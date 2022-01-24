Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь на аттракционах, порезвитесь на водных горках и станьте учеником дракона за один насыщенный день в парке LEGOLAND® в Дубае. Это одно из лучших мест в Дубае, где можно повеселиться всей семьей! Поразитесь разнообразию аттракционов в помещении и под открытым небом, расположенных в 6 тематических зонах, рассмотрите 15 000 моделей LEGO® и соберите собственные из более чем 60 миллионов кирпичиков!
Ответы на вопросы
Что входит
1-дневный доступ в LEGOLAND® Dubai
Неограниченный доступ ко всем аттракционам, шоу и развлечениям
Промо-код на скидку 25% в ресторане Al Mashowa. Код можно использовать до 31 октября 2021 года
Что не входит
Доступ в аквапарк LEGOLAND®
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.