Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

Дубай сквозь века

Мы начнем путешествие со Старой части Дубая. Вы погуляете по колоритному району Бастакия, рассмотрите форт Аль-Фахиди XVII века и заглянете на яркие и шумные восточные рынки, где продают золото, специи, финики и эфирные масла. Далее мы отправимся покорять Новый Дубай! Вы проедете по искусственному Пальмовому острову, оцените роскошные отели Атлантис и Парус и пройдете по живописной набережной одного из самых высотных районов мира — Дубай Марина.

Самое-самое в Дубае

В Дубае все сделано с размахом. Вы посетите крупнейший на Ближнем Востоке торгово-развлекательный центр Дубай Молл, увидите самый «скрученный» в мире небоскреб Кайан и оцените грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов. А также побываете на местных «островках» Венеции и Монако и заглянете в музей 🖼 Исламской культуры, где представлены интересные образцы арабской керамики, старинных монет и оружия.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ посещение Океанариума и небоскреба Бурдж-Халифа. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.