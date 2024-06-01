Его величество Дубай

Погрузитесь в мир арабских сказок на индивидуальной экскурсии по Дубаю. Откройте для себя самые знаковые места города и узнайте его тайны
Арабские сказки оживают на индивидуальной экскурсии «Его величество Дубай». Путешествие начинается с лагуны Dubai Creek, где можно прокатиться на абре. Далее - променад у резиденции шейха Мухаммеда Аль Мактума и
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фото на фоне Burj Al Arab. В отеле AL QASR вас ждёт роскошь и величие, а в парке возле Музея будущего - кролики и павлины.

Прогулка по комплексу Madinat Jumeirah, рукотворному острову Palm Jumeirah и остановка у отеля Atlantis завершат ваше путешествие. В финале - Burj Khalifa и шоу Волшебных фонтанов. Всё это и многое другое на комфортабельном автомобиле Honda Odissey с детскими креслами. Заберём вас из отеля и отвезём обратно

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏙️ Знаменитые достопримечательности
  3. 🚗 Комфортное передвижение
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  5. 📸 Возможность сделать уникальные фото

Что можно увидеть

  • Dubai Creek
  • Burj Khalifa
  • Palm Jumeirah
  • Burj Al Arab
  • Wild Wadi
  • AL QASR
  • Madinat Jumeirah
  • Atlantis
  • Dubai Mall
Его величество Дубай
Его величество Дубай
Его величество Дубай
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём путешествие с лагуны Dubai Creek, что разделяет Дубай на Старый (исторический район Бастакия) и Новый город.
  • Прокатимся по всему каналу на национальной лодке абра (включено в стоимость).
  • Затем вас ждёт променад близ действующей резиденции шейха Мухаммеда Аль Мактума, правителя Дубая.
  • Проедем по самому хайповому проспекту Ближнего Востока Sheikh Zayed Road, сделаем сочные селфи на фоне единственного в мире 7-звёздочного отеля Burj Al Arab и тематического аквапарка Wild Wadi.
  • Заглянем в отель-дворец AL QASR. Словно по веянию волшебной палочки вы телепортируетесь в атмосферу небывалой роскоши и величия, а я расскажу о скульптурах арабских скакунов, что слеплены из сусального золота в натуральную величину.
  • Для детей — побываем в парке возле Музея будущего, покормим кроликов и павлинов.
  • Посетим комплекс Madinat Jumeirah, который называют «Дубайской Венецией». Дивные виллы, аутентичная старина, арабская архитектура — всё это ждёт вас здесь.
  • Прокатимся по рукотворному острову Palm Jumeirah, где многие знаменитости приобрели здесь роскошные виллы.
  • Сделаем остановку у отеля Atlantis — одного из символов Дубая. Полюбуемся обитателями огромного аквариума в торговом центре Dubai Mall.
  • Ананасом на торте станет самый высокопочтенный господин всех небоскрёбов — Burj Khalifa и шоу Волшебных фонтанов.

На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам всё самое главное и интересное. Поверьте, в этом песчаном оазисе запрятано множество легенд!

Организационные детали

  • Поедем на 7-местном автомобиле Honda Odissey. Есть детские кресла.
  • Я заберу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
1 июня 2024
Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя
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мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города.

Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня.

Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным.
Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу.

Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
Юлия
10 мая 2024
Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации
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об истории молодого, но стремительно развивающегося мегаполиса. Гид позаботился и о нашем комфорте в поездке- нам были припасены в машине вода, фрукты и финики. Экскурсия была замечательной!!! Планируем ещё продолжить путешествовать по ОАЭ с этим гидом!

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