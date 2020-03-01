Валентина проводит ещё 6 экскурсий

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Провести день среди пейзажей Мусандама и заняться снорклингом в живописных бухтах

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
За один день вы осмотрите красивейшие места северного Омана: бухты с чистейшей водой, рыбацкие деревушки, пляжи и горные панорамы полуострова Мусандам.

Мы сделаем приключение-круиз удобным и комфортным: оформим для вас оманскую визу, по дороге из Дубая познакомим с историей Эмиратов, а после поможем увидеть самые живописные уголки «Аравийской Норвегии».
$78 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 12 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»

Что вас ожидает

Из Дубая — в султанат Оман
Рано утром мы заберем вас из отеля, на комфортабельном автобусе довезем до границы с Оманом. Дорогу скрасят истории об истоках Объединенных Арабских Эмиратов, прошлом и настоящем Дубая, достопримечательностях мегаполиса и его социальном устройстве. А после, миновав границу Омана, мы пересядем на лодку и отправимся в круиз по заливам, тихим пляжам и бухтам оманской «Земли фьордов».

Природные красоты Мусандама и морские развлечения
Маршрут нашего водного путешествия будет по-настоящему впечатляющим. Вы увидите зажатые между морем и горами колоритные рыбацкие деревушки, полюбуетесь гармоничными пейзажами Омана и просто позагораете на уединенных пляжах полуострова Мусандам. Любителям активного отдыха мы тоже не дадим заскучать. Вы сможете прокатиться по Оманскому заливу на банане, порыбачить, заняться снорклингом с маской и ластами в живописной бухте и даже, если повезет, поплавать наперегонки с дельфинами!

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже и Аджмане
  • До границы с Оманом мы едем в автобусе, а после пересаживаемся на лодку
  • Как правило, мы выезжаем из Дубая в 7 утра и возвращаемся около 8 вечера, но из-за пробок временные рамки могут немного сдвигаться
  • Для оформления визы в Оман наши менеджеры попросят вас прислать фото паспортов в хорошем качестве
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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Валентина проводит ещё 6 экскурсий

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Все развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыни
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Джип-сафари, катание на верблюдах, традиционное шоу и деревня бедуинов за один день
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Современный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global Village
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Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и ФуджейраДубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и ФуджейраДубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
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