Посмотрите на Дубай на его скоростях! Наши мототуры уникальны в ОАЭ: мотоциклы премиум-класса, шлемы с гарнитурой (слышно каждого и можно общаться), продуманные маршруты. Сити-райд с надёжными гидами-пилотами подарит вам мир без границ и чувство адреналина, покажет город другими глазами. А в маршруте топ-места от Пальмы до Бурдж-Халифы и классные нетуристические локации.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дружеский и комфортный мото-сити-райд

Туры проходят на премиальных мотоциклах Honda Goldwing GL1800. На удобном пассажирском месте вы будете чувствовать себя в безопасности и наслаждаться видами. Каждому гостю мы выдаём шлем с гарнитурой — так мы все слышим друг друга и разговариваем, делимся впечатлениями, шутим. Попутно расскажем об объектах — как и когда строились, чем примечательны; о специфике ОАЭ и жизни экспатов в Дубае.

Маршрут: классика и инсайдерские места

За 3 часа успеем много! Заедем на два рукава Пальмового острова и сделаем фото у знаменитого отеля-дворца «Атлантис». В жилом районе JBR остановимся и пройдем по длинной прогулочной зоне. Отправимся к отелю-парусу Бурдж-эль-Араб или найдём лучшие виды на Бурдж-Халифу.

В гавани Dubai Harbour увидим гигантские круизные лайнеры. В Джумейре предлагаем вам доехать до порта Рашид — и зайти на борт стоящего здесь лайнера-отеля «Queen Elizabeth 2». Неподалёку можно выпить по чашечке кофе в оригинальном кафе, где столики стоят среди ретро-автомобилей. Другой вариант — байкерское кафе с великолепным кофе и оригинальным оформлением. На обратном пути обогнём Даунтаун по новым дорогам с незаезженными видами.

Организационные детали