Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Безлимитный доступ к аттракционам. В тематическом парке 🌳 IMG вы встретитесь с персонажами любимых мультфильмов и киновселенных, героями и злодеями. Вы сможете посетить неограниченное количество аттракционов 🎡 парка, например:
Мир Marvel: здесь вы поучаствуете в интерактивной воздушной гонке, прокатитесь на «темной» американской горке и увидите битву Халка.
Затерянный мир: приготовьтесь прокатиться на горке «Велоцираптор» с набором скорости до 100 км/ч за 2, 5 секунды! Также вас ждет сафари в глубины джунглей, населенных огромными движущимися динозаврами.
Городок Элмор, где вы узнаете, что получается, когда школьный научный проект выходит из-под контроля.
Трансфер от отеля и обратно на автобусе 🚌 с русскоговорящим сопровождающим включен в стоимость.
Организационные детали
Как проходит поездка
В стоимость включены безлимитный доступ ко всем аттракционам и групповой трансфер в обе стороны
В парке 🌳 вы проведёте около 5 часов
Поездка проводится из Дубая, Шарджи, Аджмана
Посещение парка IMG
На некоторые аттракционы нужно будет записаться по прибытию в парк 🌳 на определённое время
Плечи и колени посетителей должны быть прикрыты непрозрачной одеждой
На территорию парка можно пронести 0, 5 л воды, еду проносить запрещено
Дети ростом ниже 1, 05 м (или до 1 года) участвуют в поездке бесплатно (без предоставления посадочного места в автобусе)
Начало и место завершения
🚩 в лобби вашего отеля
Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!