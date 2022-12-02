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Описание
Что вас ждет
После того, как вас заберут из отеля, м отправимся к рамке Дубая. Это знаковое сооружение с впечатляющими золотыми украшениями состоит из двух высоких башен, одного небесного моста и прохода со стеклянным полом. Поднявшись на электрическом панорамном лифте на площадку Skydeck, вы полюбуетесь панорамой современного Дубая, увидите Бурдж-Халифу, башню Эмирейтс и другие достопримечательностями на юге, Старом Дубае и севере.
Мы познакомимся вековым прошлым города в музее, рассмотрим экспонаты и видеопрезентации, которые иллюстрируют образ жизни бедуинов эмирата. Узнаем, каким может быть Дубай в будущем в современной галерее. Виртуальный мегаполис демонстрирует город спустя 50 лет. Увидим 3 разные эпохи вместе в одном месте!
Важно знать:
Посещение Дубайской рамы длится примерно 30-40 минут.
Продолжительность тура включает трансфер из отеля и обратно.
В стоимость экскурсии включено:,/b>
билеты на Дубайскую рамку,
трансфер от/до центральных отелей Дубая,
чистый современный автомобиль с кондиционером.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ежедневно 10:00, 12:00, 14:30.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты на Дубайскую рамку
Трансфер от/до центральных отелей Дубая
Чистый современный автомобиль с кондиционером
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:30.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Максим
2 дек 2022
Все организовано до совершенства. Встреча в отеле замечательная. Прекрасная поездка. Супер водитель. Пять звезд из пяти.
Н
Наталья
2 дек 2022
Все было идеально!
А
Алина
1 дек 2022
Нашим водителем был Омар Фарук, он был очень хорош!
М
Макар
1 дек 2022
Из отеля забрали вовремя и доставили на Ленд Крузере к памятнику. Одного часа достаточно, чтобы прочитать аннотацию на входе и полюбоваться видами старой и новой частей города с высоты даже в туманный день. Прогулка по непрозрачной палубе — это потрясающе, поскольку стекло, по которому вы идете, превращается из непрозрачного в прозрачное, открывая вид на землю внизу. Стоит посетить!
Д
Дмитрий
30 ноя 2022
Мы очень довольны всем. Отличный сервис! Нас забрали из отеля, мы провели в Frame 1 час. Времени было достаточно. Обратный трансфер тоже прошел нормально.
И
Игорь
29 ноя 2022
Встреча была отличной, и все остальное было на высоте
А
Антон
28 ноя 2022
Место, куда стоит отправиться, если вы хотите увидеть разницу между старым и новым Дубаем.
М
Майли
28 ноя 2022
Нас забрали в отеле в назначенное время. Дружелюбный водитель, очень услужливый и вежливый. Тур был интересным! Наш водитель ждал нас у условленного места встречи и благополучно отвез обратно в отель.
А
Алла
28 ноя 2022
Виды очень хорошие! Рекомендуем к посещению!
М
Маша
27 ноя 2022
Супер организованный, отличный тур.
М
Михаил
26 ноя 2022
Я ожидал, что он дольше и с большим количеством достопримечательностей.
Р
Руслан
25 ноя 2022
Идеальный трансфер, идеальные виды! В целом — топ!
Р
Рауль
25 ноя 2022
Еще одна сенсация в Дубае! Великолепная стеклянная дорожка, по которой можно подняться на высоту 150 м. и посмотреть вниз. Стекло становится прозрачным только при движении. Отлично сделано - обязательно посмотрите!