Ежедневно 10:00, 12:00, 14:30.

Что вас ждет

После того, как вас заберут из отеля, м отправимся к рамке Дубая. Это знаковое сооружение с впечатляющими золотыми украшениями состоит из двух высоких башен, одного небесного моста и прохода со стеклянным полом. Поднявшись на электрическом панорамном лифте на площадку Skydeck, вы полюбуетесь панорамой современного Дубая, увидите Бурдж-Халифу, башню Эмирейтс и другие достопримечательностями на юге, Старом Дубае и севере.

Мы познакомимся вековым прошлым города в музее, рассмотрим экспонаты и видеопрезентации, которые иллюстрируют образ жизни бедуинов эмирата. Узнаем, каким может быть Дубай в будущем в современной галерее. Виртуальный мегаполис демонстрирует город спустя 50 лет. Увидим 3 разные эпохи вместе в одном месте!

Важно знать:

Посещение Дубайской рамы длится примерно 30-40 минут.

Продолжительность тура включает трансфер из отеля и обратно.

В стоимость экскурсии включено:,/b>

билеты на Дубайскую рамку,

трансфер от/до центральных отелей Дубая,

чистый современный автомобиль с кондиционером.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.