Что вас ожидает

Узнать о жемчужном промысле

Отправляемся в путь из Дубая, я заберу вас из отеля. До Рамса (пригорода Рас-эль-Хаймы) — нашей первой остановки — ехать ориентировочно 1, 5 часа. Этого времени более чем достаточно, чтобы лучше познакомиться и обсудить план путешествия. В Рамсе посещаем жемчужную ферму, где экскурсию для вас проведёт местный гид-араб. Здесь будет и катание на лодке, и рассказы о ремесле, и прогулка по ферме. А ещё вас ждёт трепетная часть, когда вы сможете выбрать ракушку и открыть её! Если в раковине окажется жемчужина — она ваша.

Побывать на пике ОАЭ

Наша следующая цель — вершина Джебель Джаис. От Рамса по серпантину будем ехать 40 минут, путь неблизкий, но он того стоит. На высоте 1934 метра перед вами откроются почти марсианские пейзажи: гигантские скалы песчаного цвета на 360 градусов — и небо! Второй достопримечательностью после впечатляющих видов на долину считается зиплайн. Здесь он самый длинный в мире — почти 3 км полёта над окрестностями Джебель Джаис. Вам нужно заранее решить, хотите вы прокатиться на нём или нет, билеты приобретаются онлайн до поездки. В конце идём на смотровую площадку любоваться Персидским заливом.

На обратном пути я завезу вас в ресторан местной кухни — это ещё одно впечатление, которое я рекомендую вам получить.

Организационные детали