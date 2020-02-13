14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ

Алина
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Алина – ваш гид
На экскурсии по Абу-Даби вы познакомитесь с символами столицы Эмиратов и узнаете удивительную историю сказочного перевоплощения из рыбацкого поселка, затерянного в песках, в город необыкновенной красоты и неограниченных возможностей.

Вас ждут роскошные дворцы, великолепная мечеть, амбициозные проекты и колоритный финиковый рынок — один из крупнейших на Аравийском полуострове.
$350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Из Дубая в Абу-Даби
Из Дубая в Абу-Даби

Что вас ожидает

История и символы Абу-Даби
В нашем путешествии вы поймете, как удалось маленькому рыбацкому поселению за 30 лет превратиться в мегаполис с широкими красивыми улицами и ультрасовременными небоскребами. Вы познакомитесь с символами города и узнаете о мудром правлении первого президента ОАЭ, шейха Зайде. Посетите величественную белоснежную мечеть Grand Mosque, названную в честь правителя страны. Это настоящая гордость ОАЭ: мечеть вмещает одновременно более 40 000 молящихся и является одной из самых больших и красивых в мире. Вы также прогуляетесь по набережной и увидите ее потрясающие фонтаны. Побываете в роскошном отеле «Emirates Palace», построенном для государственных приемов и отдыха — на его отделку ушло 300 кг золота! Кроме того, вы полюбуетесь дворцом президента страны, шейха Халифы.

Восточный базар
В программе также будет посещение одного из крупнейших рынков Аравийского полустрова — финикового рынка. Здесь вы увидите десятки сортов этого благородного фрукта, узнаете, какие блюда из него любят готовить местные, полакомитесь с эксклюзивом, привезенным со священных мест Ближнего Востока, и сможете приобрести вкусные и полезные сувениры.

Искусственный остров Яс и естественный Саадият
Два острова сейчас активно развиваются — побывать на них обязательно стоит, чтобы оценить масштабы идей по развитию Эмиратов. На острове Яс вы увидите крупнейшие тематические крытые парки Ferrari и Warner Brothers, a также стадион, где с 2009 года проводятся гонки Формулы-1. На острове Саадият я расскажу об уникальном музее Ближнего Востока — Лувре Абу-Даби, где представлены шедевры искусства, привезенные из разных уголков мира.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле Hyundai Santa Fe.

Дополнительные расходы

  • В экскурсию можно включить дополнительные пункты (обсуждаются заранее, билеты оплачиваются отдельно):
    — Лувр Абу-Даби
    — Катание на аттракционах парков Ferrari или Warner Brothers
    — Аренда боллида Формулы-3
    — Посещение дворца президента
    — Смотровая площадка Etihad Towers
    — Зоопарк
  • Трансфер из других эмиратов (кроме Дубая и Абу-Даби)

Важно знать до бронирования
На экскурсии действует дресс-код:
— Для мужчин обязательны брюки или джинсы; обувь — сандалии, кеды, ботинки и т. п. Шорты и шлепанцы не допускаются
— Для дам я подготовила национальные абаи и платки, покрывающие голову (только для посещения мечети, всё остальное время тура ограничений по одежде девушек нет)

Из Дубая в Абу-Даби
Из Дубая в Абу-Даби
Из Дубая в Абу-Даби
Из Дубая в Абу-Даби
Из Дубая в Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Отлично организованная экскурсия! Алина -прекрасный рассказчик, очень хороший водитель и просто приятная, милая девушка! Все прошло замечательно!
25 декабря 2019
Было чрезвычайно интересно. Приятно удивило не только владение предметом, но и структурированная подача информации. После экскурсии «в голове все лежало по полочкам». Помимо общих знаний о регионе, которые дают обычные гиды, Алина может интересно говорить на любые темы. Ни один мой вопрос не поставил ее в тупик и абсолютно на каждый я получил исчерпывающий ответ.
Особенно понравилось спокойное и дружелюбное отношение. Извлекли пользу и при этом получили удовольствие. Что ещё надо? Остались довольны и мы уже порекомендовали Алину друзьям. Большое спасибо!
16 декабря 2019
Алина- отличный гид- эрудирована, пунктуальна и отличный рассказчик. Маршрут экскурсии был организован в соответствии с моими пожеланиями и интересами. Я рекомендую Алину всем, кто действительно хочет получить наиболее полную картину о стране, кому интересен не только шопинг, а история и культура.
30 ноября 2019
Заказывала для родителей и сестры, все очень понравилось, все просто в восторге как от самой экскурсии, так и от подачи информации гидом Алиной. Везде где нужно проехали в маленькой уютной компании, все посмотрели, без толп туристов, без очередей. Спасибо огромное. Всем рекомендую и сама воспользуюсь услугами Алины при случае.
8 ноября 2019
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби. Гид Кристина. Великолепный экскурсовод и организатор. Пунктуальна. «И что характерно» - влюблена в ОАЭ.
Реально увидели оригинальность Абу-Даби, его отличия от сверкающего Дубая. А мечети и Дворцы (хотя и новотельные) просто поражают воображение. Мой совет всем - в путь! В Абу-Даби!
6 ноября 2019
Алина провела для нас две восхитительные экскурсии, все было на высшем уровне. Побольше бы таких гидов. Спасибо ей большое.
2 ноября 2019
Наша экскурсия включала в себя общий обзор Абу-даби, Лувр, парк Феррари и мечеть. Гид Кристина очень интересно все рассказывала, ответила на все наши вопросы, было легко и познавательно! Рекомендую, потрясающие впечатления гарантированы!
31 октября 2019
Нашим экскурсоводом была Кристина. С легкостью влюбила нас в достопримечательности Абу Даби. Прекрасное знание материала всей истории и современной политики, экономики ОАЭ. Рекомендую.
29 октября 2019
Спасибо огромнейшее потрясающему гиду и просто прекрасной девушке Алине!!! Экскурсия очень понравилась!!! Обязательно обратимся ещё и посоветуем своим друзьям!!!
2 мая 2019
Все очень понравилось. Большое спасибо Алине.
Ещё 4 отзыва

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