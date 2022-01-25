Дубайский аквариум и подводный зоопарк

Крупнейший крытый океанариум в мире

4.4
151 отзыв
В группе
Дубайский аквариум и подводный зоопарк
Дубайский аквариум и подводный зоопарк
Дубайский аквариум и подводный зоопарк
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Среди 10 миллионов литров воды, 33 000 рыб и сотен акул обитает гигантский крокодил со своей семьей. Попытайтесь отыскать его среди множества удивительных существ. Вам предстоит захватывающий день начиная того самого момента, когда вы прогуляетесь по подводному тоннелю.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ в Дубайский аквариум
  • Доступ в подводный зоопарк
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