в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау

Исследовать подводный мир, вдоволь накупаться и отдохнуть в окружении Хаджарских гор

4
1 отзыв
Круиз
в группе до 45 чел.
На двухъярусной лодке Дау в группе до 45 человек вы отправитесь к острову Dibba Rock: эти места считаются одними из лучших в Фуджейре для снорклинга и дайвинга.

Вы поплаваете с маской и ластами, прокатитесь на банане и понежитесь на палубе.

Для вас — бесплатные напитки во время всего круиза, а также вкусный обед.
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На автобусе мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. А затем вас ждет около 5 часов катания на арабской лодке недалеко от побережья.

Снорклинг в Оманском заливе. Вы сможете полюбоваться горами Фуджейры, но, главное, насладиться морскими пейзажами у острова Dibba Rock — маски и ласты мы предоставим!

Купание и отдых на палубе. Прокатиться на банане, искупаться и понырять с лодки и или же просто принять солнечные ванны на шезлонгах на верхней палубе.

Обед. На протяжении всего круиза у вас будут в свободном доступе прохладительные напитки, чай и фрукты. К обеду вам предложат салаты, курицу и рыбу, картошку — все вкусное, от нашего повара-марроканца. По желанию за доплату вы можете приобрести безалкогольное пиво и свежеприготовленные креветки-гриль.

Организационные детали

  • С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий
  • В поездку возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы, полотенце и купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено:
    — Трансфер от вашего отеля (для группы на минивенах, 20, 30 или 50-местных автобусах)
    — Водная прогулка на лодке Доу
    — Маски и ласты, жилеты, катание на банане
    — Обед в формате шведского стола (салаты, курица, картошка, рыба), а также прохладительные напитки, чай, фрукты в течение всего круиза
  • Дополнительные расходы: безалкогольное пиво и креветки-гриль

Дни проведения

  • Для путешественников из эмиратов Дубай, Шарджа, Аджман: понедельник, среда, суббота
  • Для путешественников из эмиратов Рас-эль-Хайма и Фуджейра: вторник, четверг, воскресенье

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
И
2 янв 2022
Спасибо гиду и организаторам. Прекрасный морской круиз на лодке. По предложенной на сайте программе выполнили всё. Рекомендую. После сбора всех туристов, сразу поехали на пирс. Ни каких шопингов по магазинам и рынкам.
Спасибо всём за прекрассный отдых.

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