Полюбуйтесь знаменитыми памятниками Дубая с уникального ракурса во время чаепития в небеПолучите незабываемые впечатления в Дубае, выпив чашку чая за столом, подвешенным специальным краном на высоте 50 метров над поверхностью земли.
Разделите чаепитие с другими храбрыми путешественниками за общим столом; максимальный размер группы — 22 человека. Сделайте фотографии 📸 с парящего в небе стола, он будет медленно вращаться, пока вы выбираете холодные закуски и пирожные, а также свежевыжатые соки и безалкогольные напитки. Полюбуйтесь памятниками и небоскребами Дубая и такими достопримечательностями 🏛️, как Дубай Марина, Бурдж Аль Араб, Пальма 🌴 Джумейра и многими другими.
Воспользуйтесь услугами профессионального супервайзера, который с радостью поможет вам за столом во время вашей чайной трапезы в целях обеспечения полной безопасности. Важная информация:• Пожалуйста, оденьтесь по погоде;
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
- Сопровождающий/встречающий: Английский;
- Минимальный возраст для участия в этом туре — 8 лет;
- Минимальный рост для участия в этом мероприятии — 120 сантиметров (1, 2 метра);
- Максимально допустимый вес участника — 150 килограммов;
- Пожалуйста, свяжитесь с местным туроператором и сообщите о предпочтительной еде, по крайней мере за 24 часа до начала тура.