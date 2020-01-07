11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мусандам, или фьорды по-восточному

Отправиться из Дубая в «Аравийскую Норвегию» — за видами заливов, купанием в океане и рыбалкой

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Даже на Востоке можно найти живописные фьорды — если приплыть на горный полуостров Мусандам! Вы побываете на земле смуглых оманских рыбаков и ловцов жемчуга.

На арабской лодке доу пройдёте по заливам и мимо пещер, отдохнете под солнцем на палубе, искупаетесь в Индийском океане и почувствуете себя местным жителем, порыбачив на донку по-омански.

Приготовьтесь к красивому путешествию и комфортному отдыху!
$85 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
4
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному

Что вас ожидает

Морское путешествие из Диббе
Из отеля вы отправитесь в Диббе — городок, разделённый на три части, одна из которых принадлежит Оману, а две другие — разным эмиратам. Путь сюда лежит через разные эмираты, и вы услышите главное из их истории. Уже из Диббе мы отчалим в сторону Мусандама на национальной деревянной лодке доу с двумя палубами.

Купание в бухте, рыбалка и пейзажи Мусандама
С борта доу вы полюбуетесь великолепными видами с пологими скалами, заливами и пещерами Мусандама, а когда корабль бросит якорь в тихой бухте — искупаетесь в лазурно-изумрудных водах Индийского океана. Позагораете на берегу и вкусно пообедаете. А в финале экскурсии вооружитесь удочками и попробуете себя в роли оманского рыбака.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ищут видовое путешествие, а не экскурсию с историческим погружением.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорт (мы проходим границу)
  • Дорога в Мусандам займет от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от того, в каком районе города находится ваш отель​. Экскурсия не рекомендуется для семей с маленькими детьми или пожилых людей.​
  • Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей профессиональной команды
  • Обед и снаряжение для водных развлечений включены в стоимость экскурсии
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному
Мусандам, или фьорды по-восточному

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Сказать нечего - нужно побывать!!!
Сбор - все отлично(собрали, пересадили в основной автобус).
Гид Сергей(простой парняга из Донбасса),лично я бы ему десять звезд поставил если бы было))))))))))
Запланированные мероприятия прошли великолепно(найдена 1-на жемчужина,поймано пару рыбех,банан экстрим,обнимашки с медузами,прыгалки со второго яруса,знакомство с морскими ежами и многое другое,конечно же если вы активный человек).
Единственное обед можно перенести на завершение тура,но это мое личное наблюдение.
Всем спасибо за организацию этого тура!
13 ноября 2019
Впечатляющая,познавательная и релаксирующая экскурсия.
Гид Сергей-отличный экскурсовод-в доступной и легкой форме осветил все стороны всех Эмиратов.
Плавание на лодке,ныряние в открытом океане с ластами и масками,улов Гидом жемчужины.
Все было просто замечательно.Спасибо организаторам и гиду!
6 ноября 2019
Спасибо все было хорощо
Андрей
13 июня 2019
Экскурсия была ужасная, не оправдала ожиданий
16 апреля 2019
Большое спасибо организаторам экскурсии, все было великолепно организовано! По пути мы услышали много интересной информации от гида Сергея, сама морская прогулка принесла массу положительных эмоций - важно, что на борту было оптимальное количество человек, всем хватило места для свободного расположения и комфортного отдыха. В целом, это отличный вариант, чтобы разбавить отдых приятной однодневной поездкой на фьорды. Большой плюс в том, что по пути можно увидеть сразу несколько эмиратов. Рекомендуем!
1 апреля 2019
Не хватало русского языка. Если свой английский слабый, то трудновато.
14 марта 2019
Приятная видовая морская прогулка с катанием на комфортабельной лодке, приемом солнечных ванн, купанием в Индийском океане. Мы отлично отдохнули! Интересно также было проехать по 6 эмиратам, гид Лариса рассказывала что-то про каждый, про Оман, подробно отвечала на все наши вопросы. Спасибо!
14 марта 2019
Выбрали эту экскурсию, потому что рекомендовали многие друзья. Очень пожалели! Организация просто отвратительная. Утром нас забрали из отеля и 4 (!!!) часа возили по другим отелям, собирая остальных участников. Когда наконец приехали на место встречи, нам заявили, что посетим город на обратном пути, потому что уже выбились из графика. Понадеявшись на это, смиренно отправились на лодку. Но на обратном пути, когда мы снова упомянули о городе, гид Лариса в весьма нелицеприятной форме заявила, что мы неподобающе одеты (хотя у нас была абсолютно закрытая одежда, прикрывающая и ноги и руки, осталось только лицо замотать!), поэтому города нам не видать, да и опять же "мы идем не по графику". Высадили нас с лодки и опять отправили в четырехчасовое путешествие до отеля! Приехали расстроенные, голодные, обидно было до слез.
Да, возможно, нам не повезло с конкретной командой, которая проводила экскурсию в этот день. Поэтому, если вы все же решите посетить эту экскурсию, выясните досконально, кто и КАК будет ее проводить, чтобы не испытать такого разочарования, как мы, и не потерять целый день отдыха.
4 марта 2019
Были всей семьей на данной экскурсии. Все чудесно. Море впечатлений. Не пожалеете. Отдельное, ОГРОМНОЕ спасибо, искренняя благодарность за очень интересное повествование о нравах, истории, о настоящем ОАЭ гиду Сергею. Он рассказывал такие интересные подробности жизни в этой стране, о так сказать медийных лицах.... Очень талантливый, хороший и эрудированый гид. Маленький пример: мы проезжали мимо обсерватории в пустыни и Сергей тут же рассказал всю историю данного сооружения: чье оно, почему постороено итд. В общем такие факты о которых то и информацию не найти наверно. Моя дочь настолько заинтересовалась этой страной, что стала везде искать информацию о ней. Единственный минус в том, что место в которое нас привезли купаться как то не очень было хорошим: вода мутная, много медуз (очень гадкие существа), полно лодок по соседству с народом. Возможно это место такое потому что туду свозят все туристические группы или время в феврале не самое лучшее? Не знаю. В остальном замечаний нет.
3 марта 2019
Очень интересная экскурсия: за один день познакомились с разными регионами страны, а также отлично отдохнули на море и во время рыбалки. Если есть свободный день в ОАЭ (и даже если их мало) - не надо сидеть в отеле и валяться на пляже. Просто смотайтесь в Мусандам.
Ещё 1 отзыв

