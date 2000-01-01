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Экскурсия в оазис Аль-Айн

5
11 отзывов
Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Экскурсия в оазис Аль-Айн
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $85 за человека

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Экскурсия в оазис Аль-Айн
Экскурсия в оазис Аль-Айн

Что вы увидите

  • Рощи финиковых пальм
  • Дворец бывшего Верховного правителя страны – шейха Зайда Бин Султана Аль – Нахайяна
  • Самый большой Зоопарк Ближнего Востока
  • Купание в целебных термальных источниках (для купания в источниках необходимы купальные принадлежности и полотенце)
  • Подъем на самую высокую точку в ОАЭ – вершину горы Джебел Хафит, где со смотровой площадки открывается, прекрасная панорама Аль-Айна
  • Обед в президентском отеле Mercure Grand Jebel Hafeet на вершине горы Джебел Хафит
Аль Aйн - это природный оазис, где восхитительные дворцы шейхов утопают в естественной красоте зеленых садов.
На нашей увлекательной экскурсии 🧭 мы познакомиться с жизнью и бытом первого правителя ОАЭ, мы посетим бывший дворец шейха Заеда.
Далее мы прогуляемся по аллеям огромной финиковой рощи, где желающие смогут понаблюдать как собирают финики.
Далее, поднявшись по живописному серпантину на вершину горы ⛰️ Джебель Хафит (1300м), вы сможете отдохнуть и пообедать
в президентском отеле "Меркурий".
Здесь у вас будет свободное время на посещение эвкалиптовой сауны и полюбоваться восхитительной панорамой города. После отдыха мы отправимся в купальни с лечебными термальными источниками.
В завершение нашего прекрасного путешествия мы посетим самый большой Зоопарк на Ближнем Востоке.
Данный экскурсионный тур подарит замечательные впечатления!
Что входит
  • Трансфер осуществляется c вашего отеля
  • обед в ресторане
  • услуги русского гида
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия в оазис Аль-Айн
Экскурсия в оазис Аль-Айн
Экскурсия в оазис Аль-Айн
Экскурсия в оазис Аль-Айн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Badshah T.
Badshah T.
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11 отзывов оставили туристы

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