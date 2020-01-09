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Небоскребы и роскошные отели в свете ночных огней, вид на город с залива и отдых в баре на 44 этаже

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Наше путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город и Дубай засияет во всем своем великолепии.

Вы увидите главные достопримечательности столицы Эмиратов: острый шпиль небоскреба Бурж Халифа, здание-парус, отель Атлантис на Пальмовом острове.

Шоу фонтанов и водная прогулка оставят незабываемые впечатления, а закрепит их панорамный вид из бара на 44 этаже в Grosvenor House.
$85 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Встреча в любом отеле Дубая/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен)
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У этой экскурсии1 отзыв
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Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере

Что вас ожидает

Светомузыка Дубая
Мы прогуляемся у подножия небоскрёба Бурж Халифа, самого высокого в мире, здесь же посмотрим шоу поющих фонтанов — это изумительное сочетание музыки, света и воды. Вы пройдетесь по рынку Сук Аль Бахар, который выглядит как старинный дворец и построен прямо рядом с водой. Здесь немало магазинчиков с сувенирами, пряностями, украшениями и галантереей — настоящий восточный базар. Вы сделаете фотографии на фоне роскошного в ночной подсветке отеля Бурж Аль Араб, по форме напоминающего парус, посетите рукотворный Пальмовый остров и увидите знаменитый пятизвездочный отель Атлантис.

Город со всех ракурсов
После вас ждет комфортная прогулка на катере; в воде будет отражаться свет вечерних огней — это самый элитный район города, Дубай Марина. Здесь же находится Джумейра Бич Резиденс, высотный квартал, который растянулся почти на 2 км вдоль побережья. Пляжи, фонтаны и бассейны, десятки магазинов и ресторанов — жизнь здесь кипит не только днем, но и ночью. А закончится наше путешествие в баре отеля Grosvenor House на 44 этаже, где открывается великолепный вид на вечерний Дубай.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Напитки в баре не входят в стоимость экскурсии.
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере
Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в любом отеле Дубая/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Александр
9 января 2020
Прекрасная организация! Виктория,которая всегда на связи, очень хорошие экскурсоводы(там целая компания и все профессионалы). Мне очень понравилось как все организовано! Виктория спасибо большое, мне было приятно увидеть такой сервис!

Виктория проводит ещё 17 экскурсий

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