TicketsS проводит ещё 6 экскурсий

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Дубай: частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)

TicketsS
TicketsS – Гид из Дубая
Закажите безопасный и надёжный частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB) до ваших апартаментов в Дубае.

Познакомьтесь с водителем в аэропорту, устройтесь поудобнее и отдохните во время комфортной поездки.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $41 за экскурсию

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Дубай: частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Дубай: частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Меры по борьбе с COVID-19 • Клиенты должны соблюдать дистанцию в транспортных средствах; • Клиентам необходимо быть в защитных масках, которые они принесли с собой; • Все поверхности, к которым прикасаются клиенты, регулярно очищаются. Доберитесь до места вашего назначения с легкостью и комфортом в салоне автомобиля с кондиционеромСделайте путешествие в Дубай максимально комфортным благодаря частному трансферу по прибытии в аэропорт Дубая (DXB) до вашего отеля или апартаментов в центре города. Выберите один из трёх удобных вариантов, который будет соответствовать вашим потребностям. Вы получите подтверждение вашего бронирования в течение одного рабочего дня.
Для групп до трёх пассажиров подойдёт трансфер на седане, который подразумевает три единицы багажа. Для групп до семи пассажиров подойдет трансфер на минивэне, который подразумевает семь единиц багажа. Для групп до десяти пассажиров подойдет трансфер на микроавтобусе, который подразумевает десять единиц багажа.
В день путешествия вас встретит профессиональный англоговорящий водитель 🚗 в зале прилетов аэропорта. Водитель поможет донести багаж, а вы сможете устроиться в комфортном салоне с кондиционером. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и насладитесь поездкой, следуя в место вашего назначения. Важная информация• Возьмите с собой защитную маску, платок или шарф;
  • Это трансфер в одну сторону. Заказывайте обратный трансфер отдельно.
  • Сообщите правильные данные о рейсе при регистрации. Водитель будет отслеживать полёт в случае задержки;
  • Детские сиденья, домашние животные, а также специальный багаж, включая сумки для гольфа, спортивный инвентарь и складные коляски, можно провозить бесплатно. Укажите количество такого багажа при регистрации;
  • Может применяться доплата после превышения времени ожидания в 1, 5 часа в аэропорту;
  • О багаже нужно сообщить в процессе бронирования. Пассажир несёт ответственность за любые расходы, понесённые при перевозке сверхнормативного багажа;
  • Багаж не должен превышать 158 сантиметров в длину. Ограничений по весу нет;
  • Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и для людей в инвалидных креслах.
Что входит
  • Трансфер
  • 1, 5 часа ожидания.
Что не входит
  • Обратный трансфер за отдельную плату
  • Ожидание свыше 1, 5 часов
  • Превышение лимита багажа.
Начало
🚩 Dubai International Airport
Место завершения
🏁 Ваш отель
Дубай: частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Дубай: частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Дубай: частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)
Дубай: частный трансфер из аэропорта Дубая (DXB)

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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