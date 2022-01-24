В нашем мире много загадок. Например, как строились пирамиды? Или Стоунхендж? Или, если уж на то пошло, снежный парк в пустыне! Никто на самом деле не знает ответа на эти вопросы. Но не тратьте энергию, пытаясь понять. Вместо этого, потратьте эту энергию, наслаждаясь пятью трассами не-миража, в том числе первым в мире крытым чёрным бриллиантом.