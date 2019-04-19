в четверг и воскресенье в 10:00

Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн

Пальмы, источники и огромный зоопарк - побывать в раю среди пустыни

5
1 отзыв
В Аль-Айн, один из самых зеленых и красивых городов ОАЭ, вы отправитесь с гидом в группе до 30 человек.

Осмотрите дворец-музей Шейха Зайда, погуляете в тени финиковых пальм, окунетесь в термальные воды и полюбуетесь городом с высоты.

А во второй части посетите самый большой зоопарк на Aравийском полуострове, где увидите редких животных
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн
Групповая экскурсия в город-оазис Аль-Айн

Что вас ожидает< / h3>
  • Дворец Шейха Зайда< / strong>, первого президента Арабских Эмиратов. Здесь вы узнаете, как жила семья правителя, и заглянете в небольшие дворики, которые сохраняют прохладу даже летом. Рядом с дворцом вас ждет густая пальмовая роща. < / li>
  • Традиционные арабские купальни< / strong> - в парке «Зеленый Мубаззара» вы сможете окунуться в оздоровительные термальные источники. < / li>
  • Смотровая площадка на горе Джебел Хафит< / strong>, откуда открывается великолепная панорама города. < / li>
  • Зоопарк Аль-Айна< / strong>, где условия обитания животных максимально приближены к реальным. Зоопарк разделен на 4 зоны. В доме кошачьих вы увидите тигров, пантер, леопардов и белых львов. В доме рептилий посмотрите на змей и крокодилов. В ночной зоне помещены животные, которые спят днем. Еще одна зона отведена птицам. А в огромном аквариуме вы понаблюдаете за морскими львами. < / li> < / ul>< / div>

    Организационные детали< / h3>
    • В стоимость включено: трансфер, обед, купание в термальных источниках и посещение зоопарка (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа) < / li>
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды< / li> < / ul>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в любом отеле Дубая (при бронировании сообщите название отеля)
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в четверг и воскресенье в 10:00

Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия
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1 реальный отзыв

Л
19 апр 2019
Очень понравилась данная экскурсия с гидом Кириллом. Все знает, много рассказывает фактов, данных, веселый, общительный, не грубит. Всем посоветую именно с ним на экскурсию ехать. В организации программы советую поменять купание в источниках и зоопарк местами. Потому как ходить под палящим солнцем очень тяжело. И можно еще пол часика на зоопарк добавить. Обед вкусный и разнообразный. Всем советую

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