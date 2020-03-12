Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сравните старое и новое во время полного тура по Дубаю
Осмотрите главные достопримечательности, такие как Дубай-Крик, большая мечеть Джумейра и Бурдж-аль-Араб
Отведайте великолепный обед у музыкального фонтана Бурдж-Халифы при желании
Откройте для себя потрясающие достопримечательности Дубая и узнайте, как он превратился из небольшой рыбацкой деревушки в заливе Дубай-Крик в современный и полный жизни мегаполис. Посетите старый район Бастакия и побывайте в музее Дубая в древней крепости Аль-Фахиди.
Прокатитесь на лодке абра (водное такси) по Дубай-Крик и полюбуйтесь прекрасным видом на город по пути к району Дейра. Вас удивят экзотические специи, продающиеся на знаменитом Рынке специй. Затем подумайте о покупке одного из сверкающих изделий на Золотом рынке.
Сделайте остановку и сфотографируйтесь у большой мечети Джумейра, построенной в стиле средневековых храмов Фатимидов. Сфотографируйте знаменитый отель Бурдж-аль-Араб, а затем при желании отправляйтесь на обед к музыкальному фонтану в Бурдж-Халифе. Отправляйтесь на шопинг в торговый центр Dubai Mall, где вас ждут более 1200 магазинов и вещи от дизайнеров мирового класса.
Продолжите свое путешествие к острову Пальма, чтобы увидеть знаменитый отель Атлантис, расположенный на полумесяце Пальма Джумейра. Прогуляйтесь по набережной с роскошными яхтами в районе Дубай Марина, а затем отправьтесь в ультрасовременный комплекс Jumeirah Lake Towers на пути к району Аль-Барша с его знаменитым торговым центром Emirates Mall и постоянно действующим лыжным курортом.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка
Аудиогид на нескольких языках
Лицензированный англоязычный гид
Стоимость посещения музея Дубая
Поездка на абре
Обед (если выбрана соответствующая опция)
Что не входит
Вход в Бурдж-Халифу и Бурдж-аль-Араб
Личные расходы
Вход в горнолыжный комплекс Ski Dubai
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Обратите внимание, что по пятницам Национальный музей Дубая закрывается в 15:00
Мечеть Джумейра открыта по субботам, воскресеньям, вторникам и четвергам с 08:45 до 09:45, по понедельникам и средам – с 09:00 до 10:00 и с 10:15 до 11:15. По пятницам мечеть закрыта
Женщины, входящие в мечеть, должны быть одежде, полностью закрывающей тело. На голове должен быть платок. Нельзя надевать шорты, пляжную одежду или одежду без рукавов. Мужчины, посещающие мечеть, должны быть в длинных брюках
Время отправления тура: 09:00, продолжительность: около 9 часов
Правила участия детей: скидка 30% для детей в возрасте до 12 лет
Языки: англоязычный гид-экскурсовод и аудиогид на испанском, французском, немецком, итальянском, португальском, английском, китайском, японском, русском и корейском языках
Отмена: бесплатная отмена не позднее чем за 24 часа до даты тура по местному времени, после этого взимается полная стоимость
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 95 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
Elena
12 мар 2020
(Россия)
Очень хорошая полноценная экскурсия. Туроператор был Grayline. За день осмотрели все достопримечательности города. Посетили музей Дубая, проехались на лодочке, посмотрели Пальму сверху на монорельсе. Побродили по торговому центру Дубай мол. Погуляли по Марине. Посетили рынок специй в старом городе. В автобусе аудиогид на разных языках. В течение всего маршрута рассказывают о проезжающих достопримечательностях, истории образования города. Очень познавательно. В автобусе бесплатный WIFI. Гид очень внимательный и отзывчивый. У нас был транзит в Дубае 1 день. Мы очень остались довольны.
D
DHANPAUL
4 дек 2019
(ЮАР)
Эффективный трансфер из нашего отеля. Переезд на комфортабельном автобусе с кондиционером с очень хорошо говорящим английским гидом Ритви. У туристического автобуса также был запущен комментарий, синхронизированный с маршрутом тура. Мы наслаждались каждой деталью, перечисленной в туре, и были загипнотизированы весь день всем, Бурдж аль-Араб, Дубай-Крик, Бурдж-Халифа, поездка на Абру, Золотые Рынки, Рыбы Специй, Пальмовые острова и Пальма Атлантис. Соотношение цены и качества с заботливым гидом. Этот тур взял на себя все наши плечи, так как нам просто пришлось купить тур, чтобы провести весь день в Дубае. Тур стоил каждого цента, который мы потратили. Не стесняйтесь покупать этот тур. Остановился в Dubai Mall как раз вовремя, чтобы увидеть ТАНЦУЮЩИЕ ФОНТАНЫ ночью. Суперэффективная система Такси в Дубай Молл в районе Такси для перевозки гостей обратно в отель по ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ СТОИМОСТИ. Поэтому не забудьте взять с собой достаточно наличных, чтобы купить сувениры и оплатить проезд на
n
ngo
7 авг 2018
(Вьетнам)
Целью посещения является не только поиск, но и изучение истории жизни местных жителей. Вот почему время посещения музея Дубая и старого рынка должно быть больше для изучения, мечеть должна быть больше информации и посещений внутри, чтобы узнать религию местных жителей и историю из прошлого. Можно представить архитектуру старого дома, но способ ее создания должен быть уточнен, например, он был построен из песка с цементом или чем-то липким, а цвет всегда светло-желтый, как цвет песка …..