Валентина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Из Дубая — в султанат Оман

Рано утром мы заберем вас из отеля, на комфортабельном автобусе довезем до границы с Оманом. Дорогу скрасят истории об истоках Объединенных Арабских Эмиратов, прошлом и настоящем Дубая, достопримечательностях мегаполиса и его социальном устройстве. А после, миновав границу Омана, мы пересядем на лодку и отправимся в круиз по заливам, тихим пляжам и бухтам оманской «Земли фьордов».

Природные красоты Мусандама и морские развлечения

Маршрут нашего водного путешествия будет по-настоящему впечатляющим. Вы увидите зажатые между морем и горами колоритные рыбацкие деревушки, полюбуетесь гармоничными пейзажами Омана и просто позагораете на уединенных пляжах полуострова Мусандам. Любителям активного отдыха мы тоже не дадим заскучать. Вы сможете прокатиться по Оманскому заливу на банане, порыбачить, заняться снорклингом с маской и ластами в живописной бухте и даже, если повезет, поплавать наперегонки с дельфинами!