Узнайте больше о традиционных специях на экскурсии по старому рынку Дубая
В ходе экскурсии по старым кварталам, мы посмотрим как жили шейхи ещё сто лет назад, увидим самое старое здание региона — величественный форт Аль-Фахиди. Прогуляемся по узким улочкам старого рынка, научимся разбираться в специях и персидских коврах.
Вишенкой на торте нашей программы станет часовая прогулка по каналу крик на небольшой традиционной арабской лодочке — абра.
Вишенкой на торте нашей программы станет часовая прогулка по каналу крик на небольшой традиционной арабской лодочке — абра.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Исторический район Шиндага, дом деда (осмотр снаружи)
- Старый рынок
- Форт Аль-Фахиди (осмотр снаружи, временно закрыт на реставрацию)
- Исторический район Бастакия
- Посещение одного из домов-музеев
- Водная прогулка по каналу Крик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Культура и история старых кварталов.
- Давайте отправимся в увлекательное путешествие по историческим кварталам, где вы сможете проникнуться атмосферой жизни шейхов, увидеть одно из самых старинных зданий региона — величественный форт Аль-Фахиди.
- Насладимся прогулкой по узким улочкам старого рынка, где вы сможете познакомиться с традиционными специями и роскошными персидскими коврами.
Важная информация:
- дополнительно можно организовать трансфер из вашего отеля;
- обувь должна быть удобная, желательно кроссовки;
- в период с ноября по апрель в вечернее время на воде может быть прохладно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Часовая водная прогулка на деревянной лодке абра
- Посещение одного из домов-музеев в историческом квартале
- Что не входит
- Питание и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро AL GHUBAIBA (выход номер 2)Завершение: Станция метро AL GHUBAIBA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Дополнительно можно организовать трансфер из вашего отеля
- Обувь должна быть удобная, желательно кроссовки
- В период с ноября по апрель в вечернее время на воде может быть прохладно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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