Виктория проводит ещё 26 экскурсий

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Аквапарк Aquaventure + трансферАквапарк Aquaventure + трансферАквапарк Aquaventure + трансфер
$95 за трансфер
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Скатиться с самой большой в мире горки, ракетой пролететь по трубе и увидеть живых акул
Как известно, в стране ОАЭ всё самое-самое: самое высокое, самое красивое, самое роскошное. На этот раз вас ждёт самый крупный аквапарк Ближнего Востока! Десятки аттракционов и водных горок, дельфинарий, океанариум, ухоженная территория — открывать что-то новое в этом аквапарке можно целый день. Вперёд, за весельем на горках, релаксом на удобных лежаках и отличным настроением везде.
Билеты в аквапарк Wild WadiБилеты в аквапарк Wild WadiБилеты в аквапарк Wild Wadi
$75 за билет
1 час
Опробовать все аттракционы — от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Многочисленные аттракционы аквапарка Wild Wadi оформлены в стиле сказки о Синдбаде-мореходе: вы можете прокатиться на каждом из них или же спокойно отдохнуть у любого бассейна. Скоростная горка-труба с эффектом свободного падения, сплав по Ленивой реке через весь парк или серфинг на гигантской волне — вас ждут развлечения на любой вкус.
Билеты в парк Warner Brothers с обедомБилеты в парк Warner Brothers с обедомБилеты в парк Warner Brothers с обедом
$80 за билет
1 час
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов!
Перед вами откроет двери крупнейший в мире тематический парк Warner Brothers World. Вас ждут захватывающие аттракционы для всей семьи, интерактивные площадки по мотивам культовых комиксов и, конечно, встречи с героями Готэм-Сити и Метрополиса.
Билеты в парк Ferrari World с обедомБилеты в парк Ferrari World с обедомБилеты в парк Ferrari World с обедом
$80 за билет
13 часов
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
В здании с фантастическим дизайном вас ждет самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Здесь можно разогнаться до 240 км/час за 5 секунд на горке Формула Росса, почувствовать себя гонщиком на многочисленных симуляторах, понаблюдать за сборкой автомобилей и увидеть эксклюзивные современные и ретро-модели Ferrari.
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедомБилеты в аквапарк Yas Waterworld с обедомБилеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
$70 за билет
1 час
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Вы посетите стилизованный под арабскую культуру аквапарк, который расположился более чем на 15 Га территории, превращённой в сказку. Захватывающие дух водные горки и аттракционы, бассейны и зоны отдыха — вы погрузитесь в атмосферу праздника и испытаете неподдельное чувство восторга!
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж ХалифаСовременный Дубай и подъем на башню Бурдж ХалифаСовременный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
$87 за человека
6 часов
5 отзывов
Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба
Если вы хотите за пару часов понять, почему Дубай по праву считается городом будущего, приглашаем вас прогуляться по новейшим достопримечательностям эмирата. Вы ощутите масштаб и роскошь набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра с его каналами и колоритными лодками абра. Услышите о дизайнерских и архитектурных особенностях современных символов эмирата. А после подниметесь к облакам — на смотровую площадку небоскреба Бурдж Халифа, откуда откроется, пожалуй, лучшая панорама всего Дубая!

