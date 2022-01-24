Motiongate Dubai: билет на 1 день

Пощекочите нервишки в новейшем парке развлечений в тематике кино!

4.7
41 отзыв
Входной билет
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
Motiongate Dubai: билет на 1 день
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Погрузитесь в мир кино в крупнейшем на Ближнем Востоке парке развлечений в тематике кинематографа Motiongate ™ Dubai. В парке Motiongate ™ Dubai представлены три величайших киностудии в мире. Здесь вы сможете спасти Нью-Йорк на аттракционе «Охотники за привидениями», поупражняться в кунг-фу с пандой Пo и отправиться в сказочное путешествие со Шреком и Фионой. Проведите захватывающий день всей семьей на более чем 25 аттракционах!

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-дневный доступ в Motiongate™ Dubai
  • Бесплатная парковка для посетителей
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