Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда

Эта экскурсия предназначена для туристов, которые приехали в Дубай ненадолго, но желают увидеть как...

Эта экскурсия предназначена для туристов, которые приехали в Дубай ненадолго, но желают увидеть как можно больше! Выбрав эту экскурсию, вы увидите самые известные и великолепные достопримечательности Дубая, фото на фоне которых получатся невероятно яркими и запоминающимися.

А после вы посетите сердце исламского вероисповедания — мечеть имени шейха Заеда в Абу-Даби.
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда
Главные достопримечательности Дубая + великолепная мечеть Шейха Заеда

Что вы увидите 🤩

  • Отель Бурдж-аль-араб (Парус)
  • Мадинат Джумейра Сук
  • Пальм Джумейра
  • Отель Атлантис
  • Дубай Марина
  • Шейх Заед Роуд
  • Медиа сити, районы ЖЛТ, поселок знаний
  • Виллы шейхов
  • Мечеть им. Шейха Заеда

Тур включает осмотр самых знаковых достопримечательностей:

  • Самый роскошный в мире 7-мизвездочный отель Бурдж-аль-араб (Парус). Его эксклюзивность заключается в том, что он построен на искусственно возведенном острове в 280 м от береговой линии. Его дизайн и архитектура поистине роскошны, ведь на строительство потрачено более миллиарда долларов, а элементы интерьера выполнены из сусального 22-кратного золота;
  • Мадинат Джумейра Сук — шумный арабский рынок с многочисленными кафе, лотками и магазинами, где можно купить все, что угодно: как недорогие сувениры, так и предметы роскоши. Интересно, что еще его называют Дубайсчкой Венецией, потому что он раскинулся вдоль искусственного канала;
  • Пальм Джумейра — искусственный остров в океане, великолепный по ландшафту и архитектуре. Главная достопримечательность — отель Атлантис, на фоне которого мы обязательно сфотографируемся;
  • Дубай Марина — самый богатый район города с красивейшими окрестностями и видом на яхт-клуб, Infinity Tower и элитные рестораны;
  • Шейх Заед Роуд — автобан, вдоль которого расположились грандиозные небоскребы, самый высокий в мире отель, башни-близнецы и Центр всемирной торговли Дубая;
  • Медиа сити, районы ЖЛТ, поселок знаний;
  • Виллы шейхов;
  • Мечеть им. Шейха Заеда.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$450

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Вода в машине
Что не входит
  • Входные билеты в океанариум
  • Подъем на бурж Халифу
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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