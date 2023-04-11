Экскурсия на круизе на традиционной лодке dhow по восточному побережью Дубая
Восточное побережье ОАЭ примечательно красотой ландшафтов и величием пейзажей, а воды Индийского океана, омывающие его, таят в себе удивительный, завораживающий подводный мир. Проведите день на борту традиционной лодки dhow, наслаждаясь морским воздухом и величием гор.
У вас будет возможность искупаться в прохладных водах океана, понырять с ластами и масками, и если повезет, увидеть дельфинов.
У вас будет возможность искупаться в прохладных водах океана, понырять с ластами и масками, и если повезет, увидеть дельфинов.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важно знать:
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- Возьмите с собой теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Сбор в вашем отеле производится за 1,5 — 2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Понедельник, среда и пятница в 08:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Круиз на традиционной лодке dhow
- Маски, ласты, катание на банане
- Традиционная рыбалка
- Обед, вода
- Что не входит
- За дополнительную плату можно:
- Заказать на борту жареные креветки и безалкогольное пиво
- Добавить дополнительные остановки по маршруту
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор в любом отеле Дубая. Укажите отельЗавершение: Любой отель в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда и пятница в 08:30Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- Возьмите с собой теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Сбор в вашем отеле производится за 1,5 — 2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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