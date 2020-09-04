Встречайте своего гида и отправляйтесь в путешествие из Рыбацкой гавани. Наслаждайтесь бесплатной 10-минутной прогулкой на лодке на фоне горизонта Дубая и его самого высокого здания, Бурдж-Халифа.

Выберите один из доступных вариантов тура, в зависимости от ваших предпочтений. В любом случае, наслаждайтесь катанием на гидроцикле и осмотрите достопримечательности Дубая.

В зависимости от выбранного варианта осмотрите такие достопримечательности, как прекрасный вид на горизонт Бурдж-Халифа, Бурдж-аль-Араб, DJBR и пляж Барасти.