Что вы увидите
- Береговая линия Jumeirah
- Отель парус Бурдж-эль-Араб
- Дубайский водный канал
- Бурж Халифа
- район Дубай Марина
- Пальмовый остров
- Архипелаг «Мир»
Вам предлагается 2-часовой морской круиз на комфортабельном катере по самому новому рукотворному каналу, проходящему у подножья величественных небоскребов и знаменитых отелей.
Вы увидите роскошную береговую линию самого элитного района - Джумейра, где находится визитная карточка Дубая - отель-парус Бурж Эль Араб.
Над каналом находятся мосты причудливой формы, проходя под которыми наши гости традиционно загадывают желания, любуясь самым высоким зданием мира Башней Бурж Халифа.
Что входит
- Трансфер для туристов проживающих в Дубай до/от места назначения
- Морской круиз, с прекрасным видом на самые красивые исторических здания и «визитные карточки» города
- Вода и другие прохладительные напитки
- Участникам прогулки на яхте предоставляются отдельные каюты с туалетом и душем
Что не входит
- Питание не входит
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туристов
- Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая
Место завершения
🏁 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
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