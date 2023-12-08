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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 18+
|$75
|Дети до 12 лет
|$35
Описание
Одним из символов Эмиратов стал знаменитый Бурдж Аль Араб. Баснословная роскошь отеля теперь доступна не только постояльцам, но и всем желающим прогуляться по зданию в сопровождении гида, чтобы открыть для себя интереснейшие истории этой удивительной достопримечательности ОАЭ. А чтобы закончить тур на высокой ноте можно забронировать столик в одном из ресторанов отобедать или отужинать.
Местоположение: https://maps.app.goo.gl/sdZqFHyM7McE2TRLAЧасы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 90-минутная экскурсия с группой по Бурдж Аль Арабу
- Услуги гида
- Что не входит
- Приобрести фотографии и сувениры.
- Заказать индивидуальный трансфер
- Забронировать столик на обед или ужин в одном из ресторанов Бурдж Аль Араб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / sdZqFHyM7MЗавершение: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / sdZqFHyM7McE2TRLA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Местоположение: https://maps.app.goo.gl/sdZqFHyM7McE2TRLAЧасы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual.
- Бронирование производится на определенную дату. .
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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