Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра

Попасть в настоящую арабскую сказку!

Эта экскурсия, словно книга «1001 ночь», откроет вам историю, легенды и тайны этого берега Персидского залива.

Гуляя по старинным районам Аль-Бастакия, Аль-Сиф и Аль-Фахиди, вы перенесетесь в ту эпоху, когда местные добывали не нефть, а жемчуг и рыбу.

Заглянете на индийские базары, рынки специй и золота — до них мы доплывем на традиционной лодке по бухте Дубай-Крик.
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра

Что вас ожидает

Атмосферный Дубай до нефтяной эпохи

Давайте погуляем по старейшим районам Дубая? Аль-Бастакия, Аль-Сиф, Аль-Фахиди — их узкие улочки откроют вам исторические наследие Эмиратов; те века, когда не было высотных зданий, а местные строили дома из извести, глины и ракушечника. Вы увидите первые здания и мечети Дубая. В музее узнаете, как люди жили здесь раньше — чем промышляли и что ели, как выглядела их одежда и ремесленные орудия.

Отдельным впечатлением станут торговые уголки Старого города. На индийских базарах вы по желанию купите духи на маслах. Кроме того, на традиционной абре мы доплывем до колоритного рынка специй и сияющего рынка золота.

Феноменальная история Дубая

Я расскажу, как строился и развивался Старый город, кто здесь жил и кому принадлежала земля, кто такой шейх Заед и почему его называют «отцом народа». Уверена, вам будет любопытно узнать о планировках зданий того времени, о ветряных башнях и материалах, из которых возводили стены. И конечно, поговорим о традициях местных, национальной одежде и кухне.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Транспорт — Toyota Camry; за рулем мой муж, а я буду вашим гидом.
  • Билеты в Музей Дубая и прогулка на абре включены в стоимость
  • Экскурсию также возможно начать из других эмиратов. В этом случае трансфер оплачивается дополнительно:
    — Из Шарджи и Аджмана +30$ к основной стоимости к экскурсии
    — Из Рас-эль-Хаймы +60$ к основной стоимости к экскурсии
    — Из Фуджейры +85$ к основной стоимости к экскурсии
    — Путешественников из Абу-Даби временно не забираем, к сожалению
  • Возможно фотосопровождение (камера Nikon). В течение недели после экскурсии вы получите 10 фото в ретуши, 40 фото в цветокоррекции и все исходники. Стоимость услуги — 35$.
  • Что взять с собой: маску и санитайзер, воду, деньги на мелкие расходы (если планируете покупки в течение экскурсии)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Irina
Irina
Меня зовут Ирина. Я живу и работаю в Дубае. Также я замужем за человеком, родившемся в Эмиратах и прожившем здесь всю жизнь. Поэтому вы получите достоверную информацию о том, как рос и развивался Дубай. До скорой встречи!
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