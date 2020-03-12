Откройте для себя потрясающие достопримечательности Дубая и узнайте, как он превратился из небольшой рыбацкой деревушки в заливе Дубай-Крик в современный и полный жизни мегаполис. Посетите старый район Бастакия и побывайте в музее Дубая в древней крепости Аль-Фахиди.

Прокатитесь на лодке абра (водное такси) по Дубай-Крик и полюбуйтесь прекрасным видом на город по пути к району Дейра. Вас удивят экзотические специи, продающиеся на знаменитом Рынке специй. Затем подумайте о покупке одного из сверкающих изделий на Золотом рынке.

Сделайте остановку и сфотографируйтесь у большой мечети Джумейра, построенной в стиле средневековых храмов Фатимидов. Сфотографируйте знаменитый отель Бурдж-аль-Араб, а затем при желании отправляйтесь на обед к музыкальному фонтану в Бурдж-Халифе. Отправляйтесь на шопинг в торговый центр Dubai Mall, где вас ждут более 1200 магазинов и вещи от дизайнеров мирового класса.

Продолжите свое путешествие к острову Пальма, чтобы увидеть знаменитый отель Атлантис, расположенный на полумесяце Пальма Джумейра. Прогуляйтесь по набережной с роскошными яхтами в районе Дубай Марина, а затем отправьтесь в ультрасовременный комплекс Jumeirah Lake Towers на пути к району Аль-Барша с его знаменитым торговым центром Emirates Mall и постоянно действующим лыжным курортом.