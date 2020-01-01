Что вас ожидает
Ультрасовременная выставка с богатой историей
Экспо впервые открыли в 1851 году: с тех пор на всемирной выставке были представлены многие изобретения и постройки (например, Эйфелева башня). В этот раз Экспо проходит в Дубае под девизом «Объединяя умы, создавая будущее». Здесь 192 страны представляют свои идеи о том, что ждет нашу планету — и у каждой открыт собственный павильон.
Топ-павильоны
За 4 часа экскурсии реально посетить 4-5 павильонов. Какие бы вы ни выбрали, вас ждут технологические и архитектурные чудеса — например, крупнейший в мире проекционный экран; здания, напоминающие летающую тарелку, волну, жемчужину; живописные сады.
Предлагаю обязательно изучить павильон ОАЭ — фантастическое здание Сантьяго Калатравы, напоминающее сокола. На фоне его инсталляций вы узнаете, как Арабским Эмиратом удалось совершить прыжок через века от рыбацкой деревни до космической державы.
Зачем посещать Экспо с гидом.
- Мы заранее обсудим ваши интересы, чтобы я подобрала и посоветовала вам самые яркие из 250 павильонов
- Я составлю оптимальный маршрут нашего передвижения по выставке, которая занимает 438 гектаров и разделена на три дистрикта
- Расскажу о хрониках Экспо, об организации выставки в Дубае, особенностях зданий и инсталляций
- Переведу необходимую информацию (все надписи на арабском и английском)
Организационные детали
- Экспо в Дубае проводится до 31 марта 2022 года
- Для посещения Экспо обязательно нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест
- Обязательно надевайте удобную обувь. Желательно взять с собой воду (другие напитки и продукты питания проносить запрещено).
- Трансфер не включен в стоимость экскурсии. Добраться до Экспо можно на метро, автобусах или такси — я подскажу удобный вариант в зависимости от вашего отеля.
Билеты
- Дополнительно оплачиваются входные билеты; их очень просто купить онлайн: взрослые — 95 дирхам (около 25 долларов); детям до 17 лет, людям старше 60 лет и с ограниченными возможностями — бесплатно
- Если вы летите авиакомпанией Emirates или Flydubai, то получите билет на Экспо бесплатно