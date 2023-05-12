Познакомиться с «городом будущего» во время длинной пересадки
Вместо мучительных часов ожидания в аэропорту предлагаем вам путешествие по главным местам Дубая.
Наш гид встретит вас на современном авто, покажет все визитные карточки города и поделится интересными фактами. Никаких лекций по истории, навязанного шопинга и строгого маршрута. Всё — гибко, индивидуально, с комфортом! После экскурсии мы привезём вас обратно в аэропорт.
Наш гид встретит вас на современном авто, покажет все визитные карточки города и поделится интересными фактами. Никаких лекций по истории, навязанного шопинга и строгого маршрута. Всё — гибко, индивидуально, с комфортом! После экскурсии мы привезём вас обратно в аэропорт.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Яркие краски Дубая
Наш гид встретит вас в зале прилета на авто и покажет самые-самые места Дубая — города, выросшего из рыбацкой деревушки в центр мира за 30 лет. На обзорной экскурсии вы:
- Раскроете историю Старого города
- Восхититесь роскошью дубайской венеции — кварталом Мадинат Джумейра
- Посетите искусственную яхтенную стоянку, окружённую небоскребами
- Прокатитесь по стволу и полумесяцу рукотворного Пальмового острова
- Окажетесь у подножия самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа
Сделаете памятные фото во всех этих местах и приедете обратно в аэропорт точно ко времени.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Для комфортной экскурсии нужно не меньше 6 часов между прилетом и вылетом
- Гид встретит вас в терминале аэропорта и привезёт обратно за 2 часа до вылета
- Если пересадка ночная, стоимость экскурсии на 50$ выше
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Дубая DXB
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Дубае
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я представляю дружную команду гидов-единомышленников в Дубае. Мы все влюблены в своё дело и рады становиться для наших гостей ключиком, раскрывающим дух Эмиратов.Задать вопрос
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