Дубай
Из исторического сердца Дубая мы перенесемся в город будущего. Вы рассмотрите роскошные отели Парус и Атлантис, подниметесь на 125-й этаж самого высокого здания мира Бурдж-Халифа, проедете по искусственному Пальмовому острову, заглянете в крупнейший торговый центр Ближнего Востока и насладитесь шоу поющих фонтанов. А еще посетите уютно расположившийся у канала район Дубайская Венеция и один из самых высотных кварталов мира Дубай Марина с небоскребами, яхтами и шикарной набережной.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельной 4-х местной Toyota Camry с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): парк Цветов — 17$, детям скидки; Бурдж-Халифа — 60$
Дубай — будущее в настоящем
Дубай — будущее в настоящем
Дубай — будущее в настоящем
Дубай — будущее в настоящем
Дубай — будущее в настоящем
Дубай — будущее в настоящем
Дубай — будущее в настоящем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Адам
Адам
Добрый день! Меня зовут Адам, я долгое время живу в ОАЭ и работаю гидом. Мне удалось своими глазами увидеть, как Дубай трансформировался в тот город, каким он является сегодня. На экскурсиях я раскрою вам историю, культуру, архитектуру и изменяющиеся реалии жизни Дубая. Надеюсь на скорую встречу!
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