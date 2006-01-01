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Неотразимый Аль-Айн

Далер Н.
Далер Н. – Гид из Дубая
Город 🏙️ с самой плодородной землей в Арабских Эмиратах.

Настоящий Оазис посреди песчаной пустыни.

Притягивает туристов живописными парками и поразительными фонтанами.

Я покажу вам самые удивительные места города-заповедника Аль-Айн.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Неотразимый Аль-Айн
Неотразимый Аль-Айн

Что вы увидите

  • Дворец-музей шейха Зайда
  • Зоопарк
  • Гора Джебель
  • Радоновые бассейны
Дворец-музей шейха Зайда Величественное сооружение, которое состоит из нескольких дворов, множества различных комнат и залов, мужской и женской половины и высоких дозорных башен. Здесь вы познакомитесь с бытом короля и увидите, как жила правящая династия. ЗоопаркЭтот парк 🌳 считается самым значительным по занимаемой территории зоопарком Ближнего Востока – его площадь достигает 400 гектар. Звери зоопарка Аль-Айна содержатся в естественных вольерах. Гора ДжебельВы проедете 12 км по извилистым живописным дорогам и насладитесь видом на Аль-Айн и соседний Оман с высоты 1249 метров. Радоновые бассейны Расслабьтесь и отдохните, окунувшись в термальные источники у подножия горы ⛰️ и забудете о болях в суставах.
Что входит
  • Индивидуальный автомобиль
  • прохлодительные напитки + услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, сувениры и пр. )
  • Входные билеты: зоопарк — 25 дирхам, радоновые источники — 20 дирхам
  • Если ваш отель находится в Рас-эль-Хайме, доплата — 40$. В Фуджейре или Абу-Даби — 80$.
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Неотразимый Аль-Айн
Неотразимый Аль-Айн
Неотразимый Аль-Айн
Неотразимый Аль-Айн
Неотразимый Аль-Айн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Далер Н.
Далер Н.
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Далер Н. проводит ещё 5 экскурсий

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