Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Дубай старинный и современный

Посетить важнейшие места города и раскрыть его с разных сторон на авто-пешеходной экскурсии

Салим
Салим – Гид из Дубая
Вы проедете по всем знаковым достопримечательностям Дубая и увидите, насколько это яркий, разнообразный и колоритный город 🏙️.

Я покажу вам средневековый форт и роскошные небоскребы, искусственные острова и старинный морской порт, семизвездочные отели и традиционные лодки рыбаков.

А также расскажу о традициях и культуре мусульман и необычной истории 📖 Дубая.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $180 за экскурсию

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Дубай старинный и современный
Дубай старинный и современный

Что вас ожидает

Дубай сквозь века
Мы начнем путешествие со Старой части Дубая. Вы погуляете по колоритному району Бастакия, рассмотрите форт Аль-Фахиди XVII века и заглянете на яркие и шумные восточные рынки, где продают золото, специи, финики и эфирные масла. Далее мы отправимся покорять Новый Дубай! Вы проедете по искусственному Пальмовому острову, оцените роскошные отели Атлантис и Парус и пройдете по живописной набережной одного из самых высотных районов мира — Дубай Марина.

Самое-самое в Дубае
В Дубае все сделано с размахом. Вы посетите крупнейший на Ближнем Востоке торгово-развлекательный центр Дубай Молл, увидите самый «скрученный» в мире небоскреб Кайан и оцените грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов. А также побываете на местных «островках» Венеции и Монако и заглянете в музей 🖼 Исламской культуры, где представлены интересные образцы арабской керамики, старинных монет и оружия.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ посещение Океанариума и небоскреба Бурдж-Халифа. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Дубай старинный и современный
Дубай старинный и современный
Дубай старинный и современный
Дубай старинный и современный
Дубай старинный и современный
Дубай старинный и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салим
Салим
Добрый день, друзья! Меня зовут Салим, я провожу экскурсии по Эмиратам почти 10 лет. С радостью покажу все самые интересные места этой прекрасной страны и расскажу о них занимательные факты. Надеюсь на скорую встречу!
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