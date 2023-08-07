Индивидуальная фотосессия в Дубае: уникальные кадры на фоне небоскребов и пляжей
Приглашаем на фотосессию в Дубае, сделаем кадры на фоне величественных небоскребов, песчаных пляжей и волшебных фонтанов.
Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции, есть возможность взять в аренду пышное платье для более захватывающих фотографий.
Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции, есть возможность взять в аренду пышное платье для более захватывающих фотографий.
Ближайшие даты:
7
авг
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авг
авг
9
авг
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дейра/Дубай
- Марина
- Даунтаун
- Пляж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дубай – это город контрастов, где современность и традиции сочетаются в удивительном образе. Я помогу вам запечатлеть красоту этого места, воплотив вашу индивидуальность и настроение в каждом кадре. Будь то величественные небоскребы, песчаные пляжи, живописные оазисы или волшебные фонтаны, мы найдем идеальное место для вашей фотосессии.
Дейра – это историческая часть Дубая, в этой уникальной атмосфере живописного канала, узких улочек, мечетей, аутентичных рынков и песочных зданий мы сможем создать.
Важная информация:
- Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции.
- Срок обработки фотографий до 1 недели.
- Время для фотосессии обсуждается индивидуально, т. к. днем очень жарко, а вечером на некоторых локациях снимать поздно.
- На некоторых локациях нужно доплатить за вход, например пляж у отеля-парусника Бурж Аль Араб, яхта, бассейн Sky View, крыша небоскреба и т. д.
- Для наилучших кадров нужен красивый образ, желательно пышное платье, которое можно взять в аренду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотосессия
- Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции
- Что не входит
- На некоторых локациях нужно доплатить за вход, например пляж у отеля-парусника Бурж Аль Араб, яхта, бассейн Sky View, крыша небоскреба и тд.
- Для наилучших кадров нужен красивый образ, желательно пышное платье, которое можно взять в аренду
- Место начала и завершения?
- Обсуждается каждый раз индивидуально
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Важная информация
- Вы получите более 30 фотографий в цветокоррекции.
- Срок обработки фотографий до 1 недели.
- Время для фотосессии обсуждается индивидуально, т. к. днем очень жарко, а вечером на некоторых локациях снимать поздно.
- На некоторых локациях нужно доплатить за вход, например пляж у отеля-парусника Бурж Аль Араб, яхта, бассейн Sky View, крыша небоскреба и т. д.
- Для наилучших кадров нужен красивый образ, желательно пышное платье, которое можно взять в аренду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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