Экскурсии по пригородам Дубая

Современный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global Village
$250 за экскурсию
5 часов
15 отзывов
Красочная программа и рассказы о городе будущего
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке. Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и ФуджейраДубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и ФуджейраДубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
$79 за человека
10 часов
13 отзывов
Посетить шесть эмиратов за один день, увидеть культовые достопримечательности и искупаться в океане
Мы отправляемся исследовать Северные Эмираты! Заглянем в древнюю культурную столицу Ближнего Востока, посетим дворцовый музей Шейха Умм-Аль-Кувэйна и поднимемся на лучшую обзорную площадку. Вы осмотрите самую старую мечеть в Эмиратах, насладитесь яркостью красок восточного рынка и искупаетесь в Индийском океане.
Пустынное сафари — джип-тур в ДубаеПустынное сафари — джип-тур в ДубаеПустынное сафари — джип-тур в Дубае
$43 за человека
6 часов
2 отзыва
Промчаться по высоким барханам песчаных дюн, покататься на верблюде и увидеть великолепное шоу!
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по пустыне! Прыжки по крутым склонам, внезапные виражи, рев внедорожника и зашкаливающий адреналин — джиппинг подарит непередаваемые эмоции. А после экстремальной поездки вы отдохнете за традиционным ужином в лагере бедуинов.
Путешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океану
$60 за человека
12 часов
1 отзыв
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Мы проедем через четыре живописных эмирата: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра к океану. Вы познакомитесь с историей страны, увидите культовые достопримечательности и забудете о городской суете. Увлекательные истории, необычные факты и легенды, а также самый лучший пляж ОАЭ на берегу Индийского океана — все, что нужно для незабываемого отдыха.
Сафари по Аравийской пустынеСафари по Аравийской пустынеСафари по Аравийской пустыне
$60 за человека
5 часов
7 отзывов
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
Вам предстоит познакомиться с самыми яркими и колоритными развлечениями Эмиратов: сафари с виртуозными арабскими водителями по фантастическим ландшафтам бархан, катание на верблюдах, ужин в лагере бедуинов, шоу танцев живота и многое другое. Этот день станет для вас тотальным погружением в атмосферу Аравийского полуострова — мира пушисто-золотистых песков, адреналина и пряных восточных ароматов.
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпингеСафари и романтический ужин в премиум-кемпингеСафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
$60 за человека
6 часов
5 отзывов
Отправиться в приключение по жаркой пустыне и с особым комфортом насладиться ужином и шоу-программой
Пустыня — это величайшая и неповторимая загадка востока. Вы почувствуете её горячий нрав, «ныряя» с бархан, и удивитесь спокойствию солнца, зарывающегося в пески на закате дня. Отдохнете в премиум-кемпинге деревни бедуинов с высоким сервисом: романтичная обстановка под звездным небом, вкусный ужин, яркие народные танцы и огненное шоу станут отличным завершением дня.

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