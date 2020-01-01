Дубай принимает Экспо!

Не упустить самое интересное на выставке, заглянуть в будущее и открыть историю ОАЭ

Всемирную выставку Дубай принимает в своем стиле — с невероятным размахом! На экскурсии по огромной территории Экспо-2020 я проведу вас по лучшим павильонам разных стран.

Вы оцените футуристическую архитектуру и инсталляции, погрузитесь в мир технологий и устойчивого развития.

Не растеряетесь от разнообразия и поближе познакомитесь с Арабскими Эмиратами.
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!
Дубай принимает Экспо!

Что вас ожидает

Ультрасовременная выставка с богатой историей

Экспо впервые открыли в 1851 году: с тех пор на всемирной выставке были представлены многие изобретения и постройки (например, Эйфелева башня). В этот раз Экспо проходит в Дубае под девизом «Объединяя умы, создавая будущее». Здесь 192 страны представляют свои идеи о том, что ждет нашу планету — и у каждой открыт собственный павильон.

Топ-павильоны

За 4 часа экскурсии реально посетить 4-5 павильонов. Какие бы вы ни выбрали, вас ждут технологические и архитектурные чудеса — например, крупнейший в мире проекционный экран; здания, напоминающие летающую тарелку, волну, жемчужину; живописные сады.
Предлагаю обязательно изучить павильон ОАЭ — фантастическое здание Сантьяго Калатравы, напоминающее сокола. На фоне его инсталляций вы узнаете, как Арабским Эмиратом удалось совершить прыжок через века от рыбацкой деревни до космической державы.

Зачем посещать Экспо с гидом.

  • Мы заранее обсудим ваши интересы, чтобы я подобрала и посоветовала вам самые яркие из 250 павильонов
  • Я составлю оптимальный маршрут нашего передвижения по выставке, которая занимает 438 гектаров и разделена на три дистрикта
  • Расскажу о хрониках Экспо, об организации выставки в Дубае, особенностях зданий и инсталляций
  • Переведу необходимую информацию (все надписи на арабском и английском)

Организационные детали

  • Экспо в Дубае проводится до 31 марта 2022 года
  • Для посещения Экспо обязательно нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест
  • Обязательно надевайте удобную обувь. Желательно взять с собой воду (другие напитки и продукты питания проносить запрещено).
  • Трансфер не включен в стоимость экскурсии. Добраться до Экспо можно на метро, автобусах или такси — я подскажу удобный вариант в зависимости от вашего отеля.

Билеты

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты; их очень просто купить онлайн: взрослые — 95 дирхам (около 25 долларов); детям до 17 лет, людям старше 60 лет и с ограниченными возможностями — бесплатно
  • Если вы летите авиакомпанией Emirates или Flydubai, то получите билет на Экспо бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на территории Экспо-2020
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Мархаба! Приветствую всех на моей странице! Меня зовут Оксана. Я живу в Эмиратах 10 лет, на протяжении 8 лет являюсь лицензированным гидом Эмирата Дубай. Сотрудничаю с крупнейшими туроператорами. Влюбившись в Дубай, я с удовольствием знакомлю путешественников с этим удивительным городом и открываю тайны Востока.
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