Что вас ожидает

Вечнозелёная пустыня

Вы посетите дворцовый музей первого президента и узнаете, как жила семья шейха. Небольшие дворики, которые примыкают к помещениям дворца, помогают сохранить прохладу даже летом. Рядом находится густая пальмовая роща, для орошения которой используется древнейшая система каналов и подземных колодцев. В парке «Зеленый Мубаззара» в традиционных арабских купальнях вы сможете окунуться в оздоровительные термальные источники. После мы поедем на смотровую площадку на горе Джебел Хафит,— отсюда открывается великолепный вид на город.

Редкие виды животных

Во второй части путешествия вы отправитесь в зоопарк Аль-Айна: животные здесь находятся в свободных вольерах, а условия их обитания максимально приближены к реальным. Зоопарк разделен на 4 зоны: в доме кошачьих вы увидите тигров, пантер, леопардов и белых львов, занесенных в Красную Книгу. В доме рептилий посмотрите на змей, крокодилов и других земноводных; в ночной зоне помещены животные, которые отдыхают днем, а ночью выходят на охоту. Еще одна зона отведена птицам, которых здесь великое множество. А в огромном аквариуме вы понаблюдаете за морскими львами.