Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Групповая поездка в парк IMG

Провести день в красочном парке развлечений с безлимитным доступом к аттракционам

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Тематический парк 🌳 IMG — «страна мечты» для детей любого возраста! Мы организуем для вас комфортный групповой трансфер на автобусе 🚌 до 20 человек, поможем сориентироваться в устройстве и правилах парка.

А после у вас будет несколько часов, чтобы насладиться аттракционами в компании огромных динозавров и супергероев.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $95 за человека

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Групповая поездка в парк IMG
Групповая поездка в парк IMG

Что вас ожидает

Безлимитный доступ к аттракционам. В тематическом парке 🌳 IMG вы встретитесь с персонажами любимых мультфильмов и киновселенных, героями и злодеями. Вы сможете посетить неограниченное количество аттракционов 🎡 парка, например:

  • Мир Marvel: здесь вы поучаствуете в интерактивной воздушной гонке, прокатитесь на «темной» американской горке и увидите битву Халка.
  • Затерянный мир: приготовьтесь прокатиться на горке «Велоцираптор» с набором скорости до 100 км/ч за 2, 5 секунды! Также вас ждет сафари в глубины джунглей, населенных огромными движущимися динозаврами.
  • Городок Элмор, где вы узнаете, что получается, когда школьный научный проект выходит из-под контроля.

Трансфер от отеля и обратно на автобусе 🚌 с русскоговорящим сопровождающим включен в стоимость.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • В стоимость включены безлимитный доступ ко всем аттракционам и групповой трансфер в обе стороны
  • В парке 🌳 вы проведёте около 5 часов
  • Поездка проводится из Дубая, Шарджи, Аджмана

Посещение парка IMG

  • На некоторые аттракционы нужно будет записаться по прибытию в парк 🌳 на определённое время
  • Плечи и колени посетителей должны быть прикрыты непрозрачной одеждой
  • На территорию парка можно пронести 0, 5 л воды, еду проносить запрещено
  • Дети ростом ниже 1, 05 м (или до 1 года) участвуют в поездке бесплатно (без предоставления посадочного места в автобусе)
Начало и место завершения
🚩 в лобби вашего отеля
Групповая поездка в парк IMG
Групповая поездка в парк IMG
Групповая поездка в парк IMG
Групповая поездка в парк IMG

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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