Вам предлагается 2-часовой морской круиз на комфортабельном катере по самому новому рукотворному каналу, проходящему у подножья величественных небоскребов и знаменитых отелей.

Вы увидите роскошную береговую линию самого элитного района - Джумейра, где находится визитная карточка Дубая - отель-парус Бурж Эль Араб.

Над каналом находятся мосты причудливой формы, проходя под которыми наши гости традиционно загадывают желания, любуясь самым высоким зданием мира Башней Бурж Халифа.