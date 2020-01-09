Что вас ожидает

Светомузыка Дубая

Мы прогуляемся у подножия небоскрёба Бурж Халифа, самого высокого в мире, здесь же посмотрим шоу поющих фонтанов — это изумительное сочетание музыки, света и воды. Вы пройдетесь по рынку Сук Аль Бахар, который выглядит как старинный дворец и построен прямо рядом с водой. Здесь немало магазинчиков с сувенирами, пряностями, украшениями и галантереей — настоящий восточный базар. Вы сделаете фотографии на фоне роскошного в ночной подсветке отеля Бурж Аль Араб, по форме напоминающего парус, посетите рукотворный Пальмовый остров и увидите знаменитый пятизвездочный отель Атлантис.

Город со всех ракурсов

После вас ждет комфортная прогулка на катере; в воде будет отражаться свет вечерних огней — это самый элитный район города, Дубай Марина. Здесь же находится Джумейра Бич Резиденс, высотный квартал, который растянулся почти на 2 км вдоль побережья. Пляжи, фонтаны и бассейны, десятки магазинов и ресторанов — жизнь здесь кипит не только днем, но и ночью. А закончится наше путешествие в баре отеля Grosvenor House на 44 этаже, где открывается великолепный вид на вечерний Дубай.