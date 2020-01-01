На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World

В мареве жаркой пустыни перед восхищенным путешественником предстают сверкающие небоскребы, манят...

4.6
7 отзывов
В мареве жаркой пустыни перед восхищенным путешественником предстают сверкающие небоскребы, манят зеленью сады и прохладой фонтаны.

Добро пожаловать в Абу-Даби — столицу ОАЭ.

В ходе нашей экскурсии мы посетим: этнографическую деревню Heritage Village, площадь Аль-Иттихад, мечеть шейха Аль-Зайда.

Отправимся в тематический парк аттракционов и шоу Мир Феррари: любители гонок и острых ощущений — вам сюда.
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World
На предельной скорости: красоты Абу-Даби и парк аттракционов Ferrari World

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть Шейха Заеда
  • этнографическая деревня
  • 5* обед
  • фото стоп Эмиратс Палас
  • Парк Феррари.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.
Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.
Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.
Также мы увидим дворцы королевской семьи, главную улицу столицы с зеленой набережной, этнографическую деревню традиционного быта и рынок фиников.
В экскурсию входит питание в 5* отеле с роскошным шведским столом и фотостопом возле главного гостевого отеля президента - золотого Эмиратского дворца.
Тематический Парк Ferrari World
Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.
Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час.
В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.
Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый Билет
$150
Детский Билет
$100

Ответы на вопросы

Что входит
  • 6-часовая экскурсия с русскоговорящим гидом
  • обед в 5 звездочном ресторане (шведский стол), входные билеты в Парк Феррари.
Что не входит
  • Ужин
  • Доп. расходы в парке.
Где начинаем и завершаем
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота (09.00- 20.00)
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Четверг, Суббота (09.00- 20.00)

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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