Фотосессия в Дубае

Индивидуальная фотосессия в Дубае: уникальные кадры на фоне небоскребов и пляжей

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем на фотосессию в Дубае, сделаем кадры на фоне величественных небоскребов, песчаных пляжей и волшебных фонтанов.

Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции, есть возможность взять в аренду пышное платье для более захватывающих фотографий.
Фотосессия в Дубае
Фотосессия в Дубае
Фотосессия в Дубае
Фотосессия в Дубае
Фотосессия в Дубае
Фотосессия в Дубае
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Дейра/Дубай
  • Марина
  • Даунтаун
  • Пляж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дубай – это город контрастов, где современность и традиции сочетаются в удивительном образе. Я помогу вам запечатлеть красоту этого места, воплотив вашу индивидуальность и настроение в каждом кадре. Будь то величественные небоскребы, песчаные пляжи, живописные оазисы или волшебные фонтаны, мы найдем идеальное место для вашей фотосессии.
Дейра – это историческая часть Дубая, в этой уникальной атмосфере живописного канала, узких улочек, мечетей, аутентичных рынков и песочных зданий мы сможем создать.

Важная информация:

  • Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции.
  • Срок обработки фотографий до 1 недели.
  • Время для фотосессии обсуждается индивидуально, т. к. днем очень жарко, а вечером на некоторых локациях снимать поздно.
  • На некоторых локациях нужно доплатить за вход, например пляж у отеля-парусника Бурж Аль Араб, яхта, бассейн Sky View, крыша небоскреба и т. д.
  • Для наилучших кадров нужен красивый образ, желательно пышное платье, которое можно взять в аренду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотосессия
  • Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции
Что не входит
  • На некоторых локациях нужно доплатить за вход, например пляж у отеля-парусника Бурж Аль Араб, яхта, бассейн Sky View, крыша небоскреба и тд.
  • Для наилучших кадров нужен красивый образ, желательно пышное платье, которое можно взять в аренду
Место начала и завершения?
Обсуждается каждый раз индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции.
  • Срок обработки фотографий до 1 недели.
  • Время для фотосессии обсуждается индивидуально, т. к. днем очень жарко, а вечером на некоторых локациях снимать поздно.
  • На некоторых локациях нужно доплатить за вход, например пляж у отеля-парусника Бурж Аль Араб, яхта, бассейн Sky View, крыша небоскреба и т. д.
  • Для наилучших кадров нужен красивый образ, желательно пышное платье, которое можно взять в аренду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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