Умные и энергичные морские млекопитающиеВас ждёт близкое общение с игривыми дельфинами на мелководье, в рамках 30-минутной встречи с дельфинами в дубайском аквапарке Aquaventure в отеле Atlantis The Palm. Отправьтесь в дельфинарий Dolphin Bay в Atlantis The Palm в условленное время, где вы встретитесь со специалистом по морским млекопитающим, который проведет 15-минутный инструктаж по безопасности.

Затем вы зайдёте в воду по пояс, чтобы пообщаться с дельфином, на общение даётся полчаса, за это время вы успеете погладить и поиграть с дельфинами в группе, состоящей из максимум десяти человек и одного дельфина. Полное время тура, включая регистрацию и время на надевание гидрокостюма, составляет около полутора часов.

Опыт общения с животными предназначен для всех возрастов и идеально подходит для не умеющих плавать.

Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;