Нарушьте законы гравитации — ловко и красивоЕсли вы с детства хотели научиться летать, можете осуществить мечту в первом в мире двойном симуляторе скайдайвинга. Благодаря новейшим технологиям летать стало, как никогда просто. Вы испытаете незабываемые ощущения в аэродинамической трубе iFLY в торговом центре Mirdif City Center. Профессиональные летные инструкторы лично расскажут вам, как принимать разные позиции для управления полётом внутри трубы. Адреналиновые ощущения, но безопасно даже для детейВы бесплатно получите на прокат снаряжение для скайдайвинга и испытаете настоящее чувство полёта за одну десятую стоимости тандемного прыжка, но с гораздо более продолжительным свободным падением. Сам неподвластный гравитации полёт продолжается две минуты.
Каждая аэротруба состоит из двух прозрачных акриловых туннелей, двух гигантских вентиляторов, разгоняющих поток воздуха до скорости 300 км/ч, и герметичной полетной зоны, на которой могут одновременно поместиться до 12 человек. Аттракцион iFLY безопасен для детей, интересен для взрослых, увлекателен для подростков и достаточно реалистичен для скайдайверов — вы покинете его с улыбкой до ушей.
Внимание! Инструктаж проходит на английском языке.
Важная информация:• Приходите за 30 минут до назначенного времени полёта, чтобы подписать документы об отказе от претензий, посмотреть обучающее видео и посетить краткую демонстрацию перед полётом. Опоздание может привести к потере бронирования или ограничению доступа к аттракциону;
- Обратите внимание, что сам полёт длится две минуты;
- Все мероприятие вместе с обучением длится около часа;
- Участники должны быть старше трёх лет, весить не более 105 килограммов при росте ниже 180 сантиметров или не более 115 килограммов при росте выше 180 сантиметров;
- Беременные женщины не допускаются к участию;
- У посетителей не должно быть предшествующих вывихов плеча, жестких гипсов, предыдущих серьезных травм спины или шеи, а также известных сердечных заболеваний. Сообщите своему инструктору о любых других физических ограничениях, которые могут затруднить участие в этом активном туре;
- Во время тура гости не должны находиться под действием алкоголя или наркотиков.