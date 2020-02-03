Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности Дубая в ночных огнях
Прогуляйтесь по элитному курорту Madinat Jumeirah
Полюбуйтесь на световые дисплеи у фонтанов Dubai Mall
Зайдите в Бурдж-Халифу, самое высокое здание на земле
Взгляните на Дубай по-новому в рамках вечернего тура на 4 часа и откройте для себя город, который действительно никогда не спит.
Начните тур в элитном курорте Madinat Jumeirah и прогуляйтесь по проспектам, усыпанным роскошными апартаментами. Осмотрите освещенные фонарями переулки и узкие водные пути. Затем следуйте в Дубай Марина, чтобы оценить один из самых интересных жилых районов и прогуляться по набережной Dubai Marina Walk.
Побывайте в центре Дубая, чтобы увидеть небоскреб Бурдж-Халифа в свете ночных огней. Полюбуйтесь на современные световые дисплеи у фонтанов Dubai Mall больше чем из тысячи декоративных огоньков, предназначенные для создания визуального многообразия.
Лучи света, сияющие из фонтанов, видны за 30 километров отсюда. Говорят, их видно даже из космоса, что делает это место самым ярким на Ближнем Востоке и, возможно, во всем мире!
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в обе стороны от отелей в центре Дубая
Гид
Что не входит
Еда и напитки
Чаевые
Входной билет в Бурдж-Халифу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Важная информация
Пожалуйста, обратите внимание, что в Дубае приветствуется официальный дресс-код
Пожалуйста, свяжитесь с местным туроператором, если хотите заказать билет в Бурдж-Халифу
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 248 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
3 фев 2020
(Япония)
Это был очень насыщенный тур за 4 часа, где вы могли эффективно увидеть главные улицы Дубая, увидеть торговый центр в стиле Сук, Бурдж-Харифа и шоу фонтанов ^^ Однако было уже темно, потому что это был ночной тур. Вы не можете увидеть большую часть пейзажа, пока находитесь в машине. Гид будет голосовым гидом с наушниками, но это было удобно, потому что есть гиды на японском, а также на разных языках. Однако это очень странный и неестественный японский язык, вероятно, потому, что он был переведен с арабского как есть. Пожалуйста, наслаждайтесь им (смеется). Этот тур рекомендуется для тех, кто хочет эффективно насладиться Дубаем в ночное время.
P
Patrick
26 июля 2019
(Германия)
Обычно я не друг из "спешащих" от А до В, чтобы сделать несколько снимков. Но если у вас не так много времени для остановки в пути, и вы хотите, чтобы вас выделяли очень тепло и хорошо заботились, вы попали в нужное место. Цена в любом случае непобедима, поэтому, пожалуйста, подумайте о чаевых, потому что команда их заработала. Жители Пальмы будут забраны и возвращены около 6:00 до 18:30. Мы также дали чаевые водителю. Будьте пунктуальны во всех отправлениях, потому что есть причина для точного графика, который я не хочу раскрывать. Просто так, оно того стоит. Желаю хорошо провести время!
А
Аноним
17 июня 2019
(Германия)
К сожалению, их забрали раньше, чем сказал билет. Больше не мог есть и все еще был в автобусе 25 минут, чтобы забрать других участников. Точное время отправления не прибыло в отель или не было передано. Сам тур показал самые красивые здания ночью, а также водные объекты на Бурдж-Халифе. Тем не менее, всегда было немного шума и суеты, чтобы увидеть все … Все еще стоит посмотреть …