Эта экскурсия предназначена для туристов, которые приехали в Дубай ненадолго, но желают увидеть как можно больше! Выбрав эту экскурсию, вы увидите самые известные и великолепные достопримечательности Дубая, фото на фоне которых получатся невероятно яркими и запоминающимися.



А после вы посетите сердце исламского вероисповедания — мечеть имени шейха Заеда в Абу-Даби.