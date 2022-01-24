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Погрузитесь в мир кино в крупнейшем на Ближнем Востоке парке развлечений в тематике кинематографа Motiongate ™ Dubai. В парке Motiongate ™ Dubai представлены три величайших киностудии в мире. Здесь вы сможете спасти Нью-Йорк на аттракционе «Охотники за привидениями», поупражняться в кунг-фу с пандой Пo и отправиться в сказочное путешествие со Шреком и Фионой. Проведите захватывающий день всей семьей на более чем 25 аттракционах!
Ответы на вопросы
Что входит
1-дневный доступ в Motiongate™ Dubai
Бесплатная парковка для посетителей
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.