Что вас ожидает

Атмосферный Дубай до нефтяной эпохи

Давайте погуляем по старейшим районам Дубая? Аль-Бастакия, Аль-Сиф, Аль-Фахиди — их узкие улочки откроют вам исторические наследие Эмиратов; те века, когда не было высотных зданий, а местные строили дома из извести, глины и ракушечника. Вы увидите первые здания и мечети Дубая. В музее узнаете, как люди жили здесь раньше — чем промышляли и что ели, как выглядела их одежда и ремесленные орудия.

Отдельным впечатлением станут торговые уголки Старого города. На индийских базарах вы по желанию купите духи на маслах. Кроме того, на традиционной абре мы доплывем до колоритного рынка специй и сияющего рынка золота.

Феноменальная история Дубая

Я расскажу, как строился и развивался Старый город, кто здесь жил и кому принадлежала земля, кто такой шейх Заед и почему его называют «отцом народа». Уверена, вам будет любопытно узнать о планировках зданий того времени, о ветряных башнях и материалах, из которых возводили стены. И конечно, поговорим о традициях местных, национальной одежде и кухне.

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