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В нашем мире много загадок. Например, как строились пирамиды? Или Стоунхендж? Или, если уж на то пошло, снежный парк в пустыне! Никто на самом деле не знает ответа на эти вопросы. Но не тратьте энергию, пытаясь понять. Вместо этого, потратьте эту энергию, наслаждаясь пятью трассами не-миража, в том числе первым в мире крытым чёрным бриллиантом.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на склон на 2 часа или на целый день (выберите свой выбор при оформлении заказа!)
Брюки и куртки Ski Dubai разных размеров (от S до 4XL)