Дворец-музей шейха Зайда Величественное сооружение, которое состоит из нескольких дворов, множества различных комнат и залов, мужской и женской половины и высоких дозорных башен. Здесь вы познакомитесь с бытом короля и увидите, как жила правящая династия. ЗоопаркЭтот парк 🌳 считается самым значительным по занимаемой территории зоопарком Ближнего Востока – его площадь достигает 400 гектар. Звери зоопарка Аль-Айна содержатся в естественных вольерах. Гора ДжебельВы проедете 12 км по извилистым живописным дорогам и насладитесь видом на Аль-Айн и соседний Оман с высоты 1249 метров. Радоновые бассейны Расслабьтесь и отдохните, окунувшись в термальные источники у подножия горы ⛰️ и забудете о болях в суставах.