Что вас ждет Отпразднуйте Новый год-2024 на Al Mansour — самой большой лодке в ОАЭ. Для вас: захватывающий вид на фейерверки, 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса Во время прогулки мы увидим:

• Атлантис • JBR или BURJ AL ARAB Важная информация:

Посадка в 20:00-21:00, ниже пирса 7 — за пределами торгового центра Dubai Marina.

• Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя! В стоимость включено:

Захватывающий вид на фейерверк (при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • Диджей и живая музыка • При покупке билета VIP за вами будет зарезервирован стол с обслуживанием в vip-зоне Туристы оплачивают самостоятельно:.

Захватывающий вид на фейерверк (при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • Диджей и живая музыка • При покупке билета VIP за вами будет зарезервирован стол с обслуживанием в vip-зоне Туристы оплачивают самостоятельно:.

Личные расходы, • Трансфер до места встречи.