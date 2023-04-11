Круиз на восточном побережье с обедом

Экскурсия на круизе на традиционной лодке dhow по восточному побережью Дубая

Описание
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Ответы на вопросы
Восточное побережье ОАЭ примечательно красотой ландшафтов и величием пейзажей, а воды Индийского океана, омывающие его, таят в себе удивительный, завораживающий подводный мир. Проведите день на борту традиционной лодки dhow, наслаждаясь морским воздухом и величием гор.

У вас будет возможность искупаться в прохладных водах океана, понырять с ластами и масками, и если повезет, увидеть дельфинов.
Круиз на восточном побережье с обедом
Круиз на восточном побережье с обедом
Круиз на восточном побережье с обедом
Круиз на восточном побережье с обедом
Круиз на восточном побережье с обедом
Круиз на восточном побережье с обедом
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важно знать:

  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Возьмите с собой теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Сбор в вашем отеле производится за 1,5 — 2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Понедельник, среда и пятница в 08:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Круиз на традиционной лодке dhow
  • Маски, ласты, катание на банане
  • Традиционная рыбалка
  • Обед, вода
Что не входит
  • За дополнительную плату можно:
  • Заказать на борту жареные креветки и безалкогольное пиво
  • Добавить дополнительные остановки по маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая. Укажите отель
Завершение: Любой отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда и пятница в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Возьмите с собой теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Сбор в вашем отеле производится за 1,5 — 2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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