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Морская прогулка по водному каналу

5
2 отзыва
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Приглашаем совершить морской круиз на яхте 🛥️ к живописным островам Дубая.

Мы проплывем по каналу через элитный район Дубай Марина и выйдем в Персидский залив, где вы сможете сделать множество красивых 🤩 фотографий и искупаться.

За время прогулки обогнем знаменитый Пальмовый остров 🏝️, полюбуемся отелем-парусом Бурж Аль Араб и доплывем до архипелага «Мир».
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Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу

Что вы увидите

  • Береговая линия Jumeirah
  • Отель парус Бурдж-эль-Араб
  • Дубайский водный канал
  • Бурж Халифа
  • район Дубай Марина
  • Пальмовый остров
  • Архипелаг «Мир»
Вам предлагается 2-часовой морской круиз на комфортабельном катере по самому новому рукотворному каналу, проходящему у подножья величественных небоскребов и знаменитых отелей.
Вы увидите роскошную береговую линию самого элитного района - Джумейра, где находится визитная карточка Дубая - отель-парус Бурж Эль Араб.
Над каналом находятся мосты причудливой формы, проходя под которыми наши гости традиционно загадывают желания, любуясь самым высоким зданием мира Башней Бурж Халифа.
Что входит
  • Трансфер для туристов проживающих в Дубай до/от места назначения
  • Морской круиз, с прекрасным видом на самые красивые исторических здания и «визитные карточки» города
  • Вода и другие прохладительные напитки
  • Участникам прогулки на яхте предоставляются отдельные каюты с туалетом и душем
Что не входит
  • Питание не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая
Место завершения
🏁 Ваш отель
Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу
Морская прогулка по водному каналу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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