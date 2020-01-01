Что вас ожидает

Ультрасовременная выставка с богатой историей

Экспо впервые открыли в 1851 году: с тех пор на всемирной выставке были представлены многие изобретения и постройки (например, Эйфелева башня). В этот раз Экспо проходит в Дубае под девизом «Объединяя умы, создавая будущее». Здесь 192 страны представляют свои идеи о том, что ждет нашу планету — и у каждой открыт собственный павильон.

Топ-павильоны

За 4 часа экскурсии реально посетить 4-5 павильонов. Какие бы вы ни выбрали, вас ждут технологические и архитектурные чудеса — например, крупнейший в мире проекционный экран; здания, напоминающие летающую тарелку, волну, жемчужину; живописные сады.

Предлагаю обязательно изучить павильон ОАЭ — фантастическое здание Сантьяго Калатравы, напоминающее сокола. На фоне его инсталляций вы узнаете, как Арабским Эмиратом удалось совершить прыжок через века от рыбацкой деревни до космической державы.

Зачем посещать Экспо с гидом.

Мы заранее обсудим ваши интересы, чтобы я подобрала и посоветовала вам самые яркие из 250 павильонов

Я составлю оптимальный маршрут нашего передвижения по выставке, которая занимает 438 гектаров и разделена на три дистрикта

Расскажу о хрониках Экспо, об организации выставки в Дубае, особенностях зданий и инсталляций

Переведу необходимую информацию (все надписи на арабском и английском)

Организационные детали

Экспо в Дубае проводится до 31 марта 2022 года

Для посещения Экспо обязательно нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР -тест

-тест Обязательно надевайте удобную обувь. Желательно взять с собой воду (другие напитки и продукты питания проносить запрещено).

Трансфер не включен в стоимость экскурсии. Добраться до Экспо можно на метро, автобусах или такси — я подскажу удобный вариант в зависимости от вашего отеля.

Билеты