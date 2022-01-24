Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон

Насладитесь снежным днем в пустыне!

4.7
24 отзыва
В группе
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Горнолыжный Дубай: Горнолыжный склон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В нашем мире много загадок. Например, как строились пирамиды? Или Стоунхендж? Или, если уж на то пошло, снежный парк в пустыне! Никто на самом деле не знает ответа на эти вопросы. Но не тратьте энергию, пытаясь понять. Вместо этого, потратьте эту энергию, наслаждаясь пятью трассами не-миража, в том числе первым в мире крытым чёрным бриллиантом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на склон на 2 часа или на целый день (выберите свой выбор при оформлении заказа!)
  • Брюки и куртки Ski Dubai разных размеров (от S до 4XL)
  • Прокат снаряжения (лыжные/сноубордические ботинки, шлемы, лыжи/сноуборды)
Что не входит
  • Вход в Снежный парк
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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