Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!

Жемчужная ферма, легендарная Джебель Джаис и самый длинный зиплайн в мире — автопутешествие

Эта поездка вобрала в себя всё самое прекрасное: жемчуг, горы, еду — тысяча впечатлений за 9 часов.

Сначала мы отправимся в Рамс смотреть, как добывают драгоценный камень; затем заберёмся на наивысшую точку ОАЭ, где вас ждут захватывающие дух виды на скалы и Персидский залив, а отполируем впечатления уже в ресторане за дегустацией блюд арабской кухни.
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!

Что вас ожидает

Узнать о жемчужном промысле

Отправляемся в путь из Дубая, я заберу вас из отеля. До Рамса (пригорода Рас-эль-Хаймы) — нашей первой остановки — ехать ориентировочно 1, 5 часа. Этого времени более чем достаточно, чтобы лучше познакомиться и обсудить план путешествия. В Рамсе посещаем жемчужную ферму, где экскурсию для вас проведёт местный гид-араб. Здесь будет и катание на лодке, и рассказы о ремесле, и прогулка по ферме. А ещё вас ждёт трепетная часть, когда вы сможете выбрать ракушку и открыть её! Если в раковине окажется жемчужина — она ваша.

Побывать на пике ОАЭ
Наша следующая цель — вершина Джебель Джаис. От Рамса по серпантину будем ехать 40 минут, путь неблизкий, но он того стоит. На высоте 1934 метра перед вами откроются почти марсианские пейзажи: гигантские скалы песчаного цвета на 360 градусов — и небо! Второй достопримечательностью после впечатляющих видов на долину считается зиплайн. Здесь он самый длинный в мире — почти 3 км полёта над окрестностями Джебель Джаис. Вам нужно заранее решить, хотите вы прокатиться на нём или нет, билеты приобретаются онлайн до поездки. В конце идём на смотровую площадку любоваться Персидским заливом.

На обратном пути я завезу вас в ресторан местной кухни — это ещё одно впечатление, которое я рекомендую вам получить.

Организационные детали

  • Транспорт по маршруту входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: зиплайн (300 дирхамов/чел., гид отправит вам ссылку на сайт для оплаты), еда в ресторане (примерно 30$/чел. ), билет на жемчужную ферму (250 дирхамов/чел. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. Также сотрудничаю с РИА Новости по статьям об Эмиратах. До скорой встречи в Дубае!
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