Дворец Шейха Зайда< / strong>, первого президента Арабских Эмиратов. Здесь вы узнаете, как жила семья правителя, и заглянете в небольшие дворики, которые сохраняют прохладу даже летом. Рядом с дворцом вас ждет густая пальмовая роща. < / li>
Традиционные арабские купальни< / strong> - в парке «Зеленый Мубаззара» вы сможете окунуться в оздоровительные термальные источники. < / li>
Смотровая площадка на горе Джебел Хафит< / strong>, откуда открывается великолепная панорама города. < / li>
Зоопарк Аль-Айна< / strong>, где условия обитания животных максимально приближены к реальным. Зоопарк разделен на 4 зоны. В доме кошачьих вы увидите тигров, пантер, леопардов и белых львов. В доме рептилий посмотрите на змей и крокодилов. В ночной зоне помещены животные, которые спят днем. Еще одна зона отведена птицам. А в огромном аквариуме вы понаблюдаете за морскими львами. < / li> < / ul>< / div>
Организационные детали< / h3>
В стоимость включено: трансфер, обед, купание в термальных источниках и посещение зоопарка (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа) < / li>
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды< / li> < / ul>
Ответы на вопросы
Место начала и завершения
в любом отеле Дубая (при бронировании сообщите название отеля)
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия
Очень понравилась данная экскурсия с гидом Кириллом. Все знает, много рассказывает фактов, данных, веселый, общительный, не грубит. Всем посоветую именно с ним на экскурсию ехать. В организации программы советую поменять купание в источниках и зоопарк местами. Потому как ходить под палящим солнцем очень тяжело. И можно еще пол часика на зоопарк добавить. Обед вкусный и разнообразный. Всем советую