Описание

Одним из символов Эмиратов стал знаменитый Бурдж Аль Араб. Баснословная роскошь отеля теперь доступна не только постояльцам, но и всем желающим прогуляться по зданию в сопровождении гида, чтобы открыть для себя интереснейшие истории этой удивительной достопримечательности ОАЭ. А чтобы закончить тур на высокой ноте можно забронировать столик в одном из ресторанов отобедать или отужинать.