Мы вас приглашаем на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.

Мы начнем нашу 2 часовую прогулку 👣 с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт клубом, променадом и футуристическими небоскребами.

Далее мы проплывем мимо самого большого в мире колесо обозрение "Dubai Eye", вдоль берега роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс" и вокруг искусственного острова Пальма 🌴 Джумейра с его главным украшением отелем Атлантис.