Прокатитесь на аттракционах, порезвитесь на водных горках и станьте учеником дракона за один насыщенный день в парке LEGOLAND® в Дубае. Это одно из лучших мест в Дубае, где можно повеселиться всей семьей! Поразитесь разнообразию аттракционов в помещении и под открытым небом, расположенных в 6 тематических зонах, рассмотрите 15 000 моделей LEGO® и соберите собственные из более чем 60 миллионов кирпичиков!