Тур включает осмотр самых знаковых достопримечательностей:
Самый роскошный в мире 7-мизвездочный отель Бурдж-аль-араб (Парус). Его эксклюзивность заключается в том, что он построен на искусственно возведенном острове в 280 м от береговой линии. Его дизайн и архитектура поистине роскошны, ведь на строительство потрачено более миллиарда долларов, а элементы интерьера выполнены из сусального 22-кратного золота;
Мадинат Джумейра Сук — шумный арабский рынок с многочисленными кафе, лотками и магазинами, где можно купить все, что угодно: как недорогие сувениры, так и предметы роскоши. Интересно, что еще его называют Дубайсчкой Венецией, потому что он раскинулся вдоль искусственного канала;
Пальм Джумейра — искусственный остров в океане, великолепный по ландшафту и архитектуре. Главная достопримечательность — отель Атлантис, на фоне которого мы обязательно сфотографируемся;
Дубай Марина — самый богатый район города с красивейшими окрестностями и видом на яхт-клуб, Infinity Tower и элитные рестораны;
Шейх Заед Роуд — автобан, вдоль которого расположились грандиозные небоскребы, самый высокий в мире отель, башни-близнецы и Центр всемирной торговли Дубая;
Медиа сити, районы ЖЛТ, поселок знаний;
Виллы шейхов;
Мечеть им. Шейха Заеда.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$450
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Вода в машине
Что не входит
Входные билеты в океанариум
Подъем на бурж Халифу
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.