10 отзывов оставили туристы

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Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Автобусная экскурсия ⛳ hop-on hop-off по Дубаю.

Три маршрута: красный по городу, зелёный по пляжу и синий по набережной.

Три типа билетов: Classic на один день, Premium на два дня или Deluxe на пять дней.

Вас будет сопровождать экскурсовод на красном маршруте и аудиогид на 12 языках на остальных.

Бесплатный вход в несколько музеев (для делюкс-варианта плюсом посещение аквариума Lost Chambers), а также тур по пустыне на закате.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе

  • $60 за человека

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Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
Посетите Дубай в своем темпе во время автобусной hop-on hop-off экскурсии 🧭 по 3 доступным маршрутам.
Узнайте историю 📖 Дубая с помощью аудиогида.
Полюбуйтесь впечатляющим видом на знаменитые здания Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб и отеля Atlantis во время поездки на двухъярусном автобусе 🚌 с открытым верхом.
Бесплатно посетите 10 лучших музеев, включая Музей 🖼 Дубая и Дом наследия.
Выберите делюкс-вариант тура и оцените аквариум Lost Chambers в Atlantis, а также тур по пустыне на закате.
С билетом Big Bus вы получите доступ к 3 маршрутам: городскому – красному (1 час 50 минут), пляжному – зеленому (1 час 10 минут) и маршруту по набережной – синему (1 час 35 минут без пересадок).
Что входит
  • Для пассажиров круиза: перевозка от круизного терминала к Dubai Mall
  • Буклет с купонами на хорошую скидку в разнообразных заведениях города
  • Ночной тур по Дубаю (для всех билетов)
  • Круиз на традиционной лодке Доу по заливу Дубая (для всех билетов)
  • Экскурсовод на "красном" маршруте
  • Аудиогид на 12 языках на всех маршрутах
  • Билет на автобус на 24, 48 и 72 часа (на выбор)
  • Поездка на полдня в Шарджу (Премиум и Делюкс билеты)
  • Часовая морская прогулка по островам и бухтам района Дубай Марина (Премиум и Делюкс билеты)
  • Бесплатный вход в несколько музеев (делюкс билет)
  • Посещение аквариума Lost Chambers (делюкс билет)
  • Тур по пустыне на закате (Делюкс билет)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры)
Начало и место завершения
🚩 Начните экскурсию на любой из 20 останок
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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10 отзывов оставили туристы

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