Умные и энергичные морские млекопитающиеВас ждёт близкое общение с игривыми дельфинами на мелководье, в рамках 30-минутной встречи с дельфинами в дубайском аквапарке Aquaventure в отеле Atlantis The Palm. Отправьтесь в дельфинарий Dolphin Bay в Atlantis The Palm в условленное время, где вы встретитесь со специалистом по морским млекопитающим, который проведет 15-минутный инструктаж по безопасности.
Затем вы зайдёте в воду по пояс, чтобы пообщаться с дельфином, на общение даётся полчаса, за это время вы успеете погладить и поиграть с дельфинами в группе, состоящей из максимум десяти человек и одного дельфина. Полное время тура, включая регистрацию и время на надевание гидрокостюма, составляет около полутора часов.
Опыт общения с животными предназначен для всех возрастов и идеально подходит для не умеющих плавать.
Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
- Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
- Все участники обязаны носить защитные маски;
- У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
- Дети до 12 лет должны сопровождаться взрослыми.