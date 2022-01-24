Погрузитесь в мир кино в крупнейшем на Ближнем Востоке парке развлечений в тематике кинематографа Motiongate ™ Dubai. В парке Motiongate ™ Dubai представлены три величайших киностудии в мире. Здесь вы сможете спасти Нью-Йорк на аттракционе «Охотники за привидениями», поупражняться в кунг-фу с пандой Пo и отправиться в сказочное путешествие со Шреком и Фионой. Проведите захватывающий день всей семьей на более чем 25 аттракционах!