Индивидуальное Сафари «Heritage»Наследие жителей Аравии вам продемонстрируют опытные сафаристы, штурмуя крутые дюны, а на закате солнца профессионалы-соколятники покажут приёмы соколиной охоты, вы посмотрите танец 💃 арабских мужчин Аялла, познакомитесь с приготовлением арабского кофе и хлеба, насладитесь ароматными кальянами, полюбуетесь искусной росписью рук хной и проведете незыбываемый вечер в этнической обстановке комфортного кэмпа самого нового дубайского заповедника.
Для усиления эффекта присутствия в настоящей пустыне возле бедуинского лагеря вам будет предложено сделать круг верхом на «кораблях пустыни» — одногорбых верблюдах-дромедарах. И даже ужин будет сервирован в главных национальных традициях из местных блюд и напитков.
Также вы можете отправится в групповой тур Сафари «Heritage».
Выбрать групповой тур можно здесь Важная информацияКак лучше всего одеться в поездку?
Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, а все необходимое для катания снаряжение Вам предоставят вместе с багги или квадроциклом.
В чём особенность традиционных напитков?
Напитки только безалкогольные: вода, а также арабский чай и кофе.
Будут ли в поездке на джипах остановки?
Да, в поездке предусмотрены 2 остановки: первая — наблюдение и фотографирование заката солнца и приёмов соколиной охоты, вторая — основная этническая программа и ужин.
Надо ли иметь какие-то специальные навыки вождения для багги?
Нет, Вам все покажут на месте, введут в курс процесса управления багги и дадут возможность немного потренироваться.
Как лучше всего одеться в поездку?
Желательно быть в комфортной одежде местного традиционного или спортивного стиля.
Можно ли брать с собой детей?
Да, дети получают массу впечатлений от поездки. Только не разрешается брать детей младше одного года. А семьям с детьми от одного года до пяти обязательно взять отдельный автомобиль.