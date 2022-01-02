в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Что вас ожидает

На автобусе мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. А затем вас ждет около 5 часов катания на арабской лодке недалеко от побережья.

Снорклинг в Оманском заливе. Вы сможете полюбоваться горами Фуджейры, но, главное, насладиться морскими пейзажами у острова Dibba Rock — маски и ласты мы предоставим!

Купание и отдых на палубе. Прокатиться на банане, искупаться и понырять с лодки и или же просто принять солнечные ванны на шезлонгах на верхней палубе.

Обед. На протяжении всего круиза у вас будут в свободном доступе прохладительные напитки, чай и фрукты. К обеду вам предложат салаты, курицу и рыбу, картошку — все вкусное, от нашего повара-марроканца. По желанию за доплату вы можете приобрести безалкогольное пиво и свежеприготовленные креветки-гриль.

Организационные детали

С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий

В поездку возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы, полотенце и купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

— Трансфер от вашего отеля (для группы на минивенах, 20, 30 или 50-местных автобусах)

— Водная прогулка на лодке Доу

— Маски и ласты, жилеты, катание на банане

— Обед в формате шведского стола (салаты, курица, картошка, рыба), а также прохладительные напитки, чай, фрукты в течение всего круиза

— Трансфер от вашего отеля (для группы на минивенах, 20, 30 или 50-местных автобусах) — Водная прогулка на лодке Доу — Маски и ласты, жилеты, катание на банане — Обед в формате шведского стола (салаты, курица, картошка, рыба), а также прохладительные напитки, чай, фрукты в течение всего круиза Дополнительные расходы: безалкогольное пиво и креветки-гриль

Дни проведения