Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием

Совершите прогулку на лодке Gulet, отправляющейся от знаменитой гавани Дубая

Совершите прогулку на лодке Gulet, отправляющейся от знаменитой гавани Дубая.

Полюбуйтесь видом на городское побережье, Jumeirah Beach Residence и Burj Al Arab и насладитесь свежим барбекю на борту лодки.
Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием
Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием
Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием
Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием
Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием
Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием

Что вы увидите 🤩

  • Наслаждайтесь бранчем и круизом на закате
  • Оцените 5-звездочное гостеприимство квалифицированной команды.
  • Путешествие с гидом на борту

Что вас ждет:

  • Отправьтесь в плавание на лодке Gulet, способ отплыть первым с юго-западного побережья Турции. Получите приветствие на красной ковровой дорожке при посадке и воспользуйтесь персональным обслуживанием квалифицированного экипажа с тропическими напитками и водой.
  • Испытайте подлинную лодку Gulet в современном стиле с большим и просторным салоном и обеденной зоной. Отдохните на носовой палубе в удобной зоне отдыха с солнечными подушками, чтобы насладиться солнцем, в то время как в кормовой части есть обеденная зона и еще одна зона отдыха с мягкими подушками.
  • Наслаждайтесь свежеприготовленным барбекю на борту, а также тропическими напитками и водой.
  • Тур отправляется каждый день с возможностью купания в спокойной и живописной лагуне Дубая.
  • Пройдите через пристань для яхт Дубая к острову Блю Уотер и совершите круиз к Дубайскому глазу. Посмотрите знаменитый пляж Джумейра и Пальму и пройдите мимо Бурдж-аль-Араб.
  • Дневной тур дает возможность полюбоваться Атлантидой.

Важно:

    Сопровождение на английском

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый (13+)
    $43.83
    Дети (3-12)
    $32.87

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • 3-4-часовой круиз
    • Свежеприготовленное барбекю
    • плавание
    Что не входит
    • Встреча в отеле и высадка
    Место начала и завершения
    Важная информация
    • Возьмите с собой: паспорт или удостоверение личности
    • Запрещено: ботинки, алкогольные напитки в салоне транспортного средства
    • Важная информация:
    • Не будет назначенных мест.
    • Запрещается носить на борту обувь.
    • Спасательные жилеты доступны на борту для тех, кто хочет их надеть.
    • Прибытие за 30 минут до отправления.
    • Посадка и инструктаж начнутся за 10 минут до вылета.
    • Место встречи:
    • На метро: пройдите до станции метро DMCC.
    • На такси: попросите высадку у Al Majara Towers 2. · Как только вы окажетесь перед башней Аль-Маджара 2, выйдите из здания с левой стороны и идите к концу дороги, чтобы найти спускающийся пандус (рядом с мостом), спуститесь по пандусу и поверните налево. увижу место встречи
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Ежедневно

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