TicketsS проводит ещё 6 экскурсий

Меры по борьбе с COVID-19 • Клиенты должны соблюдать дистанцию в транспортных средствах; • Клиентам необходимо быть в защитных масках, которые они принесли с собой; • Все поверхности, к которым прикасаются клиенты, регулярно очищаются. Доберитесь до места вашего назначения с легкостью и комфортом в салоне автомобиля с кондиционеромСделайте путешествие в Дубай максимально комфортным благодаря частному трансферу по прибытии в аэропорт Дубая (DXB) до вашего отеля или апартаментов в центре города. Выберите один из трёх удобных вариантов, который будет соответствовать вашим потребностям. Вы получите подтверждение вашего бронирования в течение одного рабочего дня.

Для групп до трёх пассажиров подойдёт трансфер на седане, который подразумевает три единицы багажа. Для групп до семи пассажиров подойдет трансфер на минивэне, который подразумевает семь единиц багажа. Для групп до десяти пассажиров подойдет трансфер на микроавтобусе, который подразумевает десять единиц багажа.

В день путешествия вас встретит профессиональный англоговорящий водитель 🚗 в зале прилетов аэропорта. Водитель поможет донести багаж, а вы сможете устроиться в комфортном салоне с кондиционером. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и насладитесь поездкой, следуя в место вашего назначения. Важная информация• Возьмите с собой защитную маску, платок или шарф;