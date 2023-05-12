Дубай для транзитных пассажиров

Познакомиться с «городом будущего» во время длинной пересадки

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вместо мучительных часов ожидания в аэропорту предлагаем вам путешествие по главным местам Дубая.

Наш гид встретит вас на современном авто, покажет все визитные карточки города и поделится интересными фактами. Никаких лекций по истории, навязанного шопинга и строгого маршрута. Всё — гибко, индивидуально, с комфортом! После экскурсии мы привезём вас обратно в аэропорт.
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Дубай для транзитных пассажиров
Ближайшие даты:
12
мая
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мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яркие краски Дубая

Наш гид встретит вас в зале прилета на авто и покажет самые-самые места Дубая — города, выросшего из рыбацкой деревушки в центр мира за 30 лет. На обзорной экскурсии вы:

  • Раскроете историю Старого города
  • Восхититесь роскошью дубайской венеции — кварталом Мадинат Джумейра
  • Посетите искусственную яхтенную стоянку, окружённую небоскребами
  • Прокатитесь по стволу и полумесяцу рукотворного Пальмового острова
  • Окажетесь у подножия самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа

Сделаете памятные фото во всех этих местах и приедете обратно в аэропорт точно ко времени.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Для комфортной экскурсии нужно не меньше 6 часов между прилетом и вылетом
  • Гид встретит вас в терминале аэропорта и привезёт обратно за 2 часа до вылета
  • Если пересадка ночная, стоимость экскурсии на 50$ выше

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Дубая DXB
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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