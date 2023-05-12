Вместо мучительных часов ожидания в аэропорту предлагаем вам путешествие по главным местам Дубая. Наш гид встретит вас на современном авто, покажет все визитные карточки города и поделится интересными фактами. Никаких лекций по истории, навязанного шопинга и строгого маршрута. Всё — гибко, индивидуально, с комфортом! После экскурсии мы привезём вас обратно в аэропорт.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яркие краски Дубая

Наш гид встретит вас в зале прилета на авто и покажет самые-самые места Дубая — города, выросшего из рыбацкой деревушки в центр мира за 30 лет. На обзорной экскурсии вы:

Раскроете историю Старого города

Восхититесь роскошью дубайской венеции — кварталом Мадинат Джумейра

Посетите искусственную яхтенную стоянку, окружённую небоскребами

Прокатитесь по стволу и полумесяцу рукотворного Пальмового острова

Окажетесь у подножия самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа

Сделаете памятные фото во всех этих местах и приедете обратно в аэропорт точно ко времени.

Организационные детали