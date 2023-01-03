Новый год - 2024 на лодке Al Mansour

Групповая экскурсия в Дубае
3.4
3 отзыва
Предлагаем вам встретить Новый год-2024 на традиционном арабском судне — доу. Вас ждёт атмосферный вечер со шведским столом с разнообразным меню.

За панорамными окнами вы увидите панораму дубайского побережья со знаменитыми небоскрёбами, а завершится наша программа праздничным салютом.
Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 11+, Нижняя палуба$186
Детский от 0 до 10 лет, Нижняя палуба$168
Взрослый 11+, Верхняя палуба$267
Детский от 0 до 10 лет, Верхняя палуба$241
Взрослый 18+, VIP$537

Что вас ожидает:

  • Атлантис
  • JBR или BURJ AL ARAB

Описание

Что вас ждет Отпразднуйте Новый год-2024 на Al Mansour — самой большой лодке в ОАЭ. Для вас: захватывающий вид на фейерверки, 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса Во время прогулки мы увидим:

• Атлантис • JBR или BURJ AL ARAB Важная информация:

Посадка в 20:00-21:00, ниже пирса 7 — за пределами торгового центра Dubai Marina.

• Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя! В стоимость включено:

Захватывающий вид на фейерверк (при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • Диджей и живая музыка • При покупке билета VIP за вами будет зарезервирован стол с обслуживанием в vip-зоне Туристы оплачивают самостоятельно:.
Захватывающий вид на фейерверк (при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • Диджей и живая музыка • При покупке билета VIP за вами будет зарезервирован стол с обслуживанием в vip-зоне Туристы оплачивают самостоятельно:.
Личные расходы, • Трансфер до места встречи.

31 декабря с 21:00 до 2:00 1 января 2024 года

Ответы на вопросы

Что входит
  • Захватывающий фейерверк (*при благоприятной погоде)
  • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол)
  • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса
  • Диджей и живая музыка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
Pier 7, Dubai Marina Mall
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря с 21:00 до 2:00 1 января 2024 года
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка в 20:00-21:00, ниже пирса 7 — за пределами торгового центра Dubai Marina.
  • Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
2
1
М
3 янв 2023
Все очень понравилось. Напитки алкогольные на любой вкус, еда разнообразная и вкусная. Испортило впечатление организация посадки и то что до салюта не давали выходить на верхнюю палубу тем, кто купил билеты на нижнюю. Поэтому из закрытого ресторана мало что было видно. Шоу программа тоже была неплохая для нижних отдельно. Народу было не очень много, довольно комфортно. Рекомендую.
А
3 янв 2023
О
3 янв 2023
Брали новогодний круиз на лодке,на месте у пирса вас никто не встретит, будут огромные очереди,никаких обозначений нет на какую лодку вам нужно. Посадка долгая,место на корабле выбрать не дали, рассаживали как было удобно персоналу. Если вы выбираете верхнюю палубу, то вам еще нужно будет набрать еды с нижней палубы, корабль сильно качает. Еда откровенно невкусная, никакого «премиум» нет, как написано. Сок из пакетов, вино в пластиковых стаканчиках.

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