в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

На автобусе мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. А затем вас ждет около 5 часов катания на арабской лодке недалеко от побережья.
Снорклинг в Оманском заливе. Вы сможете полюбоваться горами Фуджейры, но, главное, насладиться морскими пейзажами у острова Dibba Rock — маски и ласты мы предоставим!
Купание и отдых на палубе. Прокатиться на банане, искупаться и понырять с лодки и или же просто принять солнечные ванны на шезлонгах на верхней палубе.
Обед. На протяжении всего круиза у вас будут в свободном доступе прохладительные напитки, чай и фрукты. К обеду вам предложат салаты, курицу и рыбу, картошку — все вкусное, от нашего повара-марроканца. По желанию за доплату вы можете приобрести безалкогольное пиво и свежеприготовленные креветки-гриль.