Полюбуйтесь знаменитыми памятниками Дубая с уникального ракурса во время чаепития в небеПолучите незабываемые впечатления в Дубае, выпив чашку чая за столом, подвешенным специальным краном на высоте 50 метров над поверхностью земли.

Разделите чаепитие с другими храбрыми путешественниками за общим столом; максимальный размер группы — 22 человека. Сделайте фотографии 📸 с парящего в небе стола, он будет медленно вращаться, пока вы выбираете холодные закуски и пирожные, а также свежевыжатые соки и безалкогольные напитки. Полюбуйтесь памятниками и небоскребами Дубая и такими достопримечательностями 🏛️, как Дубай Марина, Бурдж Аль Араб, Пальма 🌴 Джумейра и многими другими.

Воспользуйтесь услугами профессионального супервайзера, который с радостью поможет вам за столом во время вашей чайной трапезы в целях обеспечения полной безопасности. Важная информация:• Пожалуйста, оденьтесь по погоде;