Оцените 5-звездочное гостеприимство квалифицированной команды.
Путешествие с гидом на борту
Что вас ждет:
Отправьтесь в плавание на лодке Gulet, способ отплыть первым с юго-западного побережья Турции. Получите приветствие на красной ковровой дорожке при посадке и воспользуйтесь персональным обслуживанием квалифицированного экипажа с тропическими напитками и водой.
Испытайте подлинную лодку Gulet в современном стиле с большим и просторным салоном и обеденной зоной. Отдохните на носовой палубе в удобной зоне отдыха с солнечными подушками, чтобы насладиться солнцем, в то время как в кормовой части есть обеденная зона и еще одна зона отдыха с мягкими подушками.
Наслаждайтесь свежеприготовленным барбекю на борту, а также тропическими напитками и водой.
Тур отправляется каждый день с возможностью купания в спокойной и живописной лагуне Дубая.
Пройдите через пристань для яхт Дубая к острову Блю Уотер и совершите круиз к Дубайскому глазу. Посмотрите знаменитый пляж Джумейра и Пальму и пройдите мимо Бурдж-аль-Араб.
Дневной тур дает возможность полюбоваться Атлантидой.
Важно:
Сопровождение на английском
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-10 человек
Взрослый (13+)
$43.83
Дети (3-12)
$32.87
Ответы на вопросы
Что входит
3-4-часовой круиз
Свежеприготовленное барбекю
плавание
Что не входит
Встреча в отеле и высадка
Место начала и завершения
Важная информация
Возьмите с собой: паспорт или удостоверение личности
Запрещено: ботинки, алкогольные напитки в салоне транспортного средства
Важная информация:
Не будет назначенных мест.
Запрещается носить на борту обувь.
Спасательные жилеты доступны на борту для тех, кто хочет их надеть.
Прибытие за 30 минут до отправления.
Посадка и инструктаж начнутся за 10 минут до вылета.
Место встречи:
На метро: пройдите до станции метро DMCC.
На такси: попросите высадку у Al Majara Towers 2. · Как только вы окажетесь перед башней Аль-Маджара 2, выйдите из здания с левой стороны и идите к концу дороги, чтобы найти спускающийся пандус (рядом с мостом), спуститесь по пандусу и поверните налево. увижу место встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.