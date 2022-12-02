Дубайская рамка с трансферами

Взгляните на Дубай с новой точки зрения в Dubai Frame

5
14 отзывов
Взгляните на Дубай с новой точки зрения в Dubai Frame. Мы насладимся потрясающим видом на Старый и Новый Дубай со Стеклянного моста Frame. Узнаем, как Дубай превратился из пустынного ландшафта в роскошный город. Взгляните на город Дубай в ближайшем будущем в современной галерее.
Дубайская рамка с трансферами
Дубайская рамка с трансферами
Дубайская рамка с трансферами
Дубайская рамка с трансферами
Дубайская рамка с трансферами
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Описание

Что вас ждет

После того, как вас заберут из отеля, м отправимся к рамке Дубая. Это знаковое сооружение с впечатляющими золотыми украшениями состоит из двух высоких башен, одного небесного моста и прохода со стеклянным полом. Поднявшись на электрическом панорамном лифте на площадку Skydeck, вы полюбуетесь панорамой современного Дубая, увидите Бурдж-Халифу, башню Эмирейтс и другие достопримечательностями на юге, Старом Дубае и севере.
Мы познакомимся вековым прошлым города в музее, рассмотрим экспонаты и видеопрезентации, которые иллюстрируют образ жизни бедуинов эмирата. Узнаем, каким может быть Дубай в будущем в современной галерее. Виртуальный мегаполис демонстрирует город спустя 50 лет. Увидим 3 разные эпохи вместе в одном месте!

Важно знать:

  • Посещение Дубайской рамы длится примерно 30-40 минут.
  • Продолжительность тура включает трансфер из отеля и обратно.
  • В стоимость экскурсии включено:,/b>
  • билеты на Дубайскую рамку,
  • трансфер от/до центральных отелей Дубая,
  • чистый современный автомобиль с кондиционером.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ежедневно 10:00, 12:00, 14:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на Дубайскую рамку
  • Трансфер от/до центральных отелей Дубая
  • Чистый современный автомобиль с кондиционером
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:30.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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3
2
1
М
2 дек 2022
Все организовано до совершенства. Встреча в отеле замечательная. Прекрасная поездка. Супер водитель. Пять звезд из пяти.
Н
2 дек 2022
Все было идеально!
А
1 дек 2022
Нашим водителем был Омар Фарук, он был очень хорош!
М
1 дек 2022
Из отеля забрали вовремя и доставили на Ленд Крузере к памятнику. Одного часа достаточно, чтобы прочитать аннотацию на входе и полюбоваться видами старой и новой частей города с высоты даже в туманный день. Прогулка по непрозрачной палубе — это потрясающе, поскольку стекло, по которому вы идете, превращается из непрозрачного в прозрачное, открывая вид на землю внизу. Стоит посетить!
Д
30 ноя 2022
Мы очень довольны всем. Отличный сервис! Нас забрали из отеля, мы провели в Frame 1 час. Времени было достаточно. Обратный трансфер тоже прошел нормально.
И
29 ноя 2022
Встреча была отличной, и все остальное было на высоте
А
28 ноя 2022
Место, куда стоит отправиться, если вы хотите увидеть разницу между старым и новым Дубаем.
М
28 ноя 2022
Нас забрали в отеле в назначенное время. Дружелюбный водитель, очень услужливый и вежливый. Тур был интересным! Наш водитель ждал нас у условленного места встречи и благополучно отвез обратно в отель.
А
28 ноя 2022
Виды очень хорошие! Рекомендуем к посещению!
М
27 ноя 2022
Супер организованный, отличный тур.
М
26 ноя 2022
Я ожидал, что он дольше и с большим количеством достопримечательностей.
Р
25 ноя 2022
Идеальный трансфер, идеальные виды! В целом — топ!
Р
25 ноя 2022
Еще одна сенсация в Дубае! Великолепная стеклянная дорожка, по которой можно подняться на высоту 150 м. и посмотреть вниз. Стекло становится прозрачным только при движении. Отлично сделано - обязательно посмотрите!
Т
10 ноя 2022
Невероятный тур, чтобы увидеть Дубай по-другому

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