Нарушьте законы гравитации — ловко и красивоЕсли вы с детства хотели научиться летать, можете осуществить мечту в первом в мире двойном симуляторе скайдайвинга. Благодаря новейшим технологиям летать стало, как никогда просто. Вы испытаете незабываемые ощущения в аэродинамической трубе iFLY в торговом центре Mirdif City Center. Профессиональные летные инструкторы лично расскажут вам, как принимать разные позиции для управления полётом внутри трубы. Адреналиновые ощущения, но безопасно даже для детейВы бесплатно получите на прокат снаряжение для скайдайвинга и испытаете настоящее чувство полёта за одну десятую стоимости тандемного прыжка, но с гораздо более продолжительным свободным падением. Сам неподвластный гравитации полёт продолжается две минуты.

Каждая аэротруба состоит из двух прозрачных акриловых туннелей, двух гигантских вентиляторов, разгоняющих поток воздуха до скорости 300 км/ч, и герметичной полетной зоны, на которой могут одновременно поместиться до 12 человек. Аттракцион iFLY безопасен для детей, интересен для взрослых, увлекателен для подростков и достаточно реалистичен для скайдайверов — вы покинете его с улыбкой до ушей.

Внимание! Инструктаж проходит на английском языке.

Важная информация:• Приходите за 30 минут до назначенного времени полёта, чтобы подписать документы об отказе от претензий, посмотреть обучающее видео и посетить краткую демонстрацию перед полётом. Опоздание может привести к потере бронирования или ограничению доступа к аттракциону;