Арабские сказки оживают на индивидуальной экскурсии «Его величество Дубай». Путешествие начинается с лагуны Dubai Creek, где можно прокатиться на абре. Далее - променад у резиденции шейха Мухаммеда Аль Мактума и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Знаменитые достопримечательности
- 🚗 Комфортное передвижение
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Dubai Creek
- Burj Khalifa
- Palm Jumeirah
- Burj Al Arab
- Wild Wadi
- AL QASR
- Madinat Jumeirah
- Atlantis
- Dubai Mall
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём путешествие с лагуны Dubai Creek, что разделяет Дубай на Старый (исторический район Бастакия) и Новый город.
- Прокатимся по всему каналу на национальной лодке абра (включено в стоимость).
- Затем вас ждёт променад близ действующей резиденции шейха Мухаммеда Аль Мактума, правителя Дубая.
- Проедем по самому хайповому проспекту Ближнего Востока Sheikh Zayed Road, сделаем сочные селфи на фоне единственного в мире 7-звёздочного отеля Burj Al Arab и тематического аквапарка Wild Wadi.
- Заглянем в отель-дворец AL QASR. Словно по веянию волшебной палочки вы телепортируетесь в атмосферу небывалой роскоши и величия, а я расскажу о скульптурах арабских скакунов, что слеплены из сусального золота в натуральную величину.
- Для детей — побываем в парке возле Музея будущего, покормим кроликов и павлинов.
- Посетим комплекс Madinat Jumeirah, который называют «Дубайской Венецией». Дивные виллы, аутентичная старина, арабская архитектура — всё это ждёт вас здесь.
- Прокатимся по рукотворному острову Palm Jumeirah, где многие знаменитости приобрели здесь роскошные виллы.
- Сделаем остановку у отеля Atlantis — одного из символов Дубая. Полюбуемся обитателями огромного аквариума в торговом центре Dubai Mall.
- Ананасом на торте станет самый высокопочтенный господин всех небоскрёбов — Burj Khalifa и шоу Волшебных фонтанов.
На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам всё самое главное и интересное. Поверьте, в этом песчаном оазисе запрятано множество легенд!
Организационные детали
- Поедем на 7-местном автомобиле Honda Odissey. Есть детские кресла.
- Я заберу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Дубае
Мечтай! Создавай! Воплощай! Это Дубай! Таков по праву мог бы быть слоган этого безграничного города из современной сказки. Меня зовут Сергей, и я рад приветствовать вас в Эмиратах, где побывал впервые, когда мне едва исполнился год, и куда, разумеется, по велению тогда ещё детского сердечка я вновь вернулся. Вернулся, чтобы передать эту волшебную и безумную по энергетике атмосферу именно вам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
1 июня 2024
Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя
Юлия
10 мая 2024
Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации
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