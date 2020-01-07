11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Морское путешествие из Диббе

Из отеля вы отправитесь в Диббе — городок, разделённый на три части, одна из которых принадлежит Оману, а две другие — разным эмиратам. Путь сюда лежит через разные эмираты, и вы услышите главное из их истории. Уже из Диббе мы отчалим в сторону Мусандама на национальной деревянной лодке доу с двумя палубами.

Купание в бухте, рыбалка и пейзажи Мусандама

С борта доу вы полюбуетесь великолепными видами с пологими скалами, заливами и пещерами Мусандама, а когда корабль бросит якорь в тихой бухте — искупаетесь в лазурно-изумрудных водах Индийского океана. Позагораете на берегу и вкусно пообедаете. А в финале экскурсии вооружитесь удочками и попробуете себя в роли оманского рыбака.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ищут видовое путешествие, а не экскурсию с историческим погружением.