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Дубай: общение с дельфинами и аквапарк в отеле Atlantis

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Пообщайтесь с игривыми дельфинами во время 30-минутной встречи в дубайском аквапарке Aquaventure в отеле Atlantis The Palm.

После общения с животными вы сможете воспользоваться доступом к аквапарку в тот же день.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏆Активный отдых
  • 🧜‍♂️Идём в аквапарк
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $163 за человека

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Дубай: общение с дельфинами и аквапарк в отеле Atlantis
Дубай: общение с дельфинами и аквапарк в отеле Atlantis

Что вы увидите

  • Дельфины в отеле Atlantis
  • Аквапарк Aquaventure
Умные и энергичные морские млекопитающиеВас ждёт близкое общение с игривыми дельфинами на мелководье, в рамках 30-минутной встречи с дельфинами в дубайском аквапарке Aquaventure в отеле Atlantis The Palm. Отправьтесь в дельфинарий Dolphin Bay в Atlantis The Palm в условленное время, где вы встретитесь со специалистом по морским млекопитающим, который проведет 15-минутный инструктаж по безопасности.
Затем вы зайдёте в воду по пояс, чтобы пообщаться с дельфином, на общение даётся полчаса, за это время вы успеете погладить и поиграть с дельфинами в группе, состоящей из максимум десяти человек и одного дельфина. Полное время тура, включая регистрацию и время на надевание гидрокостюма, составляет около полутора часов.
Опыт общения с животными предназначен для всех возрастов и идеально подходит для не умеющих плавать.
Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Все участники обязаны носить защитные маски;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
  • Дети до 12 лет должны сопровождаться взрослыми.
Что входит
  • Посещение аквапарка Aquaventure в тот же день
  • 30 минут на регистрацию и переодевание
  • 15-минутное ознакомительное занятие со специалистом по морским млекопитающим
  • 30 минут в воде.
Что не входит
  • Dolphin Bay
  • Посещение аквариума Lost Chambers.
Начало
🚩 Dolphin Bay, Atlantis The Palm, Crescent Road
Место завершения
🏁 Dolphin Bay , Atlantis The Palm, Crescent Road, Дубай
Дубай: общение с дельфинами и аквапарк в отеле Atlantis
Дубай: общение с дельфинами и аквапарк в отеле Atlantis
Дубай: общение с дельфинами и аквапарк в отеле Atlantis
Дубай: общение с дельфинами и аквапарк в отеле Atlantis

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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