Экскурсия в Бурж Аль Араб

Групповая экскурсия в Дубае
Экскурсия в Бурж Аль Араб
Экскурсия в Бурж Аль Араб
Экскурсия в Бурж Аль Араб
Экскурсия в Бурж Аль Араб
Экскурсия в Бурж Аль Араб
Экскурсия в Бурж Аль Араб
Ближайшие даты:
8
дек
9
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10
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет 18+$75
Дети до 12 лет$35

Описание

Одним из символов Эмиратов стал знаменитый Бурдж Аль Араб. Баснословная роскошь отеля теперь доступна не только постояльцам, но и всем желающим прогуляться по зданию в сопровождении гида, чтобы открыть для себя интереснейшие истории этой удивительной достопримечательности ОАЭ. А чтобы закончить тур на высокой ноте можно забронировать столик в одном из ресторанов отобедать или отужинать.

Местоположение: https://maps.app.goo.gl/sdZqFHyM7McE2TRLAЧасы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 90-минутная экскурсия с группой по Бурдж Аль Арабу
  • Услуги гида
Что не входит
  • Приобрести фотографии и сувениры.
  • Заказать индивидуальный трансфер
  • Забронировать столик на обед или ужин в одном из ресторанов Бурдж Аль Араб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / sdZqFHyM7M
Завершение: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / sdZqFHyM7McE2TRLA
Когда и сколько длится?
Когда: Местоположение: https://maps.app.goo.gl/sdZqFHyM7McE2TRLAЧасы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual.
  • Бронирование производится на определенную дату. .
  • Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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