10 отзывов оставили туристы

Посетите Дубай в своем темпе во время автобусной hop-on hop-off экскурсии 🧭 по 3 доступным маршрутам.

Узнайте историю 📖 Дубая с помощью аудиогида.

Полюбуйтесь впечатляющим видом на знаменитые здания Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб и отеля Atlantis во время поездки на двухъярусном автобусе 🚌 с открытым верхом.

Бесплатно посетите 10 лучших музеев, включая Музей 🖼 Дубая и Дом наследия.

Выберите делюкс-вариант тура и оцените аквариум Lost Chambers в Atlantis, а также тур по пустыне на закате.

С билетом Big Bus вы получите доступ к 3 маршрутам: городскому – красному (1 час 50 минут), пляжному – зеленому (1 час 10 минут) и маршруту по набережной – синему (1 час 35 минут без пересадок).