  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Мечеть шейха Зайда + Королевский дворец Qasr Al Watan

4.6
40 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Групповая экскурсия ⛳ в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть шейха Заида.

Также вас ждёт вкусный ужин в 5-звёздочном отеле.

Гид расскажет всё самое интересное об ОАЭ и познакомит вас с историями не только достопримечательностей 🏛️, но и легендарных личностей, сделавших восточную страну одной из самых великих в мире.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $65 за человека

    Заказать экскурсию
Мечеть шейха Зайда + Королевский дворец Qasr Al Watan
Мечеть шейха Зайда + Королевский дворец Qasr Al Watan

Что вы увидите

  • Мечеть Шейха Заеда
  • Набережная Абу-Даби (корниш)
  • Рынок фиников
  • Общий обзор города
  • Ужин в отеле
  • Королевский Дворец Qasr Al Watan
Экскурсия в столицу Эмиратов с посещением Президенского Дворца, Мечети
Шейха Заида, с ужином в 5* отеле пользуется популярностью у любителей
всего самого изысканного.
Остановка на экзотическом острове 🏝️ Саадият позволяет запечатлеть
экстравагантный "музей без стен" - Лувр Абу Даби, а на финиковом рынке
можно познакомиться с самым вкусным арабским сувениром.
Президентский Дворец Каср Аль Ватан построен специально для приёма
делегаций и глав государств, но в экскурсионное время мы можем
полюбоваться его роскошными залами, золотой каллиграфией, подарками
королевской семьи и познакомиться с самыми яркими достижениями арабской цивилизации.
Ужин заказан в 5* отеле в форме шведского стола.
А в завершение экскурсии 🧭 предлагаем посетить величественную Мечеть
Шейха Заида в ночном освещении - это чудо современной архитектуры,
словно сошедшее с иллюстрации 1001 ночи.
Что входит
  • 8-часовая экскурсия
  • 5* ужин
  • Посещений дворца Qasr Al Watan (включая входные билеты)
  • Посещение Мечеть Sheikh Zayed Grand Mosque.
  • Сопровождение Русскоязычного, лицензированного гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Мечеть шейха Зайда + Королевский дворец Qasr Al Watan
Мечеть шейха Зайда + Королевский дворец Qasr Al Watan
Мечеть шейха Зайда + Королевский дворец Qasr Al Watan
Мечеть шейха Зайда + Королевский дворец Qasr Al Watan

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

40 отзывов оставили туристы

DubaiRelaxTours проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
96 отзывов
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
$50
2 часа
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
22 отзыва
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
$110
10 часов
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
15 отзывов
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
$75
5 часов
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
13 отзывов
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
$95
6 часов
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
12 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
114 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка25%
180
$135
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Сказочный Абу-Даби
$60
12 часов
Сказочный Абу-Даби
68 отзывов