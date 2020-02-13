14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и символы Абу-Даби

В нашем путешествии вы поймете, как удалось маленькому рыбацкому поселению за 30 лет превратиться в мегаполис с широкими красивыми улицами и ультрасовременными небоскребами. Вы познакомитесь с символами города и узнаете о мудром правлении первого президента ОАЭ, шейха Зайде. Посетите величественную белоснежную мечеть Grand Mosque, названную в честь правителя страны. Это настоящая гордость ОАЭ: мечеть вмещает одновременно более 40 000 молящихся и является одной из самых больших и красивых в мире. Вы также прогуляетесь по набережной и увидите ее потрясающие фонтаны. Побываете в роскошном отеле «Emirates Palace», построенном для государственных приемов и отдыха — на его отделку ушло 300 кг золота! Кроме того, вы полюбуетесь дворцом президента страны, шейха Халифы.

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Восточный базар

В программе также будет посещение одного из крупнейших рынков Аравийского полустрова — финикового рынка. Здесь вы увидите десятки сортов этого благородного фрукта, узнаете, какие блюда из него любят готовить местные, полакомитесь с эксклюзивом, привезенным со священных мест Ближнего Востока, и сможете приобрести вкусные и полезные сувениры.

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Искусственный остров Яс и естественный Саадият

Два острова сейчас активно развиваются — побывать на них обязательно стоит, чтобы оценить масштабы идей по развитию Эмиратов. На острове Яс вы увидите крупнейшие тематические крытые парки Ferrari и Warner Brothers, a также стадион, где с 2009 года проводятся гонки Формулы-1. На острове Саадият я расскажу об уникальном музее Ближнего Востока — Лувре Абу-Даби, где представлены шедевры искусства, привезенные из разных уголков мира.