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Морская прогулка вокруг Пальмового острова

5
8 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.
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Морская прогулка вокруг Пальмового острова
Морская прогулка вокруг Пальмового острова

Что вы увидите

  • Отель Атлантис
  • Район JBR
  • Дубай Марина
  • Пальмовый Остров
  • полуостров Blue Water
  • колесо обозрение Dubai Eye
Мы вас приглашаем на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.
Мы начнем нашу 2 часовую прогулку 👣 с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт клубом, променадом и футуристическими небоскребами.
Далее мы проплывем мимо самого большого в мире колесо обозрение "Dubai Eye", вдоль берега роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс" и вокруг искусственного острова Пальма 🌴 Джумейра с его главным украшением отелем Атлантис.
Что входит
  • Возможность обогатит ваши знания о Дубай
  • Осмотр самых красивых исторических зданий и «визитных карточек» города
  • Вода и другие прохладительные напитки
  • Трансфер из отеля для туристов из Дубаи
  • Талантливая команда, любящая свое дело и русскоговорящий капитан
Что не входит
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Морская прогулка вокруг Пальмового острова
Морская прогулка вокруг Пальмового острова
Морская прогулка вокруг Пальмового острова
Морская прогулка вокруг Пальмового острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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8 отзывов оставили туристы

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