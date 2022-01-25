Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Среди 10 миллионов литров воды, 33 000 рыб и сотен акул обитает гигантский крокодил со своей семьей. Попытайтесь отыскать его среди множества удивительных существ. Вам предстоит захватывающий день начиная того самого момента, когда вы прогуляетесь по подводному тоннелю.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ в Дубайский аквариум
Доступ в подводный зоопарк
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.