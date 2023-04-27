Дубай. Вехи истории

Узнайте больше о традиционных специях на экскурсии по старому рынку Дубая

Описание
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Ответы на вопросы
В ходе экскурсии по старым кварталам, мы посмотрим как жили шейхи ещё сто лет назад, увидим самое старое здание региона — величественный форт Аль-Фахиди. Прогуляемся по узким улочкам старого рынка, научимся разбираться в специях и персидских коврах.

Вишенкой на торте нашей программы станет часовая прогулка по каналу крик на небольшой традиционной арабской лодочке — абра.
Дубай. Вехи истории
Дубай. Вехи истории
Дубай. Вехи истории
Дубай. Вехи истории
Дубай. Вехи истории
Дубай. Вехи истории
Дубай. Вехи истории
Дубай. Вехи истории
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Исторический район Шиндага, дом деда (осмотр снаружи)
  • Старый рынок
  • Форт Аль-Фахиди (осмотр снаружи, временно закрыт на реставрацию)
  • Исторический район Бастакия
  • Посещение одного из домов-музеев
  • Водная прогулка по каналу Крик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Культура и история старых кварталов.
  • Давайте отправимся в увлекательное путешествие по историческим кварталам, где вы сможете проникнуться атмосферой жизни шейхов, увидеть одно из самых старинных зданий региона — величественный форт Аль-Фахиди.
  • Насладимся прогулкой по узким улочкам старого рынка, где вы сможете познакомиться с традиционными специями и роскошными персидскими коврами.
А чтобы завершить нашу программу на высшем уровне, мы предлагаем вам отправиться на часовую прогулку по каналу Крик на аутентичной арабской лодочке — абра. Вам гарантированы незабываемые впечатления и эмоции!

Важная информация:

  • дополнительно можно организовать трансфер из вашего отеля;
  • обувь должна быть удобная, желательно кроссовки;
  • в период с ноября по апрель в вечернее время на воде может быть прохладно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Часовая водная прогулка на деревянной лодке абра
  • Посещение одного из домов-музеев в историческом квартале
Что не входит
  • Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро AL GHUBAIBA (выход номер 2)
Завершение: Станция метро AL GHUBAIBA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дополнительно можно организовать трансфер из вашего отеля
  • Обувь должна быть удобная, желательно кроссовки
  • В период с ноября по апрель в вечернее время на воде может быть прохладно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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