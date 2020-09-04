Дубай: поездка на гидроцикле

Насладитесь круизом вдоль побережья Дубая на гидроцикле

5
39 отзывов
Билет на борт
Насладитесь круизом вдоль побережья Дубая на гидроцикле.

Полюбуйтесь Бурдж-Халифой, небоскребами Дубая, Пальмой и многим другим во время поездки.
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле
Дубай: поездка на гидроцикле

Что вы увидите 🤩

  • Бурдж-Халифа
  • Jumeirah Fishing Harbor 1
  • Бурдж-эль-Араб
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Встречайте своего гида и отправляйтесь в путешествие из Рыбацкой гавани. Наслаждайтесь бесплатной 10-минутной прогулкой на лодке на фоне горизонта Дубая и его самого высокого здания, Бурдж-Халифа.
Выберите один из доступных вариантов тура, в зависимости от ваших предпочтений. В любом случае, наслаждайтесь катанием на гидроцикле и осмотрите достопримечательности Дубая.
В зависимости от выбранного варианта осмотрите такие достопримечательности, как прекрасный вид на горизонт Бурдж-Халифа, Бурдж-аль-Араб, DJBR и пляж Барасти.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гидроцикл (Yamaha 2019 FX Wave runner с наддувом)
  • Спасательные жилеты
  • Бутилированная вода
  • Фотографии, сделанные инструктором
  • Бесплатный шкафчик для ваших вещей
  • Сопровождение, сопровождающее поездку
Что не входит
  • Любые личные и дополнительные расходы, которые не указаны в программе
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт
  • Полотенце
Важная информация
  • Возьмите ID-карту, если вы гражданин ОАЭ, или паспорт, если вы турист
  • К участию в туре допускаются лица не младше шести лет. Водителям должно быть минимум 16 лет
  • Чтобы управлять гидроциклом, нужно быть в хорошей физической форме
  • Рекомендуется надеть удобную одежду
  • При бронировании можно выбрать поездку в зависимости от ваших предпочтений
  • Доступны шкафчики для личных вещей
  • Перед туром участники должны подписать документ об освобождении от ответственности
  • Повреждения, травмы и потерянные вещи во время поездки на водном мотоцикле не покрываются страховкой и являются ответственностью участников
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 39 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
4 сен 2020
(США)
Водитель был очень умелым, информативным и ответил на все наши вопросы. Он предоставил нам дезинфицирующие средства для рук, холодную воду и безалкогольные напитки. Он также разместил нас, так как мы передаем двухлетнюю дочь. Я порекомендую это своим друзьям и семье и обязательно вернусь. Один раз в жизни.
P
25 фев 2020
(Великобритания)
У нас было отличное утро, делая десертное сафари, наш гид был настолько хорош, что его звали Амерр Аббас! Могу очень рекомендовать, что он знал все и был настолько любезен, что действительно нашел время, чтобы сделать нам отличные фотографии! Честно говоря, наш опыт гидроцикла был лучшим, что мы сделали в этот отпуск. И снова наш гид Карим (египетский царь) был абсолютно негодяем! Такой дружелюбный, услужливый, и Он делал все наше время таким веселым! Очень рекомендую вам покататься на гидроцикле и попросить его в качестве гида! Будет ли возвращено 1000% исключительно на основе нашего опыта работы с ним!
А
20 фев 2020
(Германия)
Нас вовремя подобрали в нашем отеле в центре Дубая, а затем мы поехали в пустыню. Во время поездки наш гид Зайед дал нам много общих знаний об ОАЭ и кое-что рассказал об этом регионе. Я определенно рекомендую это, сафари по пустыне обязательно во время путешествия в ОАЭ! Экскурсия на джипе была действительно захватывающей и очень веселой. После этого мы могли проехать по пустыне на пляжных багги и покататься на верблюдах. Просто здорово и очень хорошо организовано!
S
17 ноя 2021
Оригинал (en)
Персонал был потрясающим, и впечатления были отличными
A
17 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Приключение было очень хорошим, мы заплатили гидроцикл за 30 минут, чего было достаточно, и гид очень рекомендовал
l
2 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Мы прекрасно провели время, наш гид "Наира" был очень любезен и сделал много фотографий и видео, очень рекомендую!
F
30 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Карим был отличным гидом, и это был лучший опыт, который я получил в Дубае. К сожалению, я только что забронировал 30 минут, а в следующий раз - 2 часа. Вы сделали мой день!
N
11 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это был отличный опыт - спасибо Наире!
А
4 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это было очень весело!! Также были сделаны наши фотографии (только с мобильного телефона, никаких профессиональных), которые затем были отправлены нам.
T
1 сен 2021
(Канада)
Оригинал (en)
Был отличный опыт
F
17 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хороший гид и правильное обслуживание. Слишком дорого за 30 минут.
А
14 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Идеальный тур на этом "Звери". Если вы хотите "почувствовать" скорость на воде, покатайтесь на водном мотоцикле 1 час с Каримом. Отличная работа, спасибо.
M
4 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Наира была лучшим гидом! Я рекомендую этот опыт
B
18 июля 2021
(США)
Оригинал (en)
Карим был восхитителен и отвез нас в большее количество мест, чем был включен в мой пакет. Мы праздновали день рождения моего жениха, и он был так щедр и любезен, и я очень ценю его за то, что он сделал нашу поездку в Дубай такой замечательной!
Dieu
9 июля 2021
ça etait très magnifique avec un guide qui parle Français vraiment je vous recommande
Ещё 24 отзыва

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