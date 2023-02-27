Мототур по фантастическому Дубаю

Свобода, кураж и особое чувство города в поездке по главным и нестандартным местам

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Посмотрите на Дубай на его скоростях! Наши мототуры уникальны в ОАЭ: мотоциклы премиум-класса, шлемы с гарнитурой (слышно каждого и можно общаться), продуманные маршруты.

Сити-райд с надёжными гидами-пилотами подарит вам мир без границ и чувство адреналина, покажет город другими глазами. А в маршруте топ-места от Пальмы до Бурдж-Халифы и классные нетуристические локации.
Мототур по фантастическому Дубаю
Мототур по фантастическому Дубаю
Мототур по фантастическому Дубаю
Мототур по фантастическому Дубаю
Мототур по фантастическому Дубаю
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дружеский и комфортный мото-сити-райд

Туры проходят на премиальных мотоциклах Honda Goldwing GL1800. На удобном пассажирском месте вы будете чувствовать себя в безопасности и наслаждаться видами. Каждому гостю мы выдаём шлем с гарнитурой — так мы все слышим друг друга и разговариваем, делимся впечатлениями, шутим. Попутно расскажем об объектах — как и когда строились, чем примечательны; о специфике ОАЭ и жизни экспатов в Дубае.

Маршрут: классика и инсайдерские места

За 3 часа успеем много! Заедем на два рукава Пальмового острова и сделаем фото у знаменитого отеля-дворца «Атлантис». В жилом районе JBR остановимся и пройдем по длинной прогулочной зоне. Отправимся к отелю-парусу Бурдж-эль-Араб или найдём лучшие виды на Бурдж-Халифу.

В гавани Dubai Harbour увидим гигантские круизные лайнеры. В Джумейре предлагаем вам доехать до порта Рашид — и зайти на борт стоящего здесь лайнера-отеля «Queen Elizabeth 2». Неподалёку можно выпить по чашечке кофе в оригинальном кафе, где столики стоят среди ретро-автомобилей. Другой вариант — байкерское кафе с великолепным кофе и оригинальным оформлением. На обратном пути обогнём Даунтаун по новым дорогам с незаезженными видами.

Организационные детали

  • Вы едете на мотоциклах как пассажиры, за рулём — я и другие гиды-водители из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля и после тура привезём обратно
  • Маршрут гибкий и может меняться по вашим пожеланиям
  • Шлемы с гарнитурой, а также напитки и снэки включены в стоимость
  • Оплата на месте возможна по ссылке онлайн или наличными
  • Мото-тур проводится с октября до мая, так как летом слишком жарко (но смотрим по ситуации и можем покататься ночью)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 фев 2023
Благодарна вашей команде за незабываемые эмоции!
Мы побывали в очень красивых местах, прокатились с ветерком, узнали больше информации о достопримечательностястях, было очень атмосферно.
Спасибо вам за прекрасный отдых!❤️

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