Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Безлимитный доступ к аттракционам. В тематическом парке 🌳 IMG вы встретитесь с персонажами любимых мультфильмов и киновселенных, героями и злодеями. Вы сможете посетить неограниченное количество аттракционов 🎡 парка, например:

Мир Marvel : здесь вы поучаствуете в интерактивной воздушной гонке, прокатитесь на «темной» американской горке и увидите битву Халка.

: здесь вы поучаствуете в интерактивной воздушной гонке, прокатитесь на «темной» американской горке и увидите битву Халка. Затерянный мир : приготовьтесь прокатиться на горке «Велоцираптор» с набором скорости до 100 км/ч за 2, 5 секунды! Также вас ждет сафари в глубины джунглей, населенных огромными движущимися динозаврами.

: приготовьтесь прокатиться на горке «Велоцираптор» с набором скорости до 100 км/ч за 2, 5 секунды! Также вас ждет сафари в глубины джунглей, населенных огромными движущимися динозаврами. Городок Элмор, где вы узнаете, что получается, когда школьный научный проект выходит из-под контроля.

Трансфер от отеля и обратно на автобусе 🚌 с русскоговорящим сопровождающим включен в стоимость.

Организационные детали

Как проходит поездка

В стоимость включены безлимитный доступ ко всем аттракционам и групповой трансфер в обе стороны

В парке 🌳 вы проведёте около 5 часов

Поездка проводится из Дубая, Шарджи, Аджмана

Посещение парка IMG