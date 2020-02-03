Дубай: вечерний тур на 4 часа

Осмотрите достопримечательности Дубая при свете ночных огней на 4-часовой вечерней экскурсии

4
248 отзывов
В группе
до 10 чел.
Осмотрите достопримечательности Дубая при свете ночных огней на 4-часовой вечерней экскурсии.

Взгляните на город по-новому, прогуливаясь по набережной Марина и жилым кварталам и любуясь фонтанами у Dubai Mall.
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Дубай: вечерний тур на 4 часа

Что вы увидите 🤩

  • Бурдж-Халифа
  • Дубай Молл
  • Madinat Jumeirah
  • Дубай Марина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности Дубая в ночных огнях
  2. Прогуляйтесь по элитному курорту Madinat Jumeirah
  3. Полюбуйтесь на световые дисплеи у фонтанов Dubai Mall
  4. Зайдите в Бурдж-Халифу, самое высокое здание на земле
Взгляните на Дубай по-новому в рамках вечернего тура на 4 часа и откройте для себя город, который действительно никогда не спит.
Начните тур в элитном курорте Madinat Jumeirah и прогуляйтесь по проспектам, усыпанным роскошными апартаментами. Осмотрите освещенные фонарями переулки и узкие водные пути. Затем следуйте в Дубай Марина, чтобы оценить один из самых интересных жилых районов и прогуляться по набережной Dubai Marina Walk.
Побывайте в центре Дубая, чтобы увидеть небоскреб Бурдж-Халифа в свете ночных огней. Полюбуйтесь на современные световые дисплеи у фонтанов Dubai Mall больше чем из тысячи декоративных огоньков, предназначенные для создания визуального многообразия.
Лучи света, сияющие из фонтанов, видны за 30 километров отсюда. Говорят, их видно даже из космоса, что делает это место самым ярким на Ближнем Востоке и, возможно, во всем мире!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны от отелей в центре Дубая
  • Гид
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые
  • Входной билет в Бурдж-Халифу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание, что в Дубае приветствуется официальный дресс-код
  • Пожалуйста, свяжитесь с местным туроператором, если хотите заказать билет в Бурдж-Халифу
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 248 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
55
3
36
2
16
1
19
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
3 фев 2020
(Япония)
Это был очень насыщенный тур за 4 часа, где вы могли эффективно увидеть главные улицы Дубая, увидеть торговый центр в стиле Сук, Бурдж-Харифа и шоу фонтанов ^^ Однако было уже темно, потому что это был ночной тур. Вы не можете увидеть большую часть пейзажа, пока находитесь в машине. Гид будет голосовым гидом с наушниками, но это было удобно, потому что есть гиды на японском, а также на разных языках. Однако это очень странный и неестественный японский язык, вероятно, потому, что он был переведен с арабского как есть. Пожалуйста, наслаждайтесь им (смеется). Этот тур рекомендуется для тех, кто хочет эффективно насладиться Дубаем в ночное время.
P
26 июля 2019
(Германия)
Обычно я не друг из "спешащих" от А до В, чтобы сделать несколько снимков. Но если у вас не так много времени для остановки в пути, и вы хотите, чтобы вас выделяли очень тепло и хорошо заботились, вы попали в нужное место. Цена в любом случае непобедима, поэтому, пожалуйста, подумайте о чаевых, потому что команда их заработала. Жители Пальмы будут забраны и возвращены около 6:00 до 18:30. Мы также дали чаевые водителю. Будьте пунктуальны во всех отправлениях, потому что есть причина для точного графика, который я не хочу раскрывать. Просто так, оно того стоит. Желаю хорошо провести время!
А
17 июня 2019
(Германия)
К сожалению, их забрали раньше, чем сказал билет. Больше не мог есть и все еще был в автобусе 25 минут, чтобы забрать других участников. Точное время отправления не прибыло в отель или не было передано. Сам тур показал самые красивые здания ночью, а также водные объекты на Бурдж-Халифе. Тем не менее, всегда было немного шума и суеты, чтобы увидеть все … Все еще стоит посмотреть …

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

👥ГрупповыеТур с гидомОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэны🎧АудиогидыБюджетТолько для взрослых🗽Достопримечательности🏙Бурдж-ХалифаДубай МоллMadinat JumeirahДубай-Марина

Еще несколько похожих предложений в Дубае

Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
В группе
до 50 чел.
3.8
105
4 340
за 1 чел.
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
Посмотрите лучшие достопримечательности ночного Дубая на обзорной экскурсии
Ночной Дубай
Индивидуально
для 6 чел.
$290
за 1-6 чел.
Ночной Дубай
👣 Пешеходная
Ночной Дубай - удивительный тур в свете неоновых огней, наполненный отличным настроением
По договоренности
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуально
для 4 чел.
$362.5
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая: легендарной «Арабской
ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Эксклюзив на Ночном Дубае
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
$280
за 1-5 чел.
Эксклюзив на Ночном Дубае
Ночной Дубай - идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы
3 дек
ещё...
Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Вечерние огни Дубая
Индивидуально
для 2 чел.
5
3
250
$213
за 1-2 чел.
Вечерние огни Дубая
🚗 На машине
Узнать самое интересное об одном из эмиратов и полюбоваться его достопримечательностями
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Индивидуально
4.6
101
20 148
за 1 чел.
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Сравните достопримечательности старого Дубая с архитектурой XXI века во время 4-часовой экскурсии по городу
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
В группе
до 35 чел.
4.2
13
$90
за 1 чел.
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным городом
Ежедневно в 14:30
Уникальный Дубай - мир будущего в пустыне
В группе
до 30 чел.
4.7
33
$35
за 1 чел.
Уникальный Дубай - мир будущего в пустыне
🚌 На автобусе
Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая
1 дек
4 дек
8 дек
ещё...
среда, суббота в 13 часов
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
Билет на борт
1ч 30м
$35.61
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
⛴ Водные
Начните путешествие в районе Дубай Марина и проведите потрясающий день за осмотром достопримечательностей с
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Дубаю
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
$260
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Индивидуальная автомобильная экскурсия, главным героем которой станет сказочный Дубай - город-сокровищница с
Ежедневно
Ночной Дубай
Индивидуально
для 6 чел.
5
3
$290
за 1-6 чел.
Ночной Дубай
Вечером, когда изнуряющий зной спадает, а величественные небоскребы озаряет яркая подсветка, сверкающий Дубай особенно
По договоренности
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
Индивидуально
для 4 чел.
4.2
5
$310
за 1-4 чел.
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
Индивидуальная автомобильная экскурсия, во время который вы познакомитесь с главными "визитными карточками" Дубая:
по договоренности

Gray Line UAE & OMAN проводит ещё 8 экскурсий

Дубай: 4-часовой традиционный тур по городу
В группе
до 100 чел.
3.7
279
1 472
за 1 чел.
Дубай: 4-часовой традиционный тур по городу
Осмотрите старый Дубай и оживленный новый мегаполис в рамках тура с гидом на полдня
Шарджа: тур по городу из Дубая
В группе
до 10 чел.
3.9
72
1 627
за 1 чел.
Шарджа: тур по городу из Дубая
Отправляйтесь на экскурсию в Шарджу - жемчужину залива
Дубай: тур на день и обед по желанию
В группе
до 15 чел.
4.2
95
2 945
за 1 чел.
Дубай: тур на день и обед по желанию
Осмотрите все достопримечательности Дубая и узнайте его историю, начавшуюся с маленькой рыбацкой деревушки на краю
Дубай: тур по современной части города на полдня
В группе
до 10 чел.
3.7
36
1 550
за 1 чел.
Дубай: тур по современной части города на полдня
Исследуйте футуристическую современную архитектуру Дубая в рамках экскурсии по городу
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
В группе
до 50 чел.
3.4
141
10ч
3 565
за 1 чел.
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Побывайте в столице ОАЭ Абу-Даби во время тура на целый день из Дубая
Дубай: Автобусный тур на полдня и вход в Бурдж-Халифу
В группе
до 100 чел.
3.9
151
5 425
за 1 чел.
Дубай: Автобусный тур на полдня и вход в Бурдж-Халифу
🚌 На автобусе
Полюбуйтесь на футуристические здания и элитные сооружения Дубая в обзорном автобусном туре
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
В группе
до 15 чел.
4
337
2ч 30м
1 240
за 1 чел.
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Хотите быстро пройтись по Дубаю или ненадолго остановились в городе
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
В группе
до 10 чел.
4
23
7 362
за 1 чел.
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Ваше пребывание в Дубае было бы неполным без посещения соседнего города Аль-Айн
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
🇦🇪