Индивидуальное Сафари «Heritage»Наследие жителей Аравии вам продемонстрируют опытные сафаристы, штурмуя крутые дюны, а на закате солнца профессионалы-соколятники покажут приёмы соколиной охоты, вы посмотрите танец 💃 арабских мужчин Аялла, познакомитесь с приготовлением арабского кофе и хлеба, насладитесь ароматными кальянами, полюбуетесь искусной росписью рук хной и проведете незыбываемый вечер в этнической обстановке комфортного кэмпа самого нового дубайского заповедника.

Для усиления эффекта присутствия в настоящей пустыне возле бедуинского лагеря вам будет предложено сделать круг верхом на «кораблях пустыни» — одногорбых верблюдах-дромедарах. И даже ужин будет сервирован в главных национальных традициях из местных блюд и напитков.

Также вы можете отправится в групповой тур Сафари «Heritage».

Выбрать групповой тур можно здесь Важная информацияКак лучше всего одеться в поездку?

Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, а все необходимое для катания снаряжение Вам предоставят вместе с багги или квадроциклом.

В чём особенность традиционных напитков?

Напитки только безалкогольные: вода, а также арабский чай и кофе.

Будут ли в поездке на джипах остановки?

Да, в поездке предусмотрены 2 остановки: первая — наблюдение и фотографирование заката солнца и приёмов соколиной охоты, вторая — основная этническая программа и ужин.

Надо ли иметь какие-то специальные навыки вождения для багги?

Нет, Вам все покажут на месте, введут в курс процесса управления багги и дадут возможность немного потренироваться.

Как лучше всего одеться в поездку?

Желательно быть в комфортной одежде местного традиционного или спортивного стиля.

Можно ли брать с собой детей?

Да, дети получают массу впечатлений от поездки. Только не разрешается брать детей младше одного года. А семьям с детьми от одного года до пяти обязательно взять отдельный автомобиль.