Взгляните на Дубай по-новому в рамках вечернего тура на 4 часа и откройте для себя город, который действительно никогда не спит.

Начните тур в элитном курорте Madinat Jumeirah и прогуляйтесь по проспектам, усыпанным роскошными апартаментами. Осмотрите освещенные фонарями переулки и узкие водные пути. Затем следуйте в Дубай Марина, чтобы оценить один из самых интересных жилых районов и прогуляться по набережной Dubai Marina Walk.

Побывайте в центре Дубая, чтобы увидеть небоскреб Бурдж-Халифа в свете ночных огней. Полюбуйтесь на современные световые дисплеи у фонтанов Dubai Mall больше чем из тысячи декоративных огоньков, предназначенные для создания визуального многообразия.

Лучи света, сияющие из фонтанов, видны за 30 километров отсюда. Говорят, их видно даже из космоса, что делает это место самым ярким на Ближнем Востоке и, возможно, во всем мире!