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Дубай: чаепитие в небе

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Выпейте чашку чая в Дубае в уникальном месте за столом, подвешенным на высоте 50 метров над землей.

Полюбуйтесь захватывающим видом на город 🏙️ и его окрестности, отведав сендвичи, пирожные и безалкогольные напитки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $142 за экскурсию

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Дубай: чаепитие в небе
Дубай: чаепитие в небе

Что вы увидите

  • Дубай Марина
  • Бурдж Аль Араб
  • Пальма Джумейра
  • многие другие
Полюбуйтесь знаменитыми памятниками Дубая с уникального ракурса во время чаепития в небеПолучите незабываемые впечатления в Дубае, выпив чашку чая за столом, подвешенным специальным краном на высоте 50 метров над поверхностью земли.
Разделите чаепитие с другими храбрыми путешественниками за общим столом; максимальный размер группы — 22 человека. Сделайте фотографии 📸 с парящего в небе стола, он будет медленно вращаться, пока вы выбираете холодные закуски и пирожные, а также свежевыжатые соки и безалкогольные напитки. Полюбуйтесь памятниками и небоскребами Дубая и такими достопримечательностями 🏛️, как Дубай Марина, Бурдж Аль Араб, Пальма 🌴 Джумейра и многими другими.
Воспользуйтесь услугами профессионального супервайзера, который с радостью поможет вам за столом во время вашей чайной трапезы в целях обеспечения полной безопасности. Важная информация:• Пожалуйста, оденьтесь по погоде;
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Сопровождающий/встречающий: Английский;
  • Минимальный возраст для участия в этом туре — 8 лет;
  • Минимальный рост для участия в этом мероприятии — 120 сантиметров (1, 2 метра);
  • Максимально допустимый вес участника — 150 килограммов;
  • Пожалуйста, свяжитесь с местным туроператором и сообщите о предпочтительной еде, по крайней мере за 24 часа до начала тура.
Что входит
  • Подъём на высоту 50 м
  • Сендвичи, пирожные и безалкогольные напитки.
Что не входит
  • Дополнительная еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Skydive Dubai, Mina Al seyahi
Дубай: чаепитие в небе
Дубай: чаепитие в небе
Дубай: чаепитие в небе
Дубай: чаепитие в небе